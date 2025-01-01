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Постер мультфильма Котенок с улицы Лизюкова
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Киноафиша Фильмы Котенок с улицы Лизюкова

Котенок с улицы Лизюкова

Kitten from Lizjukova Street 18+
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О фильме

Котенок Василий живет в Воронеже на улице Лизюкова. А поскольку герою частенько приходится спасаться от собак, он мечтает превратиться в большого и страшного зверя, такого, которого все боятся. Но недаром говорится – бойтесь своих желаний, они могут сбыться! Пролетавшая мимо ворона-колдунья услышала про заветную мечту Василия, превратила его в бегемота и телепортировала в далекую Африку. Там, под палящим солнцем, среди голых скал и зеленых пальм, львов и крокодилов, Василий начинает скучать по родному Воронежу… Как ему удастся снова стать котом и вернуться на улицу Лизюкова?

  • В 1992 году создатели мультфильма – художник-постановщик Алексей Котеночкин и сценарист Виталий Злотников – выпустили одноименную книгу для детей.
  • Песню «Если вы котенок», которая звучит в мультфильме, написал композитор Владимир Мигуля. Исполнила ее супруга Владимира – Марина Мигуля. 
  • Мультфильм стал настолько популярным, что в 2003 году в Воронеже на улице Генерала Лизюкова открыли памятник котенку Василию. 
  • Согласно координатам, названным Слонихой (7 градусов южной широты и 30 градусов восточной долготы), путешествие котенка Василия проходило на озере Танганьика в Центральной Африке.

Котенок Василий жил на улице Лизюкова в городе Воронеже и ужасно боялся местного щенка, который дразнил его. Ворона-колдунья помогла котенку превратиться в большого бегемота и оказаться в Африке...

Страна СССР
Продолжительность 10 минут
Год выпуска 1988
Премьера в мире 17 октября 1988
Дата выхода
17 октября 1988 Россия 6+
Производство Soyuzmultfilm
Другие названия
Kitten from Lizjukova Street, The Kitten from the Street Lizyukova, Котенок с улицы Лизюкова, Kotyonok s ulitst Lizyukova, Kotyonok s ulitsy Lizyukova
Режиссер
Вячеслав Котеночкин
В ролях
Владимир Сошальский
Маргарита Корабельникова
Ольга Аросева
Ольга Аросева
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг мультфильма

7.2
Оцените 10 голосов
6.8 IMDb
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Котенок с улицы Лизюкова

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