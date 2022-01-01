Документальный фильм Алексея Учителя, посвященный советскому року 1980-х годов, с участием Бориса Гребенщикова, Антона Адасинского, Виктора Цоя, Олега Гаркуши, а также групп «Аквариум», «АВИА», «АукцЫон», «ДДТ» и «Кино».
Виктор Цой, Олег Гаркуша, Юрий Шевчук и Борис Гребенщиков. Утром работающие сторожами и дворниками, а вечером собирающие стадионы. Мы видим сильные личности, не вписывающиеся в советскую действительность. Новые герои молодежи, они явно отличаются от тех веселых ребят советского экрана и музыкальной эстрады тех лет.