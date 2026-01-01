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Постер фильма Земные девушки легко доступны
6.3
Киноафиша Фильмы Земные девушки легко доступны
6.3

Земные девушки легко доступны

, 1988
Earth Girls Are Easy
Великобритания, США / фантастика, комедия, мелодрама / 18+
Постер фильма Земные девушки легко доступны
6.3

О фильме

Фильм о трех пришельцах, которые приземлились в бассейн к симпатичной девушке и столкнулись с очень земной жизнью Южной Калифорнии.

В ролях

Джина Дэвис
Джина Дэвис
Valerie
Джим Керри
Джим Керри
Wiploc
Джефф Голдблюм
Джефф Голдблюм
Mac
Дэймон Уайанс
Дэймон Уайанс
Zeebo
Джули Браун
Candy
Майкл МакКин
Майкл МакКин
Woody
Чарлз Рокет
Ted
Ларри Линвилл
Dr. Bob
Рик Овертон
Dr. Rick
Diane Stilwell
Robin
Режиссер Джульен Темпл
Сценарист Джули Браун, Терренс И. МакНолли, Чарли Коффи
Композитор Найл Роджерс
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Великобритания / США
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 1988
Премьера в мире 8 сентября 1988
Дата выхода
9 сентября 1988 Россия 16+
4 января 1990 Австралия
22 декабря 1989 Великобритания
17 августа 1989 Германия
9 сентября 1988 Казахстан
8 сентября 1988 Канада
12 мая 1989 США
9 сентября 1988 Украина
5 мая 1994 Чехия U
MPAA PG
Бюджет $10 000 000
Сборы в мире $3 916 303
Производство De Laurentiis Entertainment Group (DEG), Earth Girls, Kestrel Films
Другие названия
Earth Girls Are Easy, Hay un marciano en mi vida, Objectif Terrienne, A földi lányok csábítók, Absolutamente Loucos, Jordiske piger er nemme, Kroppskontakt av värsta graden, Las chicas de la Tierra son fáciles, Le ragazze della Terra sono facili, Maan tytöt ovat helppoja paloja, Mein Liebhaber vom andern Stern, Meu Amante é de Outro Mundo, Nærkontakt av verste grad, Neljännen asteen seksiseikkailut, Pozemsťanky jsou lehce k mání, Pozemstanky jsou povolné, Ston planiti Gi ta koritsia einai efkola, Zebo, der Dritte aus der Sternenmitte, Zemljanke su lake ženske, Ziemskie dziewczyny są łatwe, Στον πλανήτη Γη τα κορίτσια είναι εύκολα, Земните момичета са лесни, Земні дівчата легкодоступні, Земные девушки легко доступны, ボクの彼女は地球人 BRAND NEW GIRL, Cosmos Face, Mein Liebhaber vom anderen Stern, ボクの彼女は地球人／BRAND NEW GIRL, 外星奇缘

Рейтинг фильма

6.3
Оцените 13 голосов
5.5 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 

Отзывы о фильме

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