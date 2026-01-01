Оповещения от Киноафиши
6.9
Такер: Человек и его мечта

Такер: Человек и его мечта

Tucker: The Man and His Drea 18+
О фильме

Престон Такер был мечтателем и бунтовщиком, чей гений и передовой дизайн в производстве автомобилей угрожал благополучию могущественных индустриальных гигантов США и политиков, которые их защищали. Его нововведения 40-х годов, такие, как пристежные ремни, система вспрыска топлива и дисковые тормоза, используются и по сей день.

Страна США
Продолжительность 1 час 50 минут
Год выпуска 1988
Премьера в мире 12 августа 1988
Дата выхода
12 августа 1988 Россия 6+
6 апреля 1989 Австралия
1 ноября 1988 Австрия 12
2 февраля 1989 Аргентина
16 декабря 1988 Бразилия
18 ноября 1988 Великобритания
17 ноября 1988 Германия
19 ноября 1998 Греция
24 октября 2000 Дания
13 января 1989 Испания
23 декабря 1988 Италия
12 августа 1988 Казахстан
12 января 1989 Нидерланды
12 августа 1988 Норвегия 6
16 декабря 1988 Португалия
12 августа 1988 США
12 августа 1988 Украина
11 января 1989 Франция
9 декабря 1992 Южная Корея
29 октября 1988 Япония
MPAA PG
Бюджет $23 000 000
Сборы в мире $19 656 113
Производство American Zoetrope, Lucasfilm, Zoetrope Studios
Другие названия
Tucker: The Man and His Dream, Tucker - Ein Mann und sein Traum, Tucker: el hombre y su sueño, Tucker: L'homme et son rêve, Tucker: Un hombre y su sueño, Takerio svajone, Tucker, Tucker - En man och hans dröm, Tucker - en mand og hans drøm, Tucker - En mann og hans drøm, Tucker - konstruktor marzeń, Tucker - mies ja unelma, Tucker - O Homem e o seu Sonho, Tucker - Un uomo e il suo sogno, Tucker ve Rüyası, Tucker, az autóbolond, Tucker, el hombre y su sueño, Tucker, un hombre y su sueño, Tucker: Člověk a jeho sen, Tucker: Čovjek i njegov san, Tucker: L'home i el seu somni, Tucker: Muž a jeho sen, Tucker: O anthropos kai to oneiro tou, Tucker: Omul şi visul său, Tucker: Um Homem e Seu Sonho, Τάκερ: Ο άνθρωπος και το όνειρό του, Такер: Людина і мрія, Такер: Человек и его мечта, Тъкър: Човекът и неговата мечта, タッカー, 塔克：其人其夢
Режиссер
Фрэнсис Форд Коппола
Фрэнсис Форд Коппола
В ролях
Джефф Бриджес
Джефф Бриджес
Джоан Аллен
Джоан Аллен
Мартин Ландау
Мартин Ландау
Фредерик Форрест
Фредерик Форрест
Элиас Котеас
Элиас Котеас
Рейтинг фильма

6.9
11 голосов
6.9 IMDb
Отзывы о фильме

Цитаты
Preston Tucker [делает заключительное выступление перед присяжными] ... Когда я был мальчишкой, я читал о Эдисоне и братьях Райт... Мистер Форд, они были моими героями... «От нищеты к богатству» — это не просто название книги; это то, о чём была эта страна!... Мы изобрели систему свободного предпринимательства, где любой человек, кем бы он ни был, откуда бы ни пришёл, к какому бы классу ни принадлежал... Если у него была лучшая идея, о ЧЁМ УГОДНО, не было предела тому, как далеко он мог зайти... Наверное, я вырос на поколение позже, потому что теперь система работает так... Одинокий, мечтатель, чудак, который выдвигает какую-то СУМАСШЕДШУЮ ИДЕЮ, над которой ВСЕ СМЕЮТСЯ, а ПОТОМ она РЕВОЛЮЦИОНИЗИРУЕТ МИР... Его раздавливают сверху, ещё до того, как он выплывет на поверхность, потому что бюрократы предпочитают убить новую идею, чем допустить, чтобы она поколебала устои!... Если бы Бенджамин Франклин жил сегодня, его посадили бы в тюрьму за запуск змея без лицензии!
[присяжные смеются]
Preston Tucker [делает заключительное выступление перед присяжными] ... Это правда!... Сейчас мы все зазнались, потому что изобрели *бомбу*... Сбросили её... Избили японцев; нацистов... Но если «большой бизнес» захлопнет дверь перед МАЛЕНЬКИМ ЧЕЛОВЕКОМ С НОВОЙ ИДЕЕЙ, МЫ ЗАКРЫВАЕМ ДВЕРЬ НЕ ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОГРЕССА, НО И ПОДРЫВАЕМ ВСЁ, ЗА ЧТО БОРОЛИСЬ!... ВСЁ, ЧТО ЗНАЧИТ НАША СТРАНА! И однажды мы окажемся на дне, а не на вершине, и не поймём, как туда попали; будем покупать наши радиоприёмники и машины у бывших врагов!... Я не верю, что это случится; я *не могу* в это поверить, потому что... если я когда-нибудь перестану верить в обычный здравый смысл американского народа... я просто не смогу встать с постели по утрам... Спасибо.
Кадры из фильма
