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Постер фильма Турист поневоле
6.7
Киноафиша Фильмы Турист поневоле
6.7

Турист поневоле

, 1988
The Accidental Tourist
США / мелодрама, комедия / 18+
Постер фильма Турист поневоле
6.7

О фильме

Комедия об американском Обломове, который во избежание ненужных приключений никуда не выезжает и предается лени в своем уютном доме. Однако по воле случая он попадает в такую переделку, по сравнению с которой даже самое дальнее путешествие — просто детская игра…

В ролях

Уильям Хёрт
Уильям Хёрт
Macon Leary
Джина Дэвис
Джина Дэвис
Muriel Pritchett
Эми Райт
Роуз Лири
Брэдли Мотт
Lucas Loomis
Кэтлин Тёрнер
Кэтлин Тёрнер
Sarah Leary
Билл Пуллман
Билл Пуллман
Julian Hedge
Дэвид Огден Стайерз
Дэвид Огден Стайерз
Porter Leary
Эд Бегли мл.
Эд Бегли мл.
Charles Leary
Роберт Гормэн
Alexander
Seth Granger
Ethan
Режиссер Лоуренс Кэздан
Сценарист Энн Тайлер, Фрэнк Галати, Лоуренс Кэздан
Композитор Джон Уильямс
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 2 часа 1 минута
Год выпуска 1988
Премьера в мире 23 декабря 1988
Дата выхода
23 декабря 1988 Россия 0+
3 января 1989 Австралия
26 мая 1989 Австрия 12
18 мая 1989 Бразилия 12
24 февраля 1989 Великобритания PG
24 февраля 1989 Ирландия PG
23 декабря 1988 Казахстан
10 марта 1989 Португалия
23 декабря 1988 США
23 декабря 1988 Украина
5 апреля 1989 Франция
28 октября 1989 Япония G
MPAA PG
Сборы в мире $32 632 093
Производство Warner Bros.
Другие названия
The Accidental Tourist, Die Reisen des Mr. Leary, El turista accidental, O Turista Acidental, Un tropiezo llamado amor, Voyageur malgré lui, Atairiastoi erastes, Az alkalmi turista, Den tilfeldige turist, Den tillfällige turisten, Gûzen no Ryokôsha, Przypadkowy turysta, Satunnainen matkailija, Slučajni turista, Ta'yar Mizdamen, Turist ved et tilfælde, Turista per caso, Yksinäinen matkailija, Αταίριαστοι εραστές, Турист мимоволі, Турист по неволя, Турист поневоле, 偶然の旅行者, 意外的旅客

Рейтинг фильма

6.7
Оцените 14 голосов
6.7 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
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саундтрек фильма Турист поневоле

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