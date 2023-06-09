Собачье сердце, 1988

Фильм снят по одноименной повести Михаила Булгакова.

Фильм полностью снят в Ленинграде, в том числе кадры трамвая, где якобы представлена документальная хроника.

Первая экранизация повести состоялась в 1976 году. Это был совместный германо-итальянский фильм, в котором роль профессора Преображенского сыграл Макс фон Сюдов, а Шарикова (которого там зовут Бобиков) актер Коки Понцони.

Премьера фильма состоялась на советском телевидении 20 ноября 1988 года.

Эффект сепии использован для стилизации фильма под картины 1920-х годов. Чтобы получить его, фильм снимался на черно-белую пленку, а затем был напечатан на цветной позитив.

На роль Швондера пробовался Семен Фарада.

На роль Шарикова было несколько претендентов, среди которых Николай Караченцов, Валерий Носик и Алексей Жарков.

В роли Шарика снималась собака по кличке Карай. Он служил в милиции, а после “Собачьего сердца” снялся в еще четырех фильмах.

Фильм консультировал А.С. Ефимов — академик АМН СССР, руководитель диабетологической клиники института эндокринологии и обмена веществ Минздрава СССР.

Профессора Преображенского могли сыграть Леонид Броневой, Юрий Яковлев, Михаил Ульянов, Владислав Стржельчик и Кирилл Лавров.

На роль доктора Борменталя пробовался актер Владимир Симонов.

Роль профессора Преображенского помогла актеру Евгению Евстигнееву пережить творческий кризис, вызванный увольнением из театра МХАТ в том же 1988 году.

Бард Юлий Ким написал для фильма песню “Суровые годы уходят”, частушки, исполняемые Шариковым и марш красноармейцев.

Специально для фильма был построен легковой автомобиль, в основу которого было взято шасси советского грузовика ГАЗ. На этой машине профессор Преображенский, Борменталь и Шариков выезжают в университет.

Фильм, который доктор Борменталь смотрит в кинематографе, — это картина 1924 года “Необычайные приключения мистера Веста в стране большевиков”, снятая советским режиссером Львом Кулешовым.

В фильме есть отсылки на другие произведения Булгакова. Профессор Персиков, приглашенный на осмотр Шарикова — персонаж повести “Роковые яйца”. Прорицательница из цирка мадемуазель Жанна — персонаж рассказа “Мадмазель Жанна”. История со “звездинами” младенцев Клары и Розы взята из фельетона “Золотые корреспонденции Ферапонта Ферапонтовича Капорцева”, а сцена с медиумом — из рассказа “Спиритический сеанс”.