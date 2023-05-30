Последнее искушение Христа, 1988

Фильм, вызвавший споры, противоречивые мнения и даже террористические акты со стороны католических фанатиков, протестовавших против его демонстрации в кинотеатрах. Картина по роману греческого писателя Никоса Казанцакиса - трактовка евангельской истории как притчи о вечном соперничестве в человеке плотского и духовного, земного и божественного. Последнее искушение Христа - это искушение жизнью обычного человека, радостью любви, дома и семьи.В качестве музыкального оформления Питер Гэбриел соединяет игру профессионалов на индийских, сенегальских, марокканских, бразильских и армянских традиционных инструментах.