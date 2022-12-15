Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Развод. Фильм второй"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Рейтинг фильмов
Топ 1000 лучших фильмов
Исторический
Рейтинг фильмов в жанре исторический
Топ 1000
Самые ожидаемые
В прокате
Сериалы
1
Кошачьи миры Луиса Уэйна
биография, драма, исторический
2021, Великобритания
8.7
Оцените
Смотреть за 1 рубль
2
А зори здесь тихие
исторический, драма, военный
1972, СССР
8.6
Оцените
Смотреть за 1 рубль
3
Аманат
биография, исторический, драма
2022, Россия
8.6
Оцените
4
Троя
исторический, приключения
2004, США / Мальта / Великобритания
8.5
Оцените
Смотреть за 1 рубль
5
1941. Крылья над Берлином
биография, исторический, мелодрама
2022, Россия
8.3
Оцените
Смотреть за 1 рубль
6
Список Шиндлера
исторический, военный, драма, биография
1993, США
8.2
Оцените
Смотреть за 1 рубль
7
Король говорит!
драма, исторический
2010, Великобритания / Австралия
8.2
Оцените
Смотреть за 1 рубль
8
Салют-7
драма, исторический
2017, Россия
8.2
Оцените
Смотреть за 1 рубль
9
Социальная сеть
исторический, драма
2010, США
8.1
Оцените
Смотреть за 1 рубль
10
Адмиралъ
драма, биография, исторический
2008, Россия
8.0
Оцените
Смотреть за 1 рубль
11
Чтец
мелодрама, исторический, военный, драма, триллер
2008, США / Германия
8.0
Оцените
Смотреть за 1 рубль
12
Обещание
драма, исторический, триллер
2016, США
8.0
Оцените
Смотреть за 1 рубль
13
Время первых
драма, исторический
2017, Россия
8.0
Оцените
14
Турецкий гамбит
криминал, исторический, приключения, военный
2005, Россия
7.9
Оцените
15
Василиса
мелодрама, исторический
2014, Россия
7.9
Оцените
Смотреть за 1 рубль
16
Подольские курсанты
военный, исторический, драма
2020, Россия
7.9
Оцените
Смотреть за 1 рубль
17
Банды Нью-Йорка
драма, исторический
2002, США / Германия / Италия / Великобритания / Нидерланды
7.9
Оцените
Смотреть за 1 рубль
18
А зори здесь тихие...
военный, драма, исторический
2015, Россия
7.8
Оцените
Смотреть за 1 рубль
19
Сибирский цирюльник
исторический, драма, мелодрама
1998, Россия / Франция / Италия / Чехия
7.8
Оцените
20
Великий Гэтсби
драма, исторический
2013, США
7.8
Оцените
21
Грех
драма, биография, исторический
2018, Россия / Италия
7.7
Оцените
Смотреть за 1 рубль
22
Тарас Бульба
боевик, исторический
2008, Россия
7.7
Оцените
Смотреть за 1 рубль
23
Статский советник
исторический, криминал, приключения
2005, Россия
7.7
Оцените
24
Калашников
военный, исторический
2020, Россия
7.6
Оцените
25
Дюнкерк
драма, военный, исторический
2017, США / Великобритания / Франция
7.6
Оцените
26
Легенда о Коловрате
приключения, фэнтези, исторический
2017, Россия
7.6
Оцените
27
Летчик
военный, биография, драма, исторический
2021, Россия
7.6
Оцените
28
Еще одна из рода Болейн
драма, исторический
2008, Великобритания
7.6
Оцените
Смотреть за 1 рубль
29
Господа офицеры: спасти императора
исторический, драма
2008, Россия
7.6
Оцените
30
Союз спасения
драма, исторический, приключения
2019, Россия
7.6
