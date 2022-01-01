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Куколкa
Куколкa, 1988
1988 / СССР
7.3
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15
голосов
Рейтинг IMDb: 7.3
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Жанр:
драма
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О фильме
Успешная гимнастка, которой пророчили большое будущее, из-за травмы вынуждена оставить спорт. Как и все остальные, она должна учиться в обычной школе, где у нее складываются нелегкие отношения с учениками и учительницей.
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7.3
Оцените
15
голосов
Рейтинг IMDb: 7.3
Продолжительность
2 часа 10 минут
Год выпуска
1988
Режиссер
Исаак Фридберг
В ролях
Светлана Засыпкина
Ирина Метлицкая
Владимир Меньшов
Дмитрий Зубарев
Наталья Аназарова
Все актеры и съемочная группа
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