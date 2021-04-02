Красная жара, 1988

В доперестроичные времена торговля наркотиками была из ряда вон выходящим преступлением. На борьбу с грузинским мафиози, который используя все связи США, пытается пристрастить к кокаину советских граждан, выходит гроза преступного мира милиционер Иван Данко. Этот парень не любит шутить, и доказательством серьезности его намерений служат большие мускулы и пистолет. Чтобы арестовать бандита, Иван направляется в Чикаго — рассадник капиталистической заразы. Там его помощником становится болтливый полицейский. Вместе они обезвреживают мафиози, разрушив при этом полгорода и расстреляв пару десятков негодяев.