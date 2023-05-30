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Последнее искушение Христа Последнее искушение Христа
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The Last Temptation of Christ

Последнее искушение Христа, 1988

1988 / США
6.8 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 7.5
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О фильме

Фильм, вызвавший споры, противоречивые мнения и даже террористические акты со стороны католических фанатиков, протестовавших против его демонстрации в кинотеатрах. Картина по роману греческого писателя Никоса Казанцакиса - трактовка евангельской истории как притчи о вечном соперничестве в человеке плотского и духовного, земного и божественного. Последнее искушение Христа - это искушение жизнью обычного человека, радостью любви, дома и семьи.В качестве музыкального оформления Питер Гэбриел соединяет игру профессионалов на индийских, сенегальских, марокканских, бразильских и армянских традиционных инструментах.

 

6.8 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 7.5
Продолжительность 2 часа 43 минуты
Год выпуска 1988
Премьера в России 12 августа 1988
Премьера в мире 28 мая 1988
Возраст 16+
Режиссер
Мартин Скорсезе
Мартин Скорсезе
В ролях
Уиллем Дефо
Уиллем Дефо
Харви Кейтель
Харви Кейтель
Пол Греко
Барбара Херши
Барбара Херши
Верна Блум
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Последнее искушение Христа 2 постера
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