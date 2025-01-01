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Киноафиша Фильмы Меня зовут Арлекино

Меня зовут Арлекино

Menya zovut Arlekino 18+
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О фильме

Парень по прозвищу Арлекино и его компания, называющая себя "волками", живут на полустанке, неподалеку от города, куда часто наведываются в поисках приключений и всевозможных хулиганских выходок, а чаще - просто для того, чтобы лишний раз напомнить о себе городским "благополучным" сынкам. Впрочем, у тех тоже свои кланы и свои амбиции... В конце концов возникший любовный треугольник приводит к трагической развязке.
Страна СССР
Продолжительность 2 часа 14 минут
Год выпуска 1988
Премьера в мире 1 марта 1988
Дата выхода
2 марта 1988 Россия
1 марта 1988 Беларусь
1 марта 1988 СССР
Производство Belarusfilm
Другие названия
Menya zovut Arlekino, My Name Is Arlekino, My Name Is Harlequin, Меня зовут Арлекино, Мяне завуць Арлекіна, Наричат ме Арлекино
Режиссер
Валерий Рыбарев
В ролях
Олег Фомин
Олег Фомин
Светлана Копылова
Людмила Гаврилова
Людмила Гаврилова
Владимир Пожидаев
Станислав Пшевлоцкий
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

6.3
Оцените 12 голосов
6.2 IMDb
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