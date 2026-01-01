Комедия об американском Обломове, который во избежание ненужных приключений никуда не выезжает и предается лени в своем уютном доме. Однако по воле случая он попадает в такую переделку, по сравнению с которой даже самое дальнее путешествие — просто детская игра…
|23 декабря 1988
|Россия
|0+
|3 января 1989
|Австралия
|26 мая 1989
|Австрия
|12
|18 мая 1989
|Бразилия
|12
|24 февраля 1989
|Великобритания
|PG
|24 февраля 1989
|Ирландия
|PG
|23 декабря 1988
|Казахстан
|10 марта 1989
|Португалия
|23 декабря 1988
|США
|23 декабря 1988
|Украина
|5 апреля 1989
|Франция
|28 октября 1989
|Япония
|G