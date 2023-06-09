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Собачье сердце Собачье сердце
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Собачье сердце, 1988

1988 / СССР
8.1 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 8.6
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Постреволюционная Москва, 1924 год. Профессор Преображенский — светило медицинской науки, российский врач-хирург, известный по всему миру благодаря успехам в области омоложения. Однако достижения Преображенского не интересуют молодую советскую власть в лице председателя домоуправления Швондера, который пытается всячески притеснять профессора.

Вместе со своим помощником доктором Борменталем Преображенский осуществляет смелый и не имеющий аналогов медицинский эксперимент: он пересаживает собаке человеческий гипофиз. Спустя некоторое время после операции с псом начинают происходить удивительные метаморфозы: он теряет шерсть и хвост, растет и пытается разговаривать. Через некоторое время существо превращается в человека.

К ужасу профессора Преображенского и всех окружающих, новый житель квартиры, который взял себе имя Полиграф Полиграфович Шариков, попадает под влияние ненавистного профессору Швондера и проникается идеями марксизма-ленинизма. Наследственность тоже дает о себе знать: гипофиз, взятый у хулигана-алкоголика и подсаженный в тело озлобленной бродячей собаки, делает из Шарикова наглого, опасного и неуправляемого человека.

Фильм снят по одноименной повести Михаила Булгакова.

Фильм полностью снят в Ленинграде, в том числе кадры трамвая, где якобы представлена документальная хроника.

Первая экранизация повести состоялась в 1976 году. Это был совместный германо-итальянский фильм, в котором роль профессора Преображенского сыграл Макс фон Сюдов, а Шарикова (которого там зовут Бобиков) актер Коки Понцони.

Премьера фильма состоялась на советском телевидении 20 ноября 1988 года.

Эффект сепии использован для стилизации фильма под картины 1920-х годов. Чтобы получить его, фильм снимался на черно-белую пленку, а затем был напечатан на цветной позитив.

На роль Швондера пробовался Семен Фарада.

На роль Шарикова было несколько претендентов, среди которых Николай Караченцов, Валерий Носик и Алексей Жарков.

В роли Шарика снималась собака по кличке Карай. Он служил в милиции, а после “Собачьего сердца” снялся в еще четырех фильмах.

Фильм консультировал А.С. Ефимов — академик АМН СССР, руководитель диабетологической клиники института эндокринологии и обмена веществ Минздрава СССР.

Профессора Преображенского могли сыграть Леонид Броневой, Юрий Яковлев, Михаил Ульянов, Владислав Стржельчик и Кирилл Лавров.

На роль доктора Борменталя пробовался актер Владимир Симонов.

Роль профессора Преображенского помогла актеру Евгению Евстигнееву пережить творческий кризис, вызванный увольнением из театра МХАТ в том же 1988 году.

Бард Юлий Ким написал для фильма песню “Суровые годы уходят”, частушки, исполняемые Шариковым и марш красноармейцев.

Специально для фильма был построен легковой автомобиль, в основу которого было взято шасси советского грузовика ГАЗ. На этой машине профессор Преображенский, Борменталь и Шариков выезжают в университет.

Фильм, который доктор Борменталь смотрит в кинематографе, — это картина 1924 года “Необычайные приключения мистера Веста в стране большевиков”, снятая советским режиссером Львом Кулешовым.

В фильме есть отсылки на другие произведения Булгакова. Профессор Персиков, приглашенный на осмотр Шарикова — персонаж повести “Роковые яйца”. Прорицательница из цирка мадемуазель Жанна — персонаж рассказа “Мадмазель Жанна”. История со “звездинами” младенцев Клары и Розы взята из фельетона “Золотые корреспонденции Ферапонта Ферапонтовича Капорцева”, а сцена с медиумом — из рассказа “Спиритический сеанс”.

Россия, 1920-е годы. Разруха. Петербургский профессор Преображенский осуществляет гениальную операцию по пересадке гипофиза человека обыкновенной дворняжке... И совершается чудо - пес начинает принимать облик человека! Но опыт доказывает, что собаке лучше оставаться собакой...

8.1 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 8.6
Продолжительность 2 часа 11 минут
Год выпуска 1988
Премьера в России 1 января 1988
Премьера в мире 1 января 1988
Возраст 16+
MPAA PG
Режиссер
Владимир Бортко
Владимир Бортко
В ролях
Евгений Евстигнеев
Евгений Евстигнеев
Владимир Толоконников
Владимир Толоконников
Борис Плотников
Борис Плотников
Нина Русланова
Нина Русланова
Ольга Мелихова
Все актеры и съемочная группа
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Собачье сердце

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Отзывы о фильме Обсудить в чате
asya251280 9 июня 2023, 09:52
Московский профессор Преображенский. Он живет на Пречистенке и по вечерам ездит в оперу в Большом, ни на что не намекает?
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