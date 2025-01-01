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Киноафиша Фильмы Витамин роста

Витамин роста

Vitamin rosta 18+
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О фильме

Мультфильм по мотивам стихотворения О. Григорьева.

Страна СССР
Продолжительность 6 минут
Год выпуска 1988
Премьера в мире 4 июня 1988
Дата выхода
4 июня 1988 Россия 12+
Производство Soyuzmultfilm
Другие названия
Vitamin rosta, Growth Vitamin, Витамин роста
Режиссер
Василий Кафанов
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг мультфильма

7.2
Оцените 10 голосов
7.2 IMDb
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Витамин роста

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