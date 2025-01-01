Парень по прозвищу Арлекино и его компания, называющая себя "волками", живут на полустанке, неподалеку от города, куда часто наведываются в поисках приключений и всевозможных хулиганских выходок, а чаще - просто для того, чтобы лишний раз напомнить о себе городским "благополучным" сынкам. Впрочем, у тех тоже свои кланы и свои амбиции... В конце концов возникший любовный треугольник приводит к трагической развязке.

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