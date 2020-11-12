5.9Little Nikita
Маленький Никита, 1988
США / триллер, криминал, драма / 18+
О фильме
Ностоящий американский мальчишка, живущий в Америке, внезапно узнает, что его родители — советские шпионы.
В ролях
Ричард Брэдфорд
Konstantin Karpov
Ричард Линч
Scuba
Люси Дикинс
Barbara Kerry
Джерри Хардин
Brewer
Кэролайн Кэва
Elizabeth Grant
Альберт Фортелль
Bunin
Режиссер Ричард Бенджамин
Сценарист Джон Хилл, Бо Голдман, Том Маска, Terry Schwartz
Композитор Марвин Хэмлиш
Детали фильма
Страна США
Продолжительность 1 час 38 минут
Год выпуска 1988
Премьера в мире 17 марта 1988
Дата выхода
|18 марта 1988
|Россия
|18 марта 1988
|Бразилия
|19 мая 1988
|Германия
|18 марта 1988
|Казахстан
|17 марта 1988
|США
|18 марта 1988
|Украина
|25 июня 1988
|Япония
|PG12
MPAA PG
Бюджет $15 000 000
Сборы в мире $1 733 070
Производство Columbia Pictures
Другие названия
Little Nikita, Espías sin identidad, Espías sin rostro, Mali Nikita, A kis Nikita, Chantage au KGB, El pequeño Nikita, Espies sense identitat, Espiões sem Rosto, Fælden klapper, Kasvottomat vakoojat, Kataskopoi dihos prosopo, Mały Nikita, Nikita, spie senza volto, O Pequeno Nikita, Spioner i familjen, Spioner utan ansikte, The Sleepers, Väike Nikita, Κατάσκοποι δίχως πρόσωπο, Маленький Никита, Малкият Никита, लिटिल निकीटा, リトル・ニキータ, 美蘇間諜戰
Обновлено 12 ноября 2020
Цитаты
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