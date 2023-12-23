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Постер фильма Трущобы Беверли Хиллз
6.7
Киноафиша Фильмы Трущобы Беверли Хиллз
6.7

Трущобы Беверли Хиллз

, 1988
Slums of Beverly Hills
США / комедия, драма / 18+
Постер фильма Трущобы Беверли Хиллз
6.7

О фильме

По дороге во взрослую жизнь Вивьен мучает несовместимость двух факторов в ее жизни. С одной стороны, страшная подавленность, связанная с постоянными переездами ее семьи, и полное отчаяние, когда шанс поселиться в школьном районе Беверли-Хиллз улетучился, как дым, с другой — ее сексуальный расцвет.

Ко всему этому добавляется появление жизнерадостной кузины, явившейся к Вивьен, чтобы помочь ей выпустить свою сексуальную энергию. Результат доказал, что для того, чтобы хорошо повеселиться, необязательно быть богатым.

В ролях

Наташа Лионн
Наташа Лионн
Vivian
Алан Аркин
Алан Аркин
Murray
Брина Уайсс
Saleslady
Мариса Томей
Мариса Томей
Rita
Шарлотта Стюарт
Шарлотта Стюарт
Landlady
Илай Мариентал
Rickey
Дэвид Крамхолц
Дэвид Крамхолц
Ben
Кевин Корригэн
Eliot
Brendan Burns
Cop in Station
Харрис Ласкави
Charlie the Cook
Режиссер Тамара Дженкинс
Сценарист Тамара Дженкинс
Композитор Рольф Кент
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 31 минута
Год выпуска 1988
Премьера в мире 21 мая 1988
Дата выхода
21 мая 1988 Россия 16+
27 ноября 1998 Великобритания
11 февраля 1999 Германия
21 мая 1988 Казахстан
14 августа 1998 США
21 мая 1988 Украина
9 сентября 1998 Франция
MPAA R
Бюджет $5 000 000
Сборы в мире $5 502 773
Производство Fox Searchlight Pictures, Wildwood Enterprises
Другие названия
Slums of Beverly Hills, Colgados en Beverly Hills, Les taudis de Beverly Hills, Beverly Hills csórói, Beverly Hillsin slummit, Cocioabele din Beverly Hills, Fカップの憂うつ, Hauptsache Beverly Hills, L'altra faccia di Beverly Hills, La otra cara de Beverly Hills, Les Déjantés de Beverly Hills, O Outro Lado de Beverly Hills, Slumsy Beverly Hills, Suburbios de Beverly Hills, Ta ahouria tou Beverly Hills, Τα αχούρια του Μπέβερλι Χιλς, Бордеите на Бевърли Хилс, Трущобы Беверли Хиллз, 十五岁趣不趣, 比佛利山小混混, 比佛利山辣妹, Ｆカップの憂うつ

Рейтинг фильма

6.7
Оцените 13 голосов
6.7 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Обновлено 23 декабря 2023

Отзывы о фильме

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