Холодное лето пятьдесят третьего, 1987

В глухой северной деревне неспешно протекает ссылка двух бывших политзаключенных: интеллигентного Копалыча и замкнутого Лузги. Накануне в стране прошла амнистия, и на свободе оказались десятки тысяч настоящих преступников. Деревенский милиционер Манков сообщает жителям, что в окрестностях рыщут шестеро особо опасных преступников. Вскоре бандиты приходят в поселение и захватывают всех жителей в плен, но Лузга захватывает оружие одного из преступников и объединяется с Копалычем, чтобы противостоять кровожадной шайке.
Двое бывших политзаключённых, недавно вышедших из лагеря, вступают в схватку с бандой амнистированных уголовников. Победу приходится оплатить дорогой ценой.
Почти детективная история неравного поединка заканчивается и оптимистически, и трагически. Время действия — 1953 год, страна на пороге больших перемен…