Парень по прозвищу Арлекино и его компания, называющая себя "волками", живут на полустанке, неподалеку от города, куда часто наведываются в поисках приключений и всевозможных хулиганских выходок, а чаще - просто для того, чтобы лишний раз напомнить о себе городским "благополучным" сынкам. Впрочем, у тех тоже свои кланы и свои амбиции... В конце концов возникший любовный треугольник приводит к трагической развязке.
СтранаСССР
Продолжительность2 часа 14 минут
Год выпуска1988
Премьера в мире1 марта 1988
Дата выхода
2 марта 1988
Россия
1 марта 1988
Беларусь
1 марта 1988
СССР
ПроизводствоBelarusfilm
Другие названия
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