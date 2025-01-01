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Заяц, который любил давать советы
Заяц, который любил давать советы
Zayats, kotoriy lyubil davat sovety
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О фильме
Эксцентрическая комедия, высмеивающая глупость и невежество.
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Страна
СССР
Продолжительность
9 минут
Год выпуска
1988
Премьера в мире
1 января 1988
Дата выхода
1 января 1988
Россия
6+
Производство
Soyuzmultfilm
Другие названия
Zayats, kotoriy lyubil davat sovety, The Hare Who Liked to Give Advice, Заяц, который любил давать советы
Режиссер
Иван Давыдов
В ролях
Всеволод Ларионов
Владимир Сошальский
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг мультфильма
6.3
Оцените
10
голосов
6.2
IMDb
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