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Киноафиша Фильмы Тринадцатый апостол

Тринадцатый апостол

Trinadtsatyy apostol 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Экранизация произведения Рэя Бредбери "Марсианские хроники". Занятость великолепных актеров за перечислением всех добродетелей, которые необходимы каждому, чтобы победить всеобщее зло. Чего делать нельзя, в фильме перечислено с особой тщательностью
Страна СССР
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 1988
Премьера в мире 2 июня 1988
Дата выхода
2 июня 1988 Россия
2 июня 1988 СССР
Производство Armenfilm
Другие названия
Trinadtsatyy apostol, 13-y apostol, 13-ый Апостол, Kolmeteistkümnes apostel, The Thirteenth Apostle, Trzynasty apostoł
Режиссер
Сурен Бабаян
В ролях
Юозас Будрайтис
Юозас Будрайтис
Донатас Банионис
Донатас Банионис
Ингеборга Дапкунайте
Ингеборга Дапкунайте
Армен Джигарханян
Армен Джигарханян
Андрей Болтнев
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

5.7
Оцените 11 голосов
5.7 IMDb
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