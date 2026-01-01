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Постер фильма Замужем за мафией
6.3
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6.3

Замужем за мафией

, 1988
Married to the Mob
США / комедия, мелодрама / 18+
Постер фильма Замужем за мафией
6.3

О фильме

Начинается все на Лонг-Айленде, где дома набиты дорогой средиземноморской мебелью, люди одеваются в дорогие костюмы в полосочку, а женщины проводят почти время в парикмахерских. Анжеле Де Марко, жене подающего надежды гангстера Фрэнка «Огурца» Де Марко, надоела криминальная ментальность окружающих ее людей, и она хочет смены обстановки. После того как Огурца застукал со своей любовницей и убил босс мафии Дон Тони «Тигр» Руссо, двое агентов ФБР решили, что Анжела и Тони состоят в любовной связи. Анжела вместе с сыном переезжает в квартирку на Манхэттэне, но агенты продолжают слежку, связывая уже ее деятельность с грязными делами мафии. Конечно, в соответствующий момент между Анжелой и агентом Майком Дауни вспыхивает страсть.

В ролях

Мишель Пфайффер
Мишель Пфайффер
Angela de Marco
Алек Болдуин
Алек Болдуин
'Cucumber' Frank de Marco
Дин Стокуэлл
Джон Кьюсак
Джон Кьюсак
Оливер Платт
Оливер Платт
Нэнси Трэвис
Нэнси Трэвис
Мерседес Руэль
Мерседес Руэль
Мэттью Модайн
Мэттью Модайн
Пол Лэзар
Tommy
Капитан Хэггерти
'The Fat Man'
Марлин Уиллоби
Mrs. 'Fat Man'
Фрэнк Акилино
Conductor
Режиссер Джонатан Демме
Сценарист Барри Страгэтс, Mark R. Burns
Композитор Дэвид Бирн
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 44 минуты
Год выпуска 1988
Премьера в мире 11 августа 1988
Дата выхода
19 августа 1988 Россия 16+
22 декабря 1988 Германия
22 декабря 1988 Греция
10 марта 1989 Дания 15
8 сентября 1989 Ирландия 18
7 апреля 1989 Италия
19 августа 1988 Казахстан
19 августа 1988 США
19 августа 1988 Украина
19 сентября 1988 Франция
21 декабря 1989 Япония PG12
MPAA R
Бюджет $10 000 000
Сборы в мире $21 486 757
Производство Orion Pictures, Mysterious Arts
Другие названия
Married to the Mob, Casada con la mafia, Die Mafiosi-Braut, Gangsterin heila, Gift med mafiaen, Veuve, mais pas trop..., Babanın Metresi, Casada amb tots, Casada con todos, Cu mafia pe urme, De Caso com a Máfia, Gangsterns flamma, Gift med maffian, I gynaika tou gangster, Ištekejusi už mafijos, Keresztanya, Maffia-bruid, Manzelství s mafií, Paari pandud maffiaga, Poślubiona mafii, Udata za mafiju, Una vedova allegra... ma non troppo, Viúva... Mas Não Muito, Η γυναίκα του γκάγκστερ, Замужем за мафией, Омъжена за мафията, 마피아의 아내, 愛されちゃって、マフィア, 愛されちゃってマフィア, 烏龍密探擺黑幫, Veuve mais pas trop, 乌龙密探摆黑帮, 匪徒之妻, 嫁给歹徒, 嫁了一个黑手党

Рейтинг фильма

6.3
Оцените 15 голосов
6.3 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 

Цитаты

Angela de Marco Боже, вы, люди, работаете точно как мафия! Нет никакой разницы.
Regional Director Franklin О, разница огромная, миссис де Марко. Мафией управляют убийцы, воры, лжецы и мошенники-психопаты. А мы работаем на Президента Соединённых Штатов Америки.

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