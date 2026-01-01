Отзывы о фильме
Сержант полиции Джексон, по прозвищу «Боевик», бросает вызов жестоким убийцам, состоящим на службе у безжалостного автомагната, который рассчитывает путем убийств расчистить себе дорогу к политической власти. Преследуемый своими же коллегам полицейскими по сфабрикованному обвинению, Джексон предпринимает отчаянную попытку разоблачения, и события в фильме стремительно несутся к развязке, заставляя замирать сердце.
|12 февраля 1988
|Россия
|16+
|14 апреля 1988
|Аргентина
|14 апреля 1988
|Бразилия
|16
|7 июля 1988
|Германия
|12 февраля 1988
|Казахстан
|12 февраля 1988
|США
|12 февраля 1988
|Украина
|4 июня 1988
|Франция
|TP
|11 февраля 1989
|Япония
|R18+