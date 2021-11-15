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Уиллоу Уиллоу
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Willow

Уиллоу, 1988

1988 / США
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13 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
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О фильме

Красивая и трогательная сказка о героях и злодеях, битвах, замках с драконами, волшебстве и дружбе. В подземелье замка злой королевы-колдуньи Бавморды, пленница рождает ребенка, который, согласно древнему пророчеству, свергнет власть Бавморды. Повивальная бабка спасает ребенка, но оставить его она не может и, когда ее настигают Гончие Королевы, бросает колыбель с новорожденной в реку. Течение приносит ребенка в деревню карликов. Никто не хочет помогать малышке, опасаясь мести королевы, и лишь только Уиллоу Осгуд покидает свою деревню, чтобы спасти ребенка, которому угрожают силы тьмы, и доставить его в безопасное место. Бавморда делает все возможное, чтобы помешать пророчеству...

8.5 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
Продолжительность 2 часа 6 минут
Год выпуска 1988
Премьера в России 20 мая 1988
Премьера в мире 20 мая 1988
Возраст 12+
Режиссер
Рон Ховард
Рон Ховард
В ролях
Вэл Килмер
Вэл Килмер
Джоэнн Уолли-Килмер
Уорвик Дэвис
Джин Марш
Пэтришиа Хэйес
Все актеры и съемочная группа
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Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
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15 ноября 2021 12:26
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