Обаятельный и музыкальный Кот тщетно пытается обратить на себя внимание Кошки, в которую влюблен. Однако возлюбленная слишком увлечена просмотром телепередач, чтобы уделить внимание поклоннику. Тогда Кот придумывает хитрый план – оказаться на телевидении и спеть с экрана для своей избранницы. Исполнить желаемое оказывается не так-то просто – в телепередачи котров не берут. Обиженный и рассерженный, герой обещает испортить телевидение, и тем же вечером крушит антенны на всех близлежащих крышах… Удастся ли ему наконец признаться Кошке в своей симпатии?