Котенок Василий живет в Воронеже на улице Лизюкова. А поскольку герою частенько приходится спасаться от собак, он мечтает превратиться в большого и страшного зверя, такого, которого все боятся. Но недаром говорится – бойтесь своих желаний, они могут сбыться! Пролетавшая мимо ворона-колдунья услышала про заветную мечту Василия, превратила его в бегемота и телепортировала в далекую Африку. Там, под палящим солнцем, среди голых скал и зеленых пальм, львов и крокодилов, Василий начинает скучать по родному Воронежу… Как ему удастся снова стать котом и вернуться на улицу Лизюкова?