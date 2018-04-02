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Киноафиша Рецензии «Гоголь. Вий»: Рецензия Киноафиши

«Гоголь. Вий»: Рецензия Киноафиши

2 апреля 2018 00:00
«Гоголь. Вий»: Рецензия Киноафиши
Николаю Васильевичу такое и не снилось…

Гоголь находит документы погибшего Якова Гуро и понимает, что убийства молодых женщин происходят систематически. Донеся эту информацию до местной власти – Бинха, герои пытаются предотвратить новые жертвы, введя комендантский час. Параллельно с этим на Диканьке объявляется Хома Брут, непонятный субъект, охотящийся, по его словам, на местную ведьму. Он, как и местная утопленница Оксана, пытаются помочь Николаю Васильевичу примириться с его внутренней силой и узнать тайну своего рождения. А охота на ведьму приводит их в церковь, где вместе они попытаются противостоять Вию.

Трейлер фильма «Гоголь. Вий»

«Гоголь. Вий» - это две новые главы в истории про Николая Васильевича и его приключения на Диканьке и ее предместьях. В этот раз как-то с юмором не очень сложилось, да и без Олега Меньшикова сюжет немного подтормаживает. Зато создатели, специально перенеся дату новой части, смогли вложиться в спецэффекты, музыку поменяли, уж очень большие претензии были по копированию циммеровского саундтрека к «Шерлоку Холмсу» Гая Ричи. Обнаженных тел в кадре теперь минимум, хотя сюжет немного повторяет «Необычные приключения Адель» Люка Бессона - особенно в теме любви к приему ванн главных героинь обоих проектов.

Кадр из фильма «Гоголь. Вий»
Кадр из фильма «Гоголь. Вий»

Судя по развитию событий, со своим даром и параллельной реальностью Николай Васильевич будет разбираться уже в «Страшной мести», как и с любовным треугольником с четой Данишевских. Хотя человек без носа и другие новые персонажи «Вия» очень помогают просмотру. И очень уж хочется, чтобы к актерскому составу вернулся Олег Меньшиков с его тонким чувством юмора и элегантностью в каждом движении.

Саша Петров («Притяжение», «Лед»), исполняющий роль заглавного героя, сросся со своим персонажем и в сценах с кровью и сложнопостановочных эпизодах смотрится очень здорово. Ян Цапник (дилогия «Горько», «Призрак»), явно заменяющий Меньшикова («Легенда №17», «Статский советник») в плане хоть какого-то юмора, все также прекрасен в роли «непросыхающего» доктора Бомгарта. И всегда актуальные и нужные: Евгений Стычкин («Проклятие спящих», «За гранью реальности»), Артем Ткаченко («Индиго», «Меченосец») и присоединившиеся к ним прекрасные Таисия Вилкова («Чемпионы», «Фарца») и Юлия Франц («Крыша мира», «Универ. Новая общага»). А еще Алексей Вертков («Белый тигр», «Легенда о Коловрате»), создавший новый вид того самого Хомы Брута, Ван Хельсинга версии 2.0.

Кадр из фильма «Гоголь. Вий»
Кадр из фильма «Гоголь. Вий»

Главное, чтобы публика не ушла раньше времени из зала. Ведь к финальным титрам создатели прикрепили трейлер финальной части «Гоголь. Страшная месть», который даже в виде небольшого ролика смотрится мощно и задорно.

Фильм «Гоголь. Вий» - это уверенная работа над ошибками, где есть удивительная и волнительная музыка, неплохие спецэффекты - уж очень классный сам Вий получился. И еще большее количество отсылок к мистическим, готическим и прочим ужастикам, а главное, что и про нашу киноклассику не забывают. Герои продолжают разыскивать загадочного всадника, безжалостно отнимающего жизни у молоденьких девушек. Ведь в Диканьке становится все больше других существ, давно продавших дьяволу душу. Вакула в разговоре с дочерью даже про своего давнего «друга» черта вспоминает. В общем, местная обстановка лишь усложняется, Гоголь при любом удобном случае ныряет к утопленницам, а зрителей, судя по трейлеру финальной киночасти «Страшная месть», ждет российская «Игра престолов», объединенная с «Вурдалаками». В кино на «Вий» действительно есть зачем и для чего идти. Даже несмотря на то, что бюджет его далек от версии Олега Степченко и Алексея Петрухина. Зато у Баранова-Цекало-Петрова получилась совершенно сумасшедшая смесь из всего написанного Гоголем, что используется здесь смело, даже нагло, и по максимуму.

Дмитрий Бортников

В российском прокате с 5 апреля 2018 года

Расписание и покупка билетов на фильм «Гоголь. Вий»

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