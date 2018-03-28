Проклятие, 1988

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о выходе в прокат О фильме История затворника Каррера и замужней певицы из местного кабаре — это введение в постапокалиптическую вселенную Тарра, составленную из поэтичных длинных планов Габора Мидвидя, музыкальной меланхолии Михая Вига и плотной прозы Ласло Краснахоркаи. «Проклятие» — первый опыт работы Тарра совместно с венгерским писателем, лауреатом Международной букеровской премии Ласло Краснахоркаи, по произведениям которого Тарр снял все последующие полнометражные ленты, в том числе 7-часовую экранизацию романа Краснахоркаи «Сатанинское танго». Показ с пленки 35 мм, на языке оригинала с русскими субтитрами. Развернуть 7.8 Оцените 11 голосов Продолжительность 2 часа 0 минут Год выпуска 1988 Премьера в России 29 мая 1988 Премьера онлайн 28 марта 2018 Премьера в мире 29 мая 1988 Возраст 18+ Режиссер Бела Тарр В ролях Габор Балог Янош Балог Петер Брезньик Берг Дьердь Черхалми Все актеры и съемочная группа 2 постера

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