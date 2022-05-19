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Голубая бездна
Le Grand lue / The Big Blue
Голубая бездна, 1988
1988 / Франция / США / Италия
8.1
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11
голосов
Рейтинг IMDb: 7.5
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Жанр:
драма
мелодрама
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8.1
Оцените
11
голосов
Рейтинг IMDb: 7.5
Продолжительность
1 час 58 минут
Год выпуска
1988
Премьера в России
11 мая 1988
Премьера в мире
10 мая 1988
Возраст
16+
Режиссер
Люк Бессон
В ролях
Розанна Аркетт
Жан-Марк Барр
Жан Рено
Пол Шенар
Серджио Кастеллитто
Все актеры и съемочная группа
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2 постера
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саундтрек фильма
Голубая бездна
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19 мая 2022 13:50
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