Страна СССР

Продолжительность 10 минут

Год выпуска 1988

Премьера в мире 1 января 1988

Производство Soyuzmultfilm

Другие названия

Kot i Kloun, The Cat and a Clown, Кот и клоун, Cat and Clown, Il gatto e il pagliaccio, Koshki i Kloun