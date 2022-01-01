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Куколкa
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Куколкa, 1988

1988 / СССР
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15 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
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О фильме
Успешная гимнастка, которой пророчили большое будущее, из-за травмы вынуждена оставить спорт. Как и все остальные, она должна учиться в обычной школе, где у нее складываются нелегкие отношения с учениками и учительницей.
7.3 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
Продолжительность 2 часа 10 минут
Год выпуска 1988
Режиссер
Исаак Фридберг
В ролях
Светлана Засыпкина
Ирина Метлицкая
Владимир Меньшов
Владимир Меньшов
Дмитрий Зубарев
Наталья Аназарова
Все актеры и съемочная группа
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