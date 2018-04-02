«Гоголь. Вий»: Рецензия Киноафиши

Николаю Васильевичу такое и не снилось…

Гоголь находит документы погибшего Якова Гуро и понимает, что убийства молодых женщин происходят систематически. Донеся эту информацию до местной власти – Бинха, герои пытаются предотвратить новые жертвы, введя комендантский час. Параллельно с этим на Диканьке объявляется Хома Брут, непонятный субъект, охотящийся, по его словам, на местную ведьму. Он, как и местная утопленница Оксана, пытаются помочь Николаю Васильевичу примириться с его внутренней силой и узнать тайну своего рождения. А охота на ведьму приводит их в церковь, где вместе они попытаются противостоять Вию.

Трейлер фильма «Гоголь. Вий»

«Гоголь. Вий» - это две новые главы в истории про Николая Васильевича и его приключения на Диканьке и ее предместьях. В этот раз как-то с юмором не очень сложилось, да и без Олега Меньшикова сюжет немного подтормаживает. Зато создатели, специально перенеся дату новой части, смогли вложиться в спецэффекты, музыку поменяли, уж очень большие претензии были по копированию циммеровского саундтрека к «Шерлоку Холмсу» Гая Ричи. Обнаженных тел в кадре теперь минимум, хотя сюжет немного повторяет «Необычные приключения Адель» Люка Бессона - особенно в теме любви к приему ванн главных героинь обоих проектов.

Кадр из фильма «Гоголь. Вий»

Судя по развитию событий, со своим даром и параллельной реальностью Николай Васильевич будет разбираться уже в «Страшной мести», как и с любовным треугольником с четой Данишевских. Хотя человек без носа и другие новые персонажи «Вия» очень помогают просмотру. И очень уж хочется, чтобы к актерскому составу вернулся Олег Меньшиков с его тонким чувством юмора и элегантностью в каждом движении.

Саша Петров («Притяжение», «Лед»), исполняющий роль заглавного героя, сросся со своим персонажем и в сценах с кровью и сложнопостановочных эпизодах смотрится очень здорово. Ян Цапник (дилогия «Горько», «Призрак»), явно заменяющий Меньшикова («Легенда №17», «Статский советник») в плане хоть какого-то юмора, все также прекрасен в роли «непросыхающего» доктора Бомгарта. И всегда актуальные и нужные: Евгений Стычкин («Проклятие спящих», «За гранью реальности»), Артем Ткаченко («Индиго», «Меченосец») и присоединившиеся к ним прекрасные Таисия Вилкова («Чемпионы», «Фарца») и Юлия Франц («Крыша мира», «Универ. Новая общага»). А еще Алексей Вертков («Белый тигр», «Легенда о Коловрате»), создавший новый вид того самого Хомы Брута, Ван Хельсинга версии 2.0.

Кадр из фильма «Гоголь. Вий»

Главное, чтобы публика не ушла раньше времени из зала. Ведь к финальным титрам создатели прикрепили трейлер финальной части «Гоголь. Страшная месть», который даже в виде небольшого ролика смотрится мощно и задорно.

Фильм «Гоголь. Вий» - это уверенная работа над ошибками, где есть удивительная и волнительная музыка, неплохие спецэффекты - уж очень классный сам Вий получился. И еще большее количество отсылок к мистическим, готическим и прочим ужастикам, а главное, что и про нашу киноклассику не забывают. Герои продолжают разыскивать загадочного всадника, безжалостно отнимающего жизни у молоденьких девушек. Ведь в Диканьке становится все больше других существ, давно продавших дьяволу душу. Вакула в разговоре с дочерью даже про своего давнего «друга» черта вспоминает. В общем, местная обстановка лишь усложняется, Гоголь при любом удобном случае ныряет к утопленницам, а зрителей, судя по трейлеру финальной киночасти «Страшная месть», ждет российская «Игра престолов», объединенная с «Вурдалаками». В кино на «Вий» действительно есть зачем и для чего идти. Даже несмотря на то, что бюджет его далек от версии Олега Степченко и Алексея Петрухина. Зато у Баранова-Цекало-Петрова получилась совершенно сумасшедшая смесь из всего написанного Гоголем, что используется здесь смело, даже нагло, и по максимуму.

Дмитрий Бортников

В российском прокате с 5 апреля 2018 года

Расписание и покупка билетов на фильм «Гоголь. Вий»