Близнецы, 1988

Неожиданный оборот принимает генетический эксперимент, во время которого новорожденных близнецов, которые, кстати, совершенно не похожи друг на друга, разлучают на долгие годы. Несчастные братья наконец встречаются: Джулиус, образованный, но совершенно незнающий жизни гигант с добрым сердцем, и Винсент, коротышка с неистребимой жаждой денег и женщин. В компании подружек и преследующего их наемного убийцы братья отправляются в путешествие по стране на поиски своей матери, и в конце концов находят нечто большее...