Поездка в Америку, 1988

Молодой принц Аким из африканской страны Замунда не хочет мириться со старомодными обычаями своего государства и решает найти себе жену самостоятельно. Для этого он отправляется в Америку, а чтобы его высокое положение не смущало его будущую избранницу, принц представляется окружающим обычным парнем и устраивается на работу в дешевую забегаловку. Там он и встречает очаровательную Лизу...