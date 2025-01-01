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Вы чье, старичье?
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О фильме
По одноименной повести Бориса Васильева. Трогательный рассказ о двух стариках, в одиночестве доживающих свои дни в богом забытой деревеньке.
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Страна
СССР
Продолжительность
1 час 39 минут
Год выпуска
1988
Премьера в мире
1 ноября 1988
Дата выхода
1 ноября 1988
Россия
12+
Бюджет
$6 500 000
Производство
Киностудия «Ленфильм»
Другие названия
Vy chyo, starichyo?, Whose Are You, Old People?, Вы чьё, старичьё?
Режиссер
Иосиф Хейфиц
В ролях
Михаил Пахоменко
Лев Борисов
Елена Мельникова
Евгений Крыжановский
Татьяна Шаркова
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма
7.0
Оцените
11
голосов
6.8
IMDb
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