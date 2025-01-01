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Постер мультфильма Заяц, который любил давать советы
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Киноафиша Фильмы Заяц, который любил давать советы

Заяц, который любил давать советы

Zayats, kotoriy lyubil davat sovety 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Эксцентрическая комедия, высмеивающая глупость и невежество.

Страна СССР
Продолжительность 9 минут
Год выпуска 1988
Премьера в мире 1 января 1988
Дата выхода
1 января 1988 Россия 6+
Производство Soyuzmultfilm
Другие названия
Zayats, kotoriy lyubil davat sovety, The Hare Who Liked to Give Advice, Заяц, который любил давать советы
Режиссер
Иван Давыдов
В ролях
Всеволод Ларионов
Всеволод Ларионов
Владимир Сошальский
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг мультфильма

6.3
Оцените 10 голосов
6.2 IMDb
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Заяц, который любил давать советы

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