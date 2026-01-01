Начинается все на Лонг-Айленде, где дома набиты дорогой средиземноморской мебелью, люди одеваются в дорогие костюмы в полосочку, а женщины проводят почти время в парикмахерских. Анжеле Де Марко, жене подающего надежды гангстера Фрэнка «Огурца» Де Марко, надоела криминальная ментальность окружающих ее людей, и она хочет смены обстановки. После того как Огурца застукал со своей любовницей и убил босс мафии Дон Тони «Тигр» Руссо, двое агентов ФБР решили, что Анжела и Тони состоят в любовной связи. Анжела вместе с сыном переезжает в квартирку на Манхэттэне, но агенты продолжают слежку, связывая уже ее деятельность с грязными делами мафии. Конечно, в соответствующий момент между Анжелой и агентом Майком Дауни вспыхивает страсть.