Оцените
31
Гоголь. Страшная месть
драма, исторический, мистика
2018, Россия
7.5
Оцените
32
Свадебный переполох
исторический, мелодрама
2001, США / Германия
7.5
Оцените
Смотреть за 1 рубль
33
Монгол. Часть первая
исторический, драма, биография
2007, Казахстан / Россия / Германия
7.5
Оцените
Смотреть за 1 рубль
34
Эйфель
биография, драма, исторический
2021, Франция
7.5
Оцените
Смотреть онлайн
35
Поддубный
драма, исторический
2013, Россия
7.5
Оцените
36
Тобол
драма, исторический
2018, Россия
7.5
Оцените
37
1814
криминал, исторический, приключения
2007, Россия
7.5
Оцените
38
Герцогиня
исторический, драма
2008, Великобритания
7.5
Оцените
39
Фаворитка
биография, исторический
2018, Ирландия / Великобритания / США
7.5
Оцените
Смотреть за 1 рубль
40
Слуга государев
боевик, военный, исторический
2007, Россия
7.4
Оцените
41
Скиф
драма, исторический, фэнтези
2017, Россия
7.3
Оцените
Смотреть за 1 рубль
42
Тюльпанная лихорадка
исторический, мелодрама
2016, Великобритания / США
7.3
Оцените
Смотреть за 1 рубль
43
Царь
биография, исторический, драма
2009, Россия
7.3
Оцените
44
Астерикс и Обеликс против Цезаря
исторический, приключения, комедия, семейный, сказка
1999, Франция / Германия / Италия
7.3
Оцените
Смотреть за 1 рубль
45
История одного назначения
биография, исторический
2018, Россия
7.3
Оцените
Смотреть за 1 рубль
46
Александр. Невская битва
боевик, исторический
2008, Россия
7.3
Оцените
47
Гагарин. Первый в космосе
исторический, драма, биография
2013, Россия
7.3
Оцените
48
Две королевы
исторический, драма, биография
2018, Великобритания
7.2
Оцените
Смотреть за 1 рубль
49
Виктория и Абдул
драма, биография, исторический
2017, США / Великобритания
7.2
Оцените
Смотреть за 1 рубль
50
Аббатство Даунтон
драма, исторический
2019, Великобритания
7.2
Оцените
Смотреть за 1 рубль
51
12 лет рабства
драма, исторический, биография
2013, США / Великобритания
7.2
Оцените
Смотреть за 1 рубль
52
Первый Оскар
драма, исторический, военный
2022, Россия
7.2
Оцените
Смотреть за 1 рубль
53
Мы из будущего
фантастика, исторический, приключения, военный
2008, Россия
7.2
Оцените
54
Красный призрак
драма, исторический
2020, Россия
7.1
Оцените
55
1612
исторический, приключения
2007, Россия
7.1
Оцените
56
Дикая лига
спорт, исторический, драма
2019, Россия
7.0
Оцените
57
Гоголь. Вий
мистика, драма, исторический
2018, Россия
6.9
Оцените
58
Батальонъ
военный, мелодрама, исторический, драма
2014, Россия
6.8
Оцените
Смотреть за 1 рубль
59
Чернобыль
драма, исторический
2020, Россия
6.6
Оцените
60
Афера по-американски
исторический, триллер, драма
2013, США
6.6
Оцените
Смотреть за 1 рубль
61
Бен-Гур
исторический
2016, США
6.5
Оцените
Смотреть за 1 рубль
62
Затерянный город Z
исторический, драма, приключения, биография, боевик
2016, США
6.1
Оцените
63
Рубеж
фантастика, исторический, приключения
2017, Россия
6.1
Оцените
Смотреть за 1 рубль
64
Кон-Тики
боевик, биография, драма, приключения, исторический
2012, Великобритания / Норвегия / Дания
5.7
Оцените
Смотреть за 1 рубль
65
Возвращение мушкетеров
приключения, исторический
