Холодное лето пятьдесят третьего, 1987

В глухой северной деревне неспешно протекает ссылка двух бывших политзаключенных: интеллигентного Копалыча и замкнутого Лузги. Накануне в стране прошла амнистия, и на свободе оказались десятки тысяч настоящих преступников. Деревенский милиционер Манков сообщает жителям, что в окрестностях рыщут шестеро особо опасных преступников. Вскоре бандиты приходят в поселение и захватывают всех жителей в плен, но Лузга захватывает оружие одного из преступников и объединяется с Копалычем, чтобы противостоять кровожадной шайке.