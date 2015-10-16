Батальонъ
– Весна 1917-го года. Февральская революция изменила жизнь России и ход Великой войны. Государь уже отрёкся от престола. В окопах, где противостояние с немцами длится уже не один год, во всю вели свою пропаганду большевики. Они призывают к миру с неприятелем. Российское офицерство фактически ничего не может решить без одобрения так называемых солдатских комитетов. Армия находится на пороге окончательного разложения.
По приказу временного правительства для поднятия боевого духа создаётся женский «Батальон смерти» под командованием георгиевского кавалера Марии Бочкарёвой. Своей службой «Батальон смерти» подаёт пример храбрости, мужества и спокойствия, поднимает дух солдат и доказывает, что каждая из этих женщин-героев достойна звания воина русской армии.
в реале никто к ним не прибежал. накрыло их артобстрелом. из 170 30 убито 70 раненых
Минут через двадцать после начала вспомнилось выражение:"У войны неженское лицо"....
Мария Аронова замечательно сыграла
Слава Богу,что "гениальная" Кожевникова лишь в первой половине фильма✊
разве патриотическое кино в целях пропагандона может быть для царя плохим?
он любое одобрит (с подачи Пескова)
мне понравился фильм!
снимайте, пожалуйста, такие фильмы, а не тупые комедии или про бандитов - великие комедии за вас сняли в СССР!
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