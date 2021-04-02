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Red Heat

Красная жара, 1988

1988 / США
7.6 Оцените
39 голосов Рейтинг IMDb: 6.1
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О фильме

В доперестроичные времена торговля наркотиками была из ряда вон выходящим преступлением. На борьбу с грузинским мафиози, который используя все связи США, пытается пристрастить к кокаину советских граждан, выходит гроза преступного мира милиционер Иван Данко. Этот парень не любит шутить, и доказательством серьезности его намерений служат большие мускулы и пистолет. Чтобы арестовать бандита, Иван направляется в Чикаго — рассадник капиталистической заразы. Там его помощником становится болтливый полицейский. Вместе они обезвреживают мафиози, разрушив при этом полгорода и расстреляв пару десятков негодяев.

7.6 Оцените
39 голосов Рейтинг IMDb: 6.1
Продолжительность 1 час 43 минуты
Год выпуска 1988
Премьера в России 14 июня 1988
Премьера онлайн 2 апреля 2021
Премьера в мире 14 июня 1988
Возраст 18+
Режиссер
Уолтер Хилл
Уолтер Хилл
В ролях
Арнольд Шварценеггер
Арнольд Шварценеггер
Джеймс Белуши
Джеймс Белуши
Питер Бойл
Джина Гершон
Джина Гершон
Эд О'
Все актеры и съемочная группа
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Красная жара
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
Сергей 2 июля 2021, 11:42
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