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Холодное лето пятьдесят третьего Холодное лето пятьдесят третьего
Киноафиша Фильмы Холодное лето пятьдесят третьего

Холодное лето пятьдесят третьего, 1987

1987 / СССР
8.3 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 7.9
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Причины посмотреть Факты О фильме

В глухой северной деревне неспешно протекает ссылка двух бывших политзаключенных: интеллигентного Копалыча и замкнутого Лузги. Накануне в стране прошла амнистия, и на свободе оказались десятки тысяч настоящих преступников. Деревенский милиционер Манков сообщает жителям, что в окрестностях рыщут шестеро особо опасных преступников. Вскоре бандиты приходят в поселение и захватывают всех жителей в плен, но Лузга захватывает оружие одного из преступников и объединяется с Копалычем, чтобы противостоять кровожадной шайке.

  • В фильме отражена реальная амнистия 1953 года, в результате которой из лагерей на свободу вышли десятки тысяч уголовников. 
  • Последний фильм в карьере Анатолия Папанова. Из-за скоропостижной кончины актера его персонажа озвучил Игорь Ефимов. 
  • Съемки происходили в деревне Руга, недалеко от Петрозаводска. Самой деревни больше не существует - немногочисленные дома сгорели во время пожара. 
  • Из-за короткого северного лета съемочной группе пришлось работать без выходных. 
  • Строить специальные декорации не пришлось - в деревне было заселено всего два дома, а остальные стояли заброшенными.
  • После показа фильма к актерам на улицах часто подходили люди и спрашивали, где именно они отбывали наказание и за что.
  • Чтобы более достоверно сыграть глухонемую, Нина Усатова специально ходила в интернат для глухонемых и наблюдала, как себя ведут люди с таким нарушением.

Двое бывших политзаключённых, недавно вышедших из лагеря, вступают в схватку с бандой амнистированных уголовников. Победу приходится оплатить дорогой ценой.

Почти детективная история неравного поединка заканчивается и оптимистически, и трагически. Время действия — 1953 год, страна на пороге больших перемен…

8.3 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 7.9
Продолжительность 1 час 42 минуты
Год выпуска 1987
Премьера в России 3 декабря 1988
Премьера в мире 3 декабря 1988
Возраст 16+
Режиссер
Александр Прошкин
Александр Прошкин
В ролях
Валерий Приемыхов
Анатолий Папанов
Анатолий Папанов
Виктор Степанов
Виктор Степанов
Нина Усатова
Нина Усатова
Зоя Буряк
Зоя Буряк
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Холодное лето пятьдесят третьего
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