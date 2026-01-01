Оповещения от Киноафиши
Постер фильма Вдали от дома
Вдали от дома

Miles From Home 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

20 лет ферма Робертсов процветала, но после смерти отца дела семьи пришли в упадок. И когда банк за долги решил отнять ферму, братья Фрэнк и Терри сожгли ее и пустились в бега. Но однажды, переступив опасную черту, остановиться будет очень сложно.

Страна США
Продолжительность 1 час 48 минут
Год выпуска 1988
Премьера в мире 18 мая 1988
Дата выхода
12 сентября 1988 Россия 16+
30 июня 1989 Великобритания
12 января 1989 Германия
15 декабря 1988 Греция
26 декабря 1988 Дания
12 сентября 1988 Казахстан
16 сентября 1988 США
12 сентября 1988 Украина
MPAA R
Сборы в мире $188 964
Производство Cinecom Pictures, J&M Entertainment
Другие названия
Miles from Home, Der letzte Outlaw, A Roberts testvérek, A Última Saída, Daleko od domu, Daleko od kuce, Farm of the Year, Gli irriducibili, Gritos de Revolta, Horis fragmo, Lejos de casa, Lelo Matara, Lourd héritage, Más allá de la ambición, Més enllà de l'ambició, Rien à perdre, Sidste udvej, Sista utvägen, Távol az otthontól, Vaaran mailit, Witaj w domu, Χωρίς φραγμό, Вдали от дома, Далеко від дому, Далече от дома, マイルズ・フロム・ホーム, 孔雀南飛
Режиссер
Гэри Синиз
Гэри Синиз
В ролях
Ричард Гир
Ричард Гир
Кевин Андерсон
Лори Меткаф
Лори Меткаф
Пенелопа Энн Миллер
Пенелопа Энн Миллер
Терри Кинни
Терри Кинни
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма

5.7
Оцените 10 голосов
5.7 IMDb
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Цитаты
Frank Roberts Мне не нужно перед тобой оправдываться. Люди построили эту страну.
Barry Maxwell Возможно, ты прав, Фрэнк. Это было очень давно, а та страна, которую они построили, больше не существует.
