20 лет ферма Робертсов процветала, но после смерти отца дела семьи пришли в упадок. И когда банк за долги решил отнять ферму, братья Фрэнк и Терри сожгли ее и пустились в бега. Но однажды, переступив опасную черту, остановиться будет очень сложно.
|12 сентября 1988
|Россия
|16+
|30 июня 1989
|Великобритания
|12 января 1989
|Германия
|15 декабря 1988
|Греция
|26 декабря 1988
|Дания
|12 сентября 1988
|Казахстан
|16 сентября 1988
|США
|12 сентября 1988
|Украина