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Тонкая голубая линия
The Thin Blue Line
Тонкая голубая линия, 1988
1988 / США
8.0
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12
голосов
Рейтинг IMDb: 8
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Жанр:
документальный
драма
криминал
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О фильме
Страшная, завораживающая лента, воссоздающая расследование бессмысленного убийства.
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8.0
Оцените
12
голосов
Рейтинг IMDb: 8
Продолжительность
1 час 43 минуты
Год выпуска
1988
Премьера в России
25 августа 1988
Премьера в мире
30 апреля 1988
Возраст
16+
Режиссер
Эррол Моррис
В ролях
Рэндолл Адамс
Дэвид Харрис
Все актеры и съемочная группа
2 постера
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