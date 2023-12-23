По дороге во взрослую жизнь Вивьен мучает несовместимость двух факторов в ее жизни. С одной стороны, страшная подавленность, связанная с постоянными переездами ее семьи, и полное отчаяние, когда шанс поселиться в школьном районе Беверли-Хиллз улетучился, как дым, с другой — ее сексуальный расцвет.

Ко всему этому добавляется появление жизнерадостной кузины, явившейся к Вивьен, чтобы помочь ей выпустить свою сексуальную энергию. Результат доказал, что для того, чтобы хорошо повеселиться, необязательно быть богатым.