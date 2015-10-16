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Батальонъ - трейлер
Киноафиша Трейлеры Батальонъ. Трейлер

Батальонъ. Трейлер

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Дата публикации: 18 ноября 2014
Батальонъ – Весна 1917-го года. Февральская революция изменила жизнь России и ход Великой войны. Государь уже отрёкся от престола. В окопах, где противостояние с немцами длится уже не один год, во всю вели свою пропаганду большевики. Они призывают к миру с неприятелем. Российское офицерство фактически ничего не может решить без одобрения так называемых солдатских комитетов. Армия находится на пороге окончательного разложения. По приказу временного правительства для поднятия боевого духа создаётся женский «Батальон смерти» под командованием георгиевского кавалера Марии Бочкарёвой. Своей службой «Батальон смерти» подаёт пример храбрости, мужества и спокойствия, поднимает дух солдат и доказывает, что каждая из этих женщин-героев достойна звания воина русской армии.
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SKY 16 октября 2015, 22:12
Наверняка же "вата"?! )
16 октября 2015, 22:12 Ответить
av52629 18 октября 2015, 00:48
Ответ на сообщение _ami_ от 24/02/2015 - 00:28:01


в реале никто к ним не прибежал. накрыло их артобстрелом. из 170 30 убито 70 раненых
18 октября 2015, 00:48 Ответить
Bbbugl 18 октября 2015, 00:48
Неплохой кин

Минут через двадцать после начала вспомнилось выражение:"У войны неженское лицо"....

Мария Аронова замечательно сыграла

Слава Богу,что "гениальная" Кожевникова лишь в первой половине фильма✊
18 октября 2015, 00:48 Ответить
Наталья_К 18 октября 2015, 00:48
Понравился очень, очень. Такое сильное впечатление я не получала очень давно. Весь фильм- комок в горле и потом долго не могла успокоиться. Спасибо огромное, что у нас создают такое КИНО.
18 октября 2015, 00:48 Ответить
Lil 18 октября 2015, 00:48
Ответ на сообщение souvlaki от 25/02/2015 - 13:14:24


разве патриотическое кино в целях пропагандона может быть для царя плохим?

он любое одобрит (с подачи Пескова)
18 октября 2015, 00:48 Ответить
Ingvars 18 октября 2015, 00:52
А ещё вилы дать вместо винтовок для экономии! Позор, просто позор! Надеюсь, это никогда не повториться! P.s. Фильм ужасен по своей пропаганде идеи.✊
18 октября 2015, 00:52 Ответить
Ingvars 18 октября 2015, 00:52
Народ! Завязываем женщин к войне готовить. Некоторые уже на дроидов переходят!✊
18 октября 2015, 00:52 Ответить
3lik 19 октября 2015, 00:55
ух ты - я тут первый ))))✊ ✊ ✊ щас сходим узнаем, что нам преготовили - кино-повара! но судя - по тизеру- должно получится эмоционально и сочно!- надеюсь за рекламой осталось на, что еще глянуть - что бы не как обычно самое лучшее