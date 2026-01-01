Подполковник Вооруженных Сил США Алан Колдуэлл и инспектор полиции Сан-Франциско Джей Остин не особенно ладят. Откровенно говоря, они просто не выносят друг друга.
Пару лет назад между мужчинами вспыхнул конфликт, который со временем перерос в стойкую ненависть. Теперь же эти заклятые враги вынуждены вместе заняться расследованием жестокого убийства, произошедшего на военной базе «Президио».
Хуже того… Инспектор Остин неожиданно стал проявлять активный интерес к молодой и привлекательной даме, которая волею судеб оказалась дочерью подполковника Колдуэлла.
Но именно в тот момент, когда напряжение между недругами должно было превратиться в глобальную катастрофу, расследование принимает совершенно неожиданный оборот. Двум офицерам приходится объединиться, чтобы остаться в живых…
