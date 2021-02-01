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Coming to America

Поездка в Америку, 1988

1988 / США
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13 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
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Причины посмотреть Факты О фильме

Молодой принц Аким из африканской страны Замунда не хочет мириться со старомодными обычаями своего государства и решает найти себе жену самостоятельно. Для этого он отправляется в Америку, а чтобы его высокое положение не смущало его будущую избранницу, принц представляется окружающим обычным парнем и устраивается на работу в дешевую забегаловку. Там он и встречает очаровательную Лизу...

  • Эдди Мерфи и Арсенио Холл сыграли в этом фильме восемь ролей  на двоих - по четыре каждый. 
  • Основу сценария фильма написал сатирик Арт Бухвальд. Сначала на киностудии “Paramount Pictures” отвергли его идею, но затем по сценарию все же сняли фильм. Когда Бухвальд увидел реализацию своих идей, он подал на студию в суд. Процесс был выигран, а студию обязали выплатить ему 900 тысяч долларов компенсации. После этого в законе об авторском праве появился пункт о том, что оригинальные идеи сторонних авторов оплате не подлежат. Он получил название “Закон Бухвальда”. 
  • Бездомные, которые получают деньги от принца Акима, - это братья Герцог из фильма “Поменяться местами”, которые потеряли свое состояние из-за героя, сыгранного Мерфи. 
  • Это первый фильм, в котором Эдди Мерфи сыграл нескольких персонажей. В дальнейшем это станет его фирменной фишкой.

Наследный принц африканского государства хочет сам найти себе жену и едет для этого в Америку. Там он представляется обычным человеком и поступает на работу в закусочную, так как его выбор пал на дочь хозяина.

7.0 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
Продолжительность 1 час 56 минут
Год выпуска 1988
Премьера в России 29 июня 1988
Премьера онлайн 1 февраля 2021
Премьера в мире 26 июня 1988
Возраст 16+
Режиссер
Джон Лэндис
В ролях
Эдди Мерфи
Эдди Мерфи
Арсенио Холл
Джеймс Эрл Джонс
Джеймс Эрл Джонс
Джон Амос
Мэдж Синклер
Все актеры и съемочная группа
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Поездка в Америку
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