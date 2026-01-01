Отзывы о фильме
Престон Такер был мечтателем и бунтовщиком, чей гений и передовой дизайн в производстве автомобилей угрожал благополучию могущественных индустриальных гигантов США и политиков, которые их защищали. Его нововведения 40-х годов, такие, как пристежные ремни, система вспрыска топлива и дисковые тормоза, используются и по сей день.
|12 августа 1988
|Россия
|6+
|6 апреля 1989
|Австралия
|1 ноября 1988
|Австрия
|12
|2 февраля 1989
|Аргентина
|16 декабря 1988
|Бразилия
|18 ноября 1988
|Великобритания
|17 ноября 1988
|Германия
|19 ноября 1998
|Греция
|24 октября 2000
|Дания
|13 января 1989
|Испания
|23 декабря 1988
|Италия
|12 августа 1988
|Казахстан
|12 января 1989
|Нидерланды
|12 августа 1988
|Норвегия
|6
|16 декабря 1988
|Португалия
|12 августа 1988
|США
|12 августа 1988
|Украина
|11 января 1989
|Франция
|9 декабря 1992
|Южная Корея
|29 октября 1988
|Япония