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Голубая бездна
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Le Grand lue / The Big Blue

Голубая бездна, 1988

1988 / Франция / США / Италия
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11 голосов Рейтинг IMDb: 7.5
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8.1 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 7.5
Продолжительность 1 час 58 минут
Год выпуска 1988
Премьера в России 11 мая 1988
Премьера в мире 10 мая 1988
Возраст 16+
Режиссер
Люк Бессон
Люк Бессон
В ролях
Розанна Аркетт
Розанна Аркетт
Жан-Марк Барр
Жан-Марк Барр
Жан Рено
Жан Рено
Пол Шенар
Серджио Кастеллитто
Серджио Кастеллитто
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Голубая бездна 2 постера
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саундтрек фильма Голубая бездна
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19 мая 2022 13:50
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