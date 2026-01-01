Оповещения от Киноафиши
Президио
6.0 Рейтинг IMDb: 6
Киноафиша Фильмы Президио

Президио

The Presidio 18+
О фильме

  Подполковник Вооруженных Сил США Алан Колдуэлл и инспектор полиции Сан-Франциско Джей Остин не особенно ладят. Откровенно говоря, они просто не выносят друг друга.

Пару лет назад между мужчинами вспыхнул конфликт, который со временем перерос в стойкую ненависть. Теперь же эти заклятые враги вынуждены вместе заняться расследованием жестокого убийства, произошедшего на военной базе «Президио».

Хуже того… Инспектор Остин неожиданно стал проявлять активный интерес к молодой и привлекательной даме, которая волею судеб оказалась дочерью подполковника Колдуэлла.

Но именно в тот момент, когда напряжение между недругами должно было превратиться в глобальную катастрофу, расследование принимает совершенно неожиданный оборот. Двум офицерам приходится объединиться, чтобы остаться в живых…  

 

 

Страна США
Продолжительность 1 час 37 минут
Год выпуска 1988
Премьера в мире 10 июня 1988
Дата выхода
10 июня 1988 Россия 16+
13 октября 1988 Бразилия 12
3 мая 1990 Венгрия
13 октября 1988 Германия
3 ноября 1988 Греция
27 января 1989 Ирландия 15
10 июня 1988 Казахстан
22 сентября 1988 Нидерланды
28 октября 1988 Португалия
10 июня 1988 США
15 октября 1988 Таиланд
10 июня 1988 Украина
6 августа 1988 Япония G
MPAA R
Сборы в мире $20 324 096
Производство Paramount Pictures
Другие названия
The Presidio, Presidio, Más fuerte que el odio, Президио, A Hora dos Heróis, Bűntény a támaszponton, Düşman İkili, Igula, Il presidio - Scena di un crimine, Mais Forte que o Ódio, Més fort que l'odi, Noćna žega, Presidio - brottsplatsen, Presidio, la hora de los héroes, Presidio, o topos tou eglimatos, Presidio: Base militaire San Francisco, Presidio: Base militaire, San Francisco, Presidio: La hora de los héroes, Rikospaikkana Presidio, The Presidio - Gerningsstedet, Vasi Presidio, Πρεζίντιο, ο τόπος του εγκλήματος, プレシディオの男たち, 普西迪基地
Режиссер
Питер Хайамс
В ролях
Шон Коннери
Шон Коннери
Марк Хэрмон
Марк Хэрмон
Мег Райан
Мег Райан
Джек Уорден
Джек Уорден
Марк Блум
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма

6.0
11 голосов
6 IMDb
Отзывы о фильме

Цитаты
Lt. Col. Alan Caldwell Что, чёрт возьми, такое «Мёртвые»?
Jay Austin Ты всё равно не поймёшь.
Lt. Col. Alan Caldwell Попробуй меня.
Jay Austin Grateful Dead.
Lt. Col. Alan Caldwell Grateful Dead?
Jay Austin Grateful Dead.
Lt. Col. Alan Caldwell Я не понимаю.
Jay Austin [саркастично] Вот это да.
