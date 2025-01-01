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Витамин роста
Витамин роста
Vitamin rosta
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анимация
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О фильме
Мультфильм по мотивам стихотворения О. Григорьева.
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Страна
СССР
Продолжительность
6 минут
Год выпуска
1988
Премьера в мире
4 июня 1988
Дата выхода
4 июня 1988
Россия
12+
Производство
Soyuzmultfilm
Другие названия
Vitamin rosta, Growth Vitamin, Витамин роста
Режиссер
Василий Кафанов
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг мультфильма
7.2
Оцените
10
голосов
7.2
IMDb
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