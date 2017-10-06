«Салют-7»: Рецензия Киноафиши

Место действия – космос

Он машинально отбросит пепельницу – и сильно удивится, когда та не зависнет в воздухе, а шмякнется вниз. Эх, так много времени он провел в невесомости, слишком много – как теперь снова становиться «землянином»? Да еще и землянином без «права на вылет»: после того, как Владимир Федоров разглядел на орбите ангелов, космос для него закрыт навсегда. Ни одна медкомиссия до полетов его не допустит. И тем обиднее, что друзей по отряду вызвали на предполетную подготовку: ходят слухи, что готовится внеплановое посещение орбитальной станции «Салют-7» - кажется, там неполадки какие-то, и довольно серьезные. Впрочем, информация засекречена, и вряд ли Федорову об этом расскажут…

Кадр из фильма «Салют-7»

Рассказать, однако, пришлось. Дело в том, что управление станцией «Салют-7» ЦУП к тому времени потерял – и нужно было высылать на орбиту экипаж космонавтов, дабы «реанимировать» эту глыбу железа, которая весила 20 тонн. Загвоздка в том, что «глыба железа» вращалась по всем осям – а стыковаться с ней пришлось бы вручную. На тренажерах такая задача оказалась невыполнимой. Никто из отряда не сумел это провернуть. Никто, включая руководителя полетов (Александр Самойленко). А Федоров (Владимир Вдовиченков), знавший станцию лучше, чем дом родной, был в данном случае последним шансом. Впрочем, как и его друг Виктор Алехин (Павел Деревянко), когда-то «Салют-7» собиравший: он мог бы исправить неполадки, окажись он внутри этой летающей кучи металла…

Кадр из фильма «Салют-7»

Что бы ни говорили продюсеры, появление в прокате «Салюта-7» сразу через полгода после «Времени первых» вызывает массу вопросов. И удачной идеей отнюдь не кажется. Кстати, проблема вовсе не в том, что, мол, мы сняли сразу два фильма про космос. (Мало ли картин про космос, в самом-то деле?). Беда в том, что мы сняли два ПОХОЖИХ фильма про космос, а это уже совсем другое. И это не преувеличение: фильмы и в самом деле похожи. Они дублируют друг друга по структуре сюжета и дублируют тематически. По сути, у них одна на двоих сюжетная схема: главный герой отлучен от космоса, однако в итоге он всё же летит; сам полет готовится в спешке, поэтому риск велик и накладок много; чиновники от власти, вооруженные идеологией и интересами государства, постоянно мешают работе ЦУПа и т.д. При этом семейная жизнь героев «срисована» чуть ли не под копирку. Впрочем, как и внутренний разлад руководителя полетов (персонажи Владимира Ильина и Александра Самойленко).

Александр Самойленко в фильме «Салют-7»

Но вот что интересно. Такое впечатление, что авторы «Салюта-7» об этом «двойничестве» знали заранее. И не просто сумели подготовиться, но и перекроили ситуацию в свою пользу. Понимая, что ничего кардинально нового они не скажут (или не планируя этого делать), они сократили до минимума всё, что не имеет прямого отношения к той миссии, которую должны выполнить космонавты. Другими словами, тема семьи, тема конфликта с властью, тема СССР поданы крайне схематично, всего через несколько сцен и пару проходных диалогов, тогда как во «Времени первых» они занимают очень много места и по значимости, и по хронометражу. А, например, детство-юность героев, их прошлое и вовсе остаются для нас черной дырой: мы не знаем об этом вообще ничего.

Владимир Вдовиченков в фильме «Салют-7»

Что же в результате? А в результате – вы удивитесь! – в результате динамика. Невольно приготовившись к долгой раскачке и подробной экспозиции, вместо этого мы почти сразу же оказываемся вместе с космонавтами на борту корабля. Авторы и продюсеры «выпуливают» их в космос неожиданно быстро, «экономя» даже на сценах предполетной подготовки (например, мы не видим героев на тренажерах – за них отдуваются другие). Таким образом, прорисовывая бэкграунд скупым пунктиром, фильм сбрасывает ненужный балласт. (Что, в общем, правильно: ведь все основные тезисы зритель уже усвоил по «Времени первых».) А вместе с этим балластом улетают в космос и натужный патриотизм вместе с обязательным в таких случаях пафосом.

Мария Миронова в фильме «Салют-7»

Хотя, конечно, без накладок не обошлось. Слезу умиления и наивности выжмет из зрителя сцена, в которой пилоты американского шатла салютуют нашим космонавтам, работающим в открытом космосе у орбитальной станции. (Так и тянет процитировать, простите: «Летят самолеты – привет Мальчишу!») Очень поучительный эпизод с точки зрения законов физики. По счастью, он в единственном экземпляре: больше благоглупостей подобного рода нет. Зато есть искренние эмоции, есть динамика и напряжение, которое идет только вверх, есть отличный темпо-ритм, который ни разу не провисает, есть параллельное действие, подстегивающее динамику и драйв, и, в конце концов, есть эмпатия, без которой даже самый мастерски сделанный фильм – всего лишь набор движущихся картинок.

Павел Деревянко в фильме «Салют-7»

Но нужно сказать вот еще что. Ни для кого не секрет, что в основе «Салюта-7» - реальная ситуация, которая имела место быть в 1985-м. Но Клим Шипенко делал вовсе не реконструкцию. Об этом громче всего кричит тот факт, что фамилии персонажей изменены: в фильме в космос летят Федоров и Алехин, а не Джанибеков и Савиных. Поэтому не надо относиться ко всему происходящему на корабле как к слепку с реальности: здесь многое изменено и додумано, но изменено и додумано грамотно и с единственной целью – сделать зрелищное кино для большой аудитории. Поэтому ситуацию решено было обострить до предела – что ж, таковы законы зрелищного кино. Так что обращаюсь к вам, уважаемые буквоеды (знатоки истории космонавтики или просто прилежные читатели Википедии): пусть вас не смущает вольное обращение авторов с фактологией – сердцевину этой истории (опасность и готовность героев рисковать) фильм передает верно. А это важнее любого, самого дотошного буквоедства.

Вера Аленушкина

В российском прокате с 12 октября

Расписание и покупка билетов на фильм «Салют-7»