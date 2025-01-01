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Тринадцатый апостол
Тринадцатый апостол
Trinadtsatyy apostol
18+
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фантастика
О фильме
Экранизация произведения Рэя Бредбери "Марсианские хроники". Занятость великолепных актеров за перечислением всех добродетелей, которые необходимы каждому, чтобы победить всеобщее зло. Чего делать нельзя, в фильме перечислено с особой тщательностью
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Страна
СССР
Продолжительность
1 час 40 минут
Год выпуска
1988
Премьера в мире
2 июня 1988
Дата выхода
2 июня 1988
Россия
2 июня 1988
СССР
Производство
Armenfilm
Другие названия
Trinadtsatyy apostol, 13-y apostol, 13-ый Апостол, Kolmeteistkümnes apostel, The Thirteenth Apostle, Trzynasty apostoł
Режиссер
Сурен Бабаян
В ролях
Юозас Будрайтис
Донатас Банионис
Ингеборга Дапкунайте
Армен Джигарханян
Андрей Болтнев
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма
5.7
Оцените
11
голосов
5.7
IMDb
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