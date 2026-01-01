Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Сказка о царе Салтане» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Боевик Джексон
Постер фильма Боевик Джексон
Рейтинги
5.6 Рейтинг IMDb: 5.6
Оцените
2 постера
Киноафиша Фильмы Боевик Джексон

Боевик Джексон

Action Jackson 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Сержант полиции Джексон, по прозвищу «Боевик», бросает вызов жестоким убийцам, состоящим на службе у безжалостного автомагната, который рассчитывает путем убийств расчистить себе дорогу к политической власти. Преследуемый своими же коллегам полицейскими по сфабрикованному обвинению, Джексон предпринимает отчаянную попытку разоблачения, и события в фильме стремительно несутся к развязке, заставляя замирать сердце.

Страна США
Продолжительность 1 час 36 минут
Год выпуска 1988
Премьера в мире 12 февраля 1988
Дата выхода
12 февраля 1988 Россия 16+
14 апреля 1988 Аргентина
14 апреля 1988 Бразилия 16
7 июля 1988 Германия
12 февраля 1988 Казахстан
12 февраля 1988 США
12 февраля 1988 Украина
4 июня 1988 Франция TP
11 февраля 1989 Япония R18+
MPAA R
Бюджет $7 000 000
Сборы в мире $20 256 975
Производство Lorimar Film Entertainment, Silver Pictures
Другие названия
Action Jackson, Acción Jackson, Acció Jackson, Action Jackson - ässä hihassa, Action Jackson - Homem de Acção, Action Jericho, Akcija Džekson, Akció Jackson, Akčný Jackson, Dinamit Jackson, Jackson, a vadállat, Kızgın, Ryžtingasis Džeksonas, Szalony Jackson, To xespasma tou batsou, Το ξέσπασμα του μπάτσου, Боевик Джексон, Джексон на прізвисько Мотор, Джексон по кличке 'Мотор', Екшън Джексън, アクション・ジャクソン 大都会最前線
Режиссер
Крэйг Р. Баксли
В ролях
Карл Уэзерс
Карл Уэзерс
Крэйг Т. Нельсон
Вэнити
Шэрон Стоун
Шэрон Стоун
Томас Ф. Уилсон
Томас Ф. Уилсон
Все актеры и съемочная группа
Фильмы похожие на Боевик Джексон
Другие 48 часов 6.4
Другие 48 часов (1990)
Красная жара 6.8
Красная жара (1988)
Взять живым или мертвым 5.9
Взять живым или мертвым (1987)
48 часов 7.1
48 часов (1982)
Любовь в большом городе 3 5.9
Любовь в большом городе 3 (2013)
Мясник 5.3
Мясник (2009)
Дьявольщина 5.7
Дьявольщина (1996)
Безбашенная пуля 4.4
Безбашенная пуля (2019)
Смертельное дельце 5.7
Смертельное дельце (2021)
Уик-энд Остермана 5.9
Уик-энд Остермана (1983)
Мэнди 6.3
Мэнди (2018)
Твой ход 3.9
Твой ход (2017)

Рейтинг фильма

5.6
Оцените 12 голосов
5.6 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Цитаты
Офицер Корнблау Вчера у меня дома был настоящий еб#няк.
Офицер Лэк Заткнись, Корнблау. У тебя в квартире ни одной тёлки не было с тех пор, как мама помогла тебе заехать. Твоё место стоит назвать Домом чудаков.
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Марти Великолепный
Марти Великолепный
2025, США, драма, исторический
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Убежище
Убежище
2026, США, боевик, триллер
Равиоли Оли
Равиоли Оли
2026, Россия, комедия, мелодрама
Чебурашка 2
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
Гренландия 2: Миграция
Гренландия 2: Миграция
2026, Великобритания / США, триллер, фантастика, боевик, приключения
Левша
Левша
2026, Россия, приключения
Возвращение в Сайлент Хилл
Возвращение в Сайлент Хилл
2026, США, ужасы
Рыбка унывака. Подводное приключение
Рыбка унывака. Подводное приключение
2025, Австралия / США, приключения, анимация, комедия
Здесь был Юра
Здесь был Юра
2025, Россия, драма, музыка
Все упиваются «Невским», но этот детектив не хуже: 24 серии посмотрела за выходные — тут есть Шибанов из «Первого отдела»
Если понравился «Оппенгеймер», посмотрите 8-серийную драму о создании советского ядерного оружия: одна из последних ролей Евгении Брик
Всю самую жесть в «Дьяволе носит Prada» не стали показывать: какие задания Миранды выполняла Энди круглыми сутками
Обожаю медицинские сериалы – и российская новинка с оценкой 7.1 не разочаровала: фанаты «Склифа» и «Скорой помощи» оценят
Главный конкурент «Далекого города» выйдет со дня на день: ожидания высоки — в кадре звезды «Великолепного века» и «Зимородка»
«Семнадцать мгновений весны» видели многие, а как зовут Штирлица – знают не все: у него сразу 3 имени
Гомер в гробу перевернулся: вопиющие ошибки не помешали «Трое» заработать $500 млн — но историки умываются слезами
«Давно бы выгнали»: зрители ополчились против персонажа «Первого отдела» — он убил всю реалистичность сериала
10 старых комедий из СССР, которые по-прежнему смешнее всего, что снимают сегодня
Россияне выбрали 11 худших советских фильмов: есть даже лента Гайдая
Этот тест покажет вашу главную слабость: выберите 1 фото и мы назовем ее со 100% точностью
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше