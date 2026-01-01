Preston Tucker [делает заключительное выступление перед присяжными] ... Когда я был мальчишкой, я читал о Эдисоне и братьях Райт... Мистер Форд, они были моими героями... «От нищеты к богатству» — это не просто название книги; это то, о чём была эта страна!... Мы изобрели систему свободного предпринимательства, где любой человек, кем бы он ни был, откуда бы ни пришёл, к какому бы классу ни принадлежал... Если у него была лучшая идея, о ЧЁМ УГОДНО, не было предела тому, как далеко он мог зайти... Наверное, я вырос на поколение позже, потому что теперь система работает так... Одинокий, мечтатель, чудак, который выдвигает какую-то СУМАСШЕДШУЮ ИДЕЮ, над которой ВСЕ СМЕЮТСЯ, а ПОТОМ она РЕВОЛЮЦИОНИЗИРУЕТ МИР... Его раздавливают сверху, ещё до того, как он выплывет на поверхность, потому что бюрократы предпочитают убить новую идею, чем допустить, чтобы она поколебала устои!... Если бы Бенджамин Франклин жил сегодня, его посадили бы в тюрьму за запуск змея без лицензии!

[присяжные смеются]