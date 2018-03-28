Проклятие, 1988

История затворника Каррера и замужней певицы из местного кабаре — это введение в постапокалиптическую вселенную Тарра, составленную из поэтичных длинных планов Габора Мидвидя, музыкальной меланхолии Михая Вига и плотной прозы Ласло Краснахоркаи. «Проклятие» — первый опыт работы Тарра совместно с венгерским писателем, лауреатом Международной букеровской премии Ласло Краснахоркаи, по произведениям которого Тарр снял все последующие полнометражные ленты, в том числе 7-часовую экранизацию романа Краснахоркаи «Сатанинское танго». Показ с пленки 35 мм, на языке оригинала с русскими субтитрами.