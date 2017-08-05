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Близнецы Близнецы
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Twins

Близнецы, 1988

1988 / США
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35 голосов Рейтинг IMDb: 6.1
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О фильме

Неожиданный оборот принимает генетический эксперимент, во время которого новорожденных близнецов, которые, кстати, совершенно не похожи друг на друга, разлучают на долгие годы. Несчастные братья наконец встречаются: Джулиус, образованный, но совершенно незнающий жизни гигант с добрым сердцем, и Винсент, коротышка с неистребимой жаждой денег и женщин. В компании подружек и преследующего их наемного убийцы братья отправляются в путешествие по стране на поиски своей матери, и в конце концов находят нечто большее...

7.6 Оцените
35 голосов Рейтинг IMDb: 6.1
Продолжительность 1 час 45 минут
Год выпуска 1988
Премьера в России 8 декабря 1988
Премьера онлайн 5 августа 2017
Премьера в мире 8 декабря 1988
Возраст 6+
Режиссер
Айвэн Райтман
Айвэн Райтман
В ролях
Арнольд Шварценеггер
Арнольд Шварценеггер
Дэнни ДеВито
Дэнни ДеВито
Келли Престон
Келли Престон
Бонни Бартлетт
Маршалл Белл
Маршалл Белл
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Близнецы
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Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
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