Связанные насмерть, 1988

Два тела. Два разума. Одна душа. Братья Мэнтл — абсолютно идентичные близнецы. Оба они врачи и работают вместе. Эллиот искусней Бева в деле соблазнения женщин и охотно «дарит» брату своих любовниц, которые и не подозревают о «подмене». Но когда их клинику посещает кинозвезда Клэр, застенчивый Бев влюбляется в нее первым. Клэр, сама того не ведая, начинает встречаться с обоими братьями. Смогут ли они «поделить» любимую женщину или, пытаясь найти утешение в наркотиках и алкоголе, погрузятся в пучину безумия?