Тонкая голубая линия, 1988

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о выходе в прокат О фильме Страшная, завораживающая лента, воссоздающая расследование бессмысленного убийства. Развернуть 8.0 Оцените 12 голосов Рейтинг IMDb: 8 Продолжительность 1 час 43 минуты Год выпуска 1988 Премьера в России 25 августа 1988 Премьера в мире 30 апреля 1988 Возраст 16+ Режиссер Эррол Моррис В ролях Рэндолл Адамс Дэвид Харрис Все актеры и съемочная группа 2 постера

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