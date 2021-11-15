Уиллоу, 1988

Красивая и трогательная сказка о героях и злодеях, битвах, замках с драконами, волшебстве и дружбе. В подземелье замка злой королевы-колдуньи Бавморды, пленница рождает ребенка, который, согласно древнему пророчеству, свергнет власть Бавморды. Повивальная бабка спасает ребенка, но оставить его она не может и, когда ее настигают Гончие Королевы, бросает колыбель с новорожденной в реку. Течение приносит ребенка в деревню карликов. Никто не хочет помогать малышке, опасаясь мести королевы, и лишь только Уиллоу Осгуд покидает свою деревню, чтобы спасти ребенка, которому угрожают силы тьмы, и доставить его в безопасное место. Бавморда делает все возможное, чтобы помешать пророчеству...