2007, Россия
5.7
Оцените
66
Тайна Чингис Хаана
драма, исторический
2008, Россия / Монголия / США
5.6
Оцените
67
Танки
биография, военный, исторический
2018, Россия
5.6
Оцените
68
Утомленные солнцем 2: Цитадель
драма, исторический, военный
2010, Россия / Германия / Франция
5.4
Оцените
69
Викинг
исторический, драма
2016, Россия
5.2
Оцените
Смотреть за 1 рубль
70
Спасти Ленинград
драма, исторический
2019, Россия
5.0
Оцените
Жанр
анимация
аниме
балет
биография
боевик
вестерн
военный
детектив
детский
документальный
драма
исторический
катастрофа
комедия
концерт
короткометражный
криминал
мелодрама
мистика
музыка
мюзикл
приключения
сборник
семейный
сказка
спорт
триллер
ужасы
фантастика
фэнтези
эротика
Страна
Австралия
Австрия
Аргентина
Беларусь
Бельгия
Болгария
Бразилия
Великобритания
Венгрия
Венесуэла
Германия
Гонконг
Греция
Дания
Индия
Индонезия
Ирландия
Исландия
Испания
Италия
Казахстан
Канада
Катар
Китай
Колумбия
Корея
Латвия
Ливан
Лихтенштейн
Люксембург
Македония
Мальта
Марокко
Мексика
Монако
Монголия
Нидерланды
Новая Зеландия
Норвегия
ОАЭ
Польша
Португалия
Россия
Румыния
СССР
США
Сербия
Сингапур
Таиланд
Турция
Украина
ФРГ
Финляндия
Франция
Черногория
Чехия
Швейцария
Швеция
Югославия
Япония
Год
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987
1986
1985
1984
1983
1982
1981
1980
1979
1977
1976
1975
1974
1973
1972
1971
1969
1968
1966
1964
1961
1957
1956
1955
1940
Применить
Сбросить
Самые ожидаемые фильмы
Топ 1000 лучших фильмов
Лучшие фильмы в прокате
Лучшие фильмы 2021 года
Лучшие фильмы 2020 года
Лучшие фильмы 2019 года
Лучшие фильмы 2018 года
Лучшие отечественные фильмы
Лучшие фильмы по странам
Лучшие фильмы по жанрам
Лучшие фильмы по годам
Самые ожидаемые фильмы
771
Аватар 2: Путь воды
15 декабря 2022
206
Аватар 4
17 декабря 2026
173
Аватар 3
19 декабря 2024
148
Аквамен 2
16 марта 2023
131
Черная Пантера: Ваканда навеки
10 ноября 2022
Лучшие фильмы в прокате
9.1
Человек-паук: Нет пути домой
9.0
Зеленая миля
9.0
Черный телефон
9.0
Коати. Легенда джунглей
8.9
Байкал. Удивительные приключения Юмы
Топ 1000 лучших фильмов
9.1
Человек-паук: Нет пути домой
9.0
Зеленая миля
9.0
1+1
9.0
Король Лев
9.0
Ходячий замок
Related video
Сгорела на работе: экстрасенс назвал причину гибели Полищук
«Еда для коров»: иностранцы высмеяли блюдо из советского кино
Сколько зарабатывают актрисы фильмов для взрослых? Спойлер: меньше, чем вы думали
Почти полностью парализован: раскрыто жуткое состояние Бориса Моисеева
«Запад завидовал»: звезда «В бой идут одни старики» напомнил о важном
Тест: только те, кто вырос в СССР, смогут верно закончить все 10 цитат из советских фильмов
Помните лысую Дашу из «Брата 2»? Теперь ее не узнать
Повел себя некорректно: из-за чего Моргунов поссорился с Гайдаем
Без пластики: россиянам показали настоящие лица Пугачевой и Ротару
Малахов бросил все, чтобы быть рядом с избитой матерью
Американец поставил на место судей российского «Голоса»: «Никто из них не сможет так спеть»
Звезда «Служебного романа» едва не бросила роль из-за оскорбительно низкого гонорара