Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Астрал. Шёпот призрака» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Маленький Никита
5.9
Киноафиша Фильмы Маленький Никита
5.9

Маленький Никита

, 1988
Little Nikita
США / триллер, криминал, драма / 18+
Постер фильма Маленький Никита
5.9

О фильме

Ностоящий американский мальчишка, живущий в Америке, внезапно узнает, что его родители — советские шпионы.

В ролях

Сидни Пуатье
Сидни Пуатье
Roy Parmenter
Ривер Феникс
Ривер Феникс
Jeff Grant
Ричард Дженкинс
Ричард Дженкинс
Richard Grant
Ричард Брэдфорд
Konstantin Karpov
Ричард Линч
Scuba
Лоретта Дивайн
Лоретта Дивайн
Verna McLaughlin
Люси Дикинс
Barbara Kerry
Джерри Хардин
Brewer
Кэролайн Кэва
Elizabeth Grant
Альберт Фортелль
Bunin
Режиссер Ричард Бенджамин
Сценарист Джон Хилл, Бо Голдман, Том Маска, Terry Schwartz
Композитор Марвин Хэмлиш
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 38 минут
Год выпуска 1988
Премьера в мире 17 марта 1988
Дата выхода
18 марта 1988 Россия
18 марта 1988 Бразилия
19 мая 1988 Германия
18 марта 1988 Казахстан
17 марта 1988 США
18 марта 1988 Украина
25 июня 1988 Япония PG12
MPAA PG
Бюджет $15 000 000
Сборы в мире $1 733 070
Производство Columbia Pictures
Другие названия
Little Nikita, Espías sin identidad, Espías sin rostro, Mali Nikita, A kis Nikita, Chantage au KGB, El pequeño Nikita, Espies sense identitat, Espiões sem Rosto, Fælden klapper, Kasvottomat vakoojat, Kataskopoi dihos prosopo, Mały Nikita, Nikita, spie senza volto, O Pequeno Nikita, Spioner i familjen, Spioner utan ansikte, The Sleepers, Väike Nikita, Κατάσκοποι δίχως πρόσωπο, Маленький Никита, Малкият Никита, लिटिल निकीटा, リトル・ニキータ, 美蘇間諜戰

Рейтинг фильма

5.9
Оцените 11 голосов
5.9 IMDb
Обновлено 12 ноября 2020

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Фильмы похожие на Маленький Никита

Бег на месте
Бег на месте драма
1988, США
7.6
То, что называют любовью
То, что называют любовью драма, мелодрама, комедия, мюзикл
1993, США
6.5
Тихушники
Тихушники боевик, приключения, триллер, комедия
1992, США
7.1
Мой личный штат Айдахо
Мой личный штат Айдахо драма, мелодрама
1991, США
7.0
Люблю тебя до смерти
Люблю тебя до смерти комедия, мелодрама
1990, США
6.4
Одна ночь из жизни Джимми Рирдона
Одна ночь из жизни Джимми Рирдона драма
1988, США
6.4
Берег москитов
Берег москитов триллер, приключения, мелодрама
1986, США
6.8
Тонкая нить
Тонкая нить драма
1965, США
7.0
Самый близкий друг
Самый близкий друг драма
2012, США
5.1
Море любви
Море любви драма, триллер, криминал
1989, США
7.1
Божий карман
Божий карман драма
2014, США
6.1
Ешь, молись, люби
Ешь, молись, люби драма
2010, США
6.7
Человек-паук: Новый день
Человек-паук: Новый день
2026, США, боевик, приключения, фэнтези, фантастика
Одиссея
Одиссея
2026, США, приключения, фэнтези, боевик
Мстители: Финал
Мстители: Финал
2019, США, боевик, фантастика
Приключения мамонтенка. В поисках мамы
Приключения мамонтенка. В поисках мамы
2026, Россия, анимация, приключения, семейный
Царевна Несмеяна
Царевна Несмеяна
2026, Россия, семейный, фэнтези
Девятая планета
Девятая планета
2026, Россия, боевик, фантастика
Сумерки
Сумерки
2008, США, фэнтези, мелодрама
Вышка 2
Вышка 2
2026, США, приключения, драма
Как Иван в сказку попал
Как Иван в сказку попал
2026, Россия, фэнтези, семейный
Обитель зла
Обитель зла
2026, Германия / США, ужасы, боевик
Романовы: Преданность и предательство
Романовы: Преданность и предательство
2026, Россия, исторический, драма
Арахнид
Арахнид
2026, США, ужасы, триллер
Уношу из Fix Price китайские коврики по 80 рублей и режу квадратами, как бумагу: выручают сразу в трёх местах – от кухни до прихожей
Смешиваю 1 стакан кефира и горсть фарша: на выходе получаю гору вкуснейших ленивых беляшей — без дрожжей и долгой лепки
Пару капель с кухни на засаленный рукав спасут даже «бабушкину» куртку без долгой стирки: 2 минуты работы – и будет как новая
А я милого узнаю по... рубашке: сможете вспомнить 5 фильмов СССР по мужским нарядам? (тест)
Думала, «Метод» для меня останется №1, а потом запоем посмотрела эти 3 детектива: понравились не меньше
Любимый сериал Цискаридзе от ВВС — чистая «Игра престолов» без драконов: 100% на Rotten Tomatoes и реальный дворцовый переворот
Звонок для учителя, для вас — сложный тест! Вспомните 6 советских фильмов по едкой реплике героя-педагога
Верочка из «Служебного романа» — это, конечно, легкотня: а остальных вязальщиц из советского кино угадаете? (тест)
«Сверхъестественное» предсказало даже чуму в Иркутске: братья Винчестеры предвидели будущее не хуже Симпсонов – топ-5 примеров
У «Невского» есть двойник: другой Семенов тоже защищает Петербург, только вместо Архитектора дерется с древним злом
«Архитектора будут искать 20 лет?»: и еще 4 вопроса, возникших у зрителей к «Невскому-8»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше