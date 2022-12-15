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Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов Исторический

Рейтинг фильмов в жанре исторический

Кошачьи миры Луиса Уэйна
1 Кошачьи миры Луиса Уэйна
биография, драма, исторический 2021, Великобритания
8.7
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А зори здесь тихие
2 А зори здесь тихие
исторический, драма, военный 1972, СССР
8.6
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Аманат
3 Аманат
биография, исторический, драма 2022, Россия
8.6
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Троя
4 Троя
исторический, приключения 2004, США / Мальта / Великобритания
8.5
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1941. Крылья над Берлином
5 1941. Крылья над Берлином
биография, исторический, мелодрама 2022, Россия
8.3
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Список Шиндлера
6 Список Шиндлера
исторический, военный, драма, биография 1993, США
8.2
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Король говорит!
7 Король говорит!
драма, исторический 2010, Великобритания / Австралия
8.2
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Салют-7
8 Салют-7
драма, исторический 2017, Россия
8.2
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Социальная сеть
9 Социальная сеть
исторический, драма 2010, США
8.1
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Адмиралъ
10 Адмиралъ
драма, биография, исторический 2008, Россия
8.0
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Чтец
11 Чтец
мелодрама, исторический, военный, драма, триллер 2008, США / Германия
8.0
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Обещание
12 Обещание
драма, исторический, триллер 2016, США
8.0
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Время первых
13 Время первых
драма, исторический 2017, Россия
8.0
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Турецкий гамбит
14 Турецкий гамбит
криминал, исторический, приключения, военный 2005, Россия
7.9
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Василиса
15 Василиса
мелодрама, исторический 2014, Россия
7.9
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Подольские курсанты
16 Подольские курсанты
военный, исторический, драма 2020, Россия
7.9
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Банды Нью-Йорка
17 Банды Нью-Йорка
драма, исторический 2002, США / Германия / Италия / Великобритания / Нидерланды
7.9
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А зори здесь тихие...
18 А зори здесь тихие...
военный, драма, исторический 2015, Россия
7.8
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Сибирский цирюльник
19 Сибирский цирюльник
исторический, драма, мелодрама 1998, Россия / Франция / Италия / Чехия
7.8
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Великий Гэтсби
20 Великий Гэтсби
драма, исторический 2013, США
7.8
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Грех
21 Грех
драма, биография, исторический 2018, Россия / Италия
7.7
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Тарас Бульба
22 Тарас Бульба
боевик, исторический 2008, Россия
7.7
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Статский советник
23 Статский советник
исторический, криминал, приключения 2005, Россия
7.7
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Калашников
24 Калашников
военный, исторический 2020, Россия
7.6
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Дюнкерк
25 Дюнкерк
драма, военный, исторический 2017, США / Великобритания / Франция
7.6
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Легенда о Коловрате
26 Легенда о Коловрате
приключения, фэнтези, исторический 2017, Россия
7.6
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Летчик
27 Летчик
военный, биография, драма, исторический 2021, Россия
7.6
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Еще одна из рода Болейн
28 Еще одна из рода Болейн
драма, исторический 2008, Великобритания
7.6
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Господа офицеры: спасти императора
29 Господа офицеры: спасти императора
исторический, драма 2008, Россия
7.6
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Союз спасения
30 Союз спасения
драма, исторический, приключения 2019, Россия
7.6
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Гоголь. Страшная месть
31 Гоголь. Страшная месть
драма, исторический, мистика 2018, Россия
7.5
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Свадебный переполох
32 Свадебный переполох
исторический, мелодрама 2001, США / Германия
7.5
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Монгол. Часть первая
33 Монгол. Часть первая
исторический, драма, биография 2007, Казахстан / Россия / Германия
7.5
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Эйфель
34 Эйфель
биография, драма, исторический 2021, Франция
7.5
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Поддубный
35 Поддубный
драма, исторический 2013, Россия
7.5
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Тобол
36 Тобол
драма, исторический 2018, Россия
7.5
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1814
37 1814
криминал, исторический, приключения 2007, Россия
7.5
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Герцогиня
38 Герцогиня
исторический, драма 2008, Великобритания
7.5
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Фаворитка
39 Фаворитка
биография, исторический 2018, Ирландия / Великобритания / США
7.5
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Слуга государев
40 Слуга государев
боевик, военный, исторический 2007, Россия
7.4
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Скиф
41 Скиф
драма, исторический, фэнтези 2017, Россия
7.3
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Тюльпанная лихорадка
42 Тюльпанная лихорадка
исторический, мелодрама 2016, Великобритания / США
7.3
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Царь
43 Царь
биография, исторический, драма 2009, Россия
7.3
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Астерикс и Обеликс против Цезаря
44 Астерикс и Обеликс против Цезаря
исторический, приключения, комедия, семейный, сказка 1999, Франция / Германия / Италия
7.3
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История одного назначения
45 История одного назначения
биография, исторический 2018, Россия
7.3
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Александр. Невская битва
46 Александр. Невская битва
боевик, исторический 2008, Россия
7.3
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Гагарин. Первый в космосе
47 Гагарин. Первый в космосе
исторический, драма, биография 2013, Россия
7.3
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Две королевы
48 Две королевы
исторический, драма, биография 2018, Великобритания
7.2
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Виктория и Абдул
49 Виктория и Абдул
драма, биография, исторический 2017, США / Великобритания
7.2
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Аббатство Даунтон
50 Аббатство Даунтон
драма, исторический 2019, Великобритания
7.2
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12 лет рабства
51 12 лет рабства
драма, исторический, биография 2013, США / Великобритания
7.2
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Первый Оскар
52 Первый Оскар
драма, исторический, военный 2022, Россия
7.2
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Мы из будущего
53 Мы из будущего
фантастика, исторический, приключения, военный 2008, Россия
7.2
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Красный призрак
54 Красный призрак
драма, исторический 2020, Россия
7.1
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1612
55 1612
исторический, приключения 2007, Россия
7.1
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Дикая лига
56 Дикая лига
спорт, исторический, драма 2019, Россия
7.0
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Гоголь. Вий
57 Гоголь. Вий
мистика, драма, исторический 2018, Россия
6.9
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Батальонъ
58 Батальонъ
военный, мелодрама, исторический, драма 2014, Россия
6.8
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Чернобыль
59 Чернобыль
драма, исторический 2020, Россия
6.6
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Афера по-американски
60 Афера по-американски
исторический, триллер, драма 2013, США
6.6
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Бен-Гур
61 Бен-Гур
исторический 2016, США
6.5
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Затерянный город Z
62 Затерянный город Z
исторический, драма, приключения, биография, боевик 2016, США
6.1
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Рубеж
63 Рубеж
фантастика, исторический, приключения 2017, Россия
6.1
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Кон-Тики
64 Кон-Тики
боевик, биография, драма, приключения, исторический 2012, Великобритания / Норвегия / Дания
5.7
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Возвращение мушкетеров
65 Возвращение мушкетеров
приключения, исторический 2007, Россия
5.7
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Тайна Чингис Хаана
66 Тайна Чингис Хаана
драма, исторический 2008, Россия / Монголия / США
5.6
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Танки
67 Танки
биография, военный, исторический 2018, Россия
5.6
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Утомленные солнцем 2: Цитадель
68 Утомленные солнцем 2: Цитадель
драма, исторический, военный 2010, Россия / Германия / Франция
5.4
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Викинг
69 Викинг
исторический, драма 2016, Россия
5.2
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Спасти Ленинград
70 Спасти Ленинград
драма, исторический 2019, Россия
5.0
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