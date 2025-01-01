Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Вы чье, старичье?
1 постер
Киноафиша Фильмы Вы чье, старичье?

Вы чье, старичье?

Vy chyo, starichyo? 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

По одноименной повести Бориса Васильева. Трогательный рассказ о двух стариках, в одиночестве доживающих свои дни в богом забытой деревеньке.
Страна СССР
Продолжительность 1 час 39 минут
Год выпуска 1988
Премьера в мире 1 ноября 1988
Дата выхода
1 ноября 1988 Россия 12+
Бюджет $6 500 000
Производство Киностудия «Ленфильм»
Другие названия
Vy chyo, starichyo?, Whose Are You, Old People?, Вы чьё, старичьё?
Режиссер
Иосиф Хейфиц
Иосиф Хейфиц
В ролях
Михаил Пахоменко
Лев Борисов
Лев Борисов
Елена Мельникова
Евгений Крыжановский
Татьяна Шаркова
Все актеры и съемочная группа
Фильмы похожие на Вы чье, старичье?
В городе С. 7.1
В городе С. (1966)
Салют, Мария! 7.2
Салют, Мария! (1970)
Большая семья 7.5
Большая семья (1954)
Весна в Москве 6.4
Весна в Москве (1953)
Член правительства 6.8
Член правительства (1939)
Бродячий автобус 6.6
Бродячий автобус (1989)
Ася 6.9
Ася (1977)
Депутат Балтики 6.6
Депутат Балтики (1936)
Моя Родина 5.8
Моя Родина (1932)
Высота 6.8
Высота (1957)
Вынос тела 6.4
Вынос тела (1992)
Дама с собачкой 6.5
Дама с собачкой (1960)

Рейтинг фильма

7.0
Оцените 11 голосов
6.8 IMDb
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Вы чье, старичье?

Похожие фильмы онлайн

В городе С.
 
Большая семья
 
Ася
 
Онлайн кинотеатр
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Лило и Стич
Лило и Стич
2025, США, боевик, приключения, комедия
Материалистка
Материалистка
2025, США, мелодрама
Плагиатор
Плагиатор
2025, Россия, драма, мелодрама, фантастика
Герои анекдотов
Герои анекдотов
2025, Россия, комедия
Не одна дома 2
Не одна дома 2
2025, Россия, семейный, комедия
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Супермен
Супермен
2025, США, боевик, приключения, фэнтези
Дандадан: Злой глаз
Дандадан: Злой глаз
2025, Япония, анимация
Смурфики в кино
Смурфики в кино
2025, США, мюзикл
Мир Юрского периода: Возрождение
Мир Юрского периода: Возрождение
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Взвести курки
Взвести курки
2025, США, боевик, комедия
«Грустный парень с прокачкой»: Джин Ву в 3 сезоне Solo Leveling ждут глобальные перемены — но фанаты недовольны
Это что, новый «Мажор»? Прилучный считает этот сериал со своим участием одним из самых интересных проектов 2025 года
«Было просто невыносимо»: как режиссер «Большой перемены» отомстил актрисе, которая отвергла его
Отставной козы барабанщик с отсохшим карбюратором: в советском кино россыпь уморительных ругательств — угадаете хоть 2/5?
Городишко с самым скучным названием: реальный «Гравити Фолз» находится в американском штате Орегон, но похожих локаций вы там не найдёте
Этот фильм Квентин Тарантино считает лучшим постапокалиптическим триллером после «Безумного Макса» — в главной роли Роберт Паттинсон
Бессмысленно, но прикольно: лучшие фильмы о путешествии во времени, которые заставят мечтать об изобретении той самой машины
16-летняя Мейбл и новая книга: в Disney готовы к продолжению «Гравити Фолз» — актеры озвучки уже на низком старте
Не фильм, а настоящий квест: научно-фантастические картины, которым тяжело дать второй шанс из-за запутанного сюжета
«После ванны с пеной жизнь налаживается»: Декстер был жутким типом, но в жизни понимал немало — это доказывают 10 цитат героя
Женская особь с разбитым сердцем: новый фильм с Марго Робби внезапно звучит как идеальная экранизация «Атаки титанов» в жанре ромком
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше