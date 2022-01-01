Жанр: документальный мюзикл В избранное Уже в избранном Напомним

о выходе в прокат Причины посмотреть Факты О фильме Документальный фильм Алексея Учителя, посвященный советскому року 1980-х годов, с участием Бориса Гребенщикова, Антона Адасинского, Виктора Цоя, Олега Гаркуши, а также групп «Аквариум», «АВИА», «АукцЫон», «ДДТ» и «Кино». Развернуть Первый, по мнению критиков, фильм, посвященный теме русского рока, снятый отечественными кинематографистами.

Съемки ленты проводились в местах, где работали рок-музыканты, включая угольную котельную на улице Блохина, 15, прозванную «Камчаткой» и сейчас являющуюся местом памяти Виктора Цоя, а также «Ленинградский рок-клуб» на улице Рубинштейна, 13.

В ходе работы над фильмом Алексей Учитель ориентировался на штампы, использованные в ленте «Взломщик» (1987), и, по его словам, старался показать рок-музыкантов в их естественной среде. Во многих публикациях о картине встречается информация о том, что сам Учитель не интересовался рок-музыкой и делал проект скорее о социальном явлении, чем о музыкальной культуре того времени.

В одном из интервью середины 2000-х годов Алексей Учитель утверждал, что русский рок того периода представлял собой некий закрытый клуб. Режиссеру удалось заручиться доверием Виктора Цоя после найма жены музыканта Марианны Цой на должность администратора съемочной группы. Так Учитель получил разрешение на съемки в «Камчатке» и – после положительной рекомендации Цоя – доступ в рок-среду.

Секретарь ЦК КПСС Егор Лигачев требовал удалить из фильма некоторые сцены. Отстоять авторский замысел помогло вмешательство журналистов телепрограммы «Взгляд» и лично ведущего Владимира Мукусева. Развернуть Виктор Цой, Олег Гаркуша, Юрий Шевчук и Борис Гребенщиков. Утром работающие сторожами и дворниками, а вечером собирающие стадионы. Мы видим сильные личности, не вписывающиеся в советскую действительность. Новые герои молодежи, они явно отличаются от тех веселых ребят советского экрана и музыкальной эстрады тех лет. Развернуть 7.2 Оцените 10 голосов Рейтинг IMDb: 6.7 Продолжительность 1 час 30 минут Год выпуска 1988 Премьера в России 19 января 1988 Премьера в мире 19 января 1988 Возраст 6+ Режиссер Алексей Учитель В ролях Борис Гребенщиков Тимур Новиков Юрий Шевчук Виктор Цой Олег Гаркуша Все актеры и съемочная группа 1 постер

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