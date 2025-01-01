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Постер мультфильма Кот, который умел петь
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Кот, который умел петь

Kot, kotoryy umel pet 18+
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О фильме

Обаятельный и музыкальный Кот тщетно пытается обратить на себя внимание Кошки, в которую влюблен. Однако возлюбленная слишком увлечена просмотром телепередач, чтобы уделить внимание поклоннику. Тогда Кот придумывает хитрый план – оказаться на телевидении и спеть с экрана для своей избранницы. Исполнить желаемое оказывается не так-то просто – в телепередачи котров не берут. Обиженный и рассерженный, герой обещает испортить телевидение, и тем же вечером крушит антенны на всех близлежащих крышах… Удастся ли ему наконец признаться Кошке в своей симпатии?

  • В основу мультфильма легла одноименная сказка, написанная российской писательницей Людмилой Петрушевской. 
  • Сказку Петрушевской воплотил на экране режиссер Натан Лернер. Среди других известных его работ – «Краденое солнце» (1978), «В зоопарке – ремонт!» (1987), «Счастливый принц» (1992). 
  • Зоя Пыльнова, озвучившая диктора телепередачи «Спокойной ночи, малыши!», также дублировала персонажей мультфильмов «На заре во дворе» (1985), «Фунтик в цирке» (1988), «Большой Ух» (1989) и многих других. 
  • Мультфильм «Кот, который умел петь» неоднократно издавался на DVD-сборниках «Союзмультфильма». 
  • Рассказчика озвучил Эдуард Назаров – создатель известного мультфильма «Жил-был пес» (1982).

История об очень смешном коте, который вечерами пел для своей знакомой кошки. Но кошка целыми днями смотрела телевизор и на кота внимания не обращала.

Страна СССР
Продолжительность 9 минут
Год выпуска 1988
Премьера в мире 23 апреля 1988
Дата выхода
23 апреля 1988 Россия 12+
Производство Soyuzmultfilm
Другие названия
Kot, kotoryy umel pet, Cat Which Could Sing, Кот, который умел петь
Режиссер
Натан Лернер
В ролях
Эдуард Назаров
Александр Леньков
Александр Леньков
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг мультфильма

6.8
Оцените 10 голосов
6.5 IMDb
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Кот, который умел петь

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