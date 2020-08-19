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Связанные насмерть
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Dead Ringers

Связанные насмерть, 1988

1988 / Канада / США
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15 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
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О фильме

Два тела. Два разума. Одна душа. Братья Мэнтл — абсолютно идентичные близнецы. Оба они врачи и работают вместе. Эллиот искусней Бева в деле соблазнения женщин и охотно «дарит» брату своих любовниц, которые и не подозревают о «подмене». Но когда их клинику посещает кинозвезда Клэр, застенчивый Бев влюбляется в нее первым. Клэр, сама того не ведая, начинает встречаться с обоими братьями. Смогут ли они «поделить» любимую женщину или, пытаясь найти утешение в наркотиках и алкоголе, погрузятся в пучину безумия?

7.3 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
Продолжительность 1 час 56 минут
Год выпуска 1988
Премьера в России 8 сентября 1988
Премьера в мире 8 сентября 1988
Возраст 18+
Режиссер
Дэвид Кроненберг
Дэвид Кроненберг
В ролях
Джереми Айронс
Джереми Айронс
Хайди фон Паллеске
Барбара Гордон
Ширли Дуглас
Женевьев Бюжо
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Постер фильма Связанные насмерть 2 постера
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Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Рэйчел Вайс снимется в сериальном ремейке «Связанных насмерть» Главным героям поменяют пол, но от фирменного стиля Кроненберга создатели проекта отказываться не собираются.
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19 августа 2020 14:24
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