«Танки»: Рецензия Киноафиши

Увидеть Сталина – и умереть

Между Харьковом и Москвой примерно 650-700 километров. Современная легковушка пробежит их часов за десять. Но у танков скорость другая, да и не рассчитаны они на такой пробег. Поэтому когда Кошкин предложил гнать танки в Москву своим ходом, на него посмотрели как на безумного. Ведь до парада на Красной площади оставалось несколько дней – ясное дело, что опытные образцы Т-34 доехать туда не успеют. Вариантов, однако, не было: везти танки на платформах им запретили (не спрашивайте почему). В общем, Кошкин и сотоварищи решили совершить подвиг: ведь дорога между Харьковом и Москвой трудна и опасна – там и отряды недобитых белогвардейцев рыскают по лесам, и немецкие диверсанты на мотоциклах и с пулеметами по оврагам шифруются, и Красная Армия по своим же танкам палит. И это, кстати, в 1940-м-то году….

Кадр из фильма «Танки»

Синопсис, который вы прочли выше, - вовсе не бред сумасшедшего. Это краткий пересказ фильма «Танки». Его продюсер на пресс-конференции сказал так: «Не надо воспринимать наш проект как исторический, хотя мы и делали его по мотивам реальных событий. Но именно «по мотивам». Того, что вы увидите, на самом деле, конечно, не было. Не было, но могло бы быть». Что имеется в виду? В марте 1940-го года был организован испытательный танкопробег Харьков-Москва, в котором участвовал и главный конструктор танка Т-34 Михаил Кошкин: опытные образцы надо было лично представить членам правительства. На обратном пути Михаил Ильич сильно простудился и заработал пневмонию, от которой и умер осенью того же года. Впрочем, его смерть и болезнь остаются за кадром.

Кадр из фильма «Танки»

Да и сам пробег в фильме имеет место быть летом. Почему? – да потому что зелененькие деревца в кадре смотрятся гораздо веселее мартовского бездорожья. И по грязи танкам в догонялочки играть неудобно будет, и конница бодренько по лесам не поскачет, и голенькая ударница производства в ледяное озеро купаться не полезет. Поэтому в кадре – лето. А так как современный зритель идет в кино исключительно ради драйва, то реальную историю продюсеры решили немного подкорректировать. Отсюда и отряды немецких диверсантов (на мотоциклах и с пулеметами), которые свободно разъезжают по нашим дорогам между Москвой и Курском (напомню, речь идет о 1940-м). И вооруженные до зубов белогвардейцы, которые построили свой «Мордор» в глуши харьковских лесов лет двадцать назад и вылезают на свет божий только разбоя ради. При этом танка от трактора они отличить не могут. Да-да, взрослые дядьки в папахах угоняют два Т-34, будучи уверенными, что это… трактора!

Кадр из фильма «Танки»

Дальше – больше. Красная армия, двадцать лет не замечавшая у себя под носом "полк" недобитых белогвардейцев и проморгавшая появление пяти немецких мотоциклеток где-то под Курском, свои два Т-34 каким-то мистическим образом нашла. А так как танкисты не смогли предъявить документы и требование остановиться проигнорировали, то Красная Армия храбро бросилась за Т-34 в погоню. И не менее храбро стала по ним палить. Потратив на погоню сутки и час на пальбу, командир таки догадался доложить о ситуации наверх (мол, простите, нашел какие-то танки, а они от меня удрали). Наверху сильно расстроились и отчески командира пожурили: мол, у нас секретная операция, а ты со своей пальбой. Ну, и так далее.

Кадр из фильма «Танки»

На фоне этого тоталитарного бреда другие ляпы кажутся сущей безделицей. Откуда у лейтенанта НКВД берется свитер, если он всю дорогу бегал в одной рубахе? Откуда в 1940-м вдоль дорог вышки с высоковольтными проводами? И какими такими дорогами ехали танки от Украины до Москвы, если мы не видим в полях ни одного (!) человека? Впрочем, это все мелочи. Гораздо страшнее другое. Превращать самое страшное явление на Земле в комикс для подростков становится модным. И «Танки» – шаг вперед по этой дороге. Война не просто романтизируется: в этих поделках подлинное геройство подменяется «героической мишурой». Это когда враги палят в тебя без перерыва из всех орудий, а ты красивенько бежишь куда-то в рапиде, красивенько уворачиваешься от снарядов и пуль, красивенько выносишь из огня (или окопа) роскошную блондинку с голубыми глазами, а потом кидаешь в ворогов шишкой – и те сразу бряк на колени и в глазах ужас. Потому что ты герой – а они фрицы. В финале же благодарная блондинка благодарно целует тебя под бодрую музыку. И Сталин отечески треплет тебя по плечу: мол, страна гордится тобой, чувак. Такая вот война, да.

Кадр из фильма «Танки»

Сейчас много говорят о том, что голливудские блокбастеры засоряют подросткам мозги. Так вот: фильмы вроде «Танков» засоряют мозги гораздо сильнее. Они не просто переписывают историю под свои нужды (прикрываясь лозунгами типа «ну, это же кино», «так не было, но могло бы быть» и так далее). Они превращают войну в нечто привлекательное и драйвовое. И это не единичный случай – это уже тенденция, тренд, хотя «Танки» пошли по этому пути чуть дальше своих собратьев по жанру. Впрочем, есть и еще кое-что. Обратите внимание, рабочее название фильма – «Увидеть Сталина». Его пришлось заменить, хотя продюсер признался, что до сих пор считает его идеальным. Но, мол, Сталина оказалось в фильме не так уж много, поэтому – «Танки». А вот в зарубежном прокате (ежели таковой будет) картина превратится в … «Танки для Сталина». Теперь прибавим к этому елейный образ отца народов, который отечески пыхтит трубкой в кадре. И финальную песню со словами «Когда нас в бой пошлет товарищ Сталин». И возникает вопрос – хорошо, а дальше-то что? Эпические агитки во славу Иосифа Виссарионовича? Будем прославлять его мудрость и добродетель? До таких фильмов всего лишь шаг. А если кто-то начнет возражать, что в реальности было чуть-чуть по-другому, продюсеры всегда найдут, что кинуть в ответ: «Так не было, но могло бы быть». И всё – не поспоришь.

Вера Алёнушкина

В российском прокате с 26 апреля 2018-го года

Расписание и покупка билетов на фильм «Танки»