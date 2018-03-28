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Скоро в прокате "Кукла. Последнее проклятье" 1
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Проклятие
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Проклятие, 1988

1988 / Венгрия
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О фильме

История затворника Каррера и замужней певицы из местного кабаре — это введение в постапокалиптическую вселенную Тарра, составленную из поэтичных длинных планов Габора Мидвидя, музыкальной меланхолии Михая Вига и плотной прозы Ласло Краснахоркаи. «Проклятие» — первый опыт работы Тарра совместно с венгерским писателем, лауреатом Международной букеровской премии Ласло Краснахоркаи, по произведениям которого Тарр снял все последующие полнометражные ленты, в том числе 7-часовую экранизацию романа Краснахоркаи «Сатанинское танго». Показ с пленки 35 мм, на языке оригинала с русскими субтитрами.

7.8 Оцените
11 голосов
Продолжительность 2 часа 0 минут
Год выпуска 1988
Премьера в России 29 мая 1988
Премьера онлайн 28 марта 2018
Премьера в мире 29 мая 1988
Возраст 18+
Режиссер
Бела Тарр
В ролях
Габор Балог
Янош Балог
Петер Брезньик Берг
Дьердь Черхалми
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Проклятие 2 постера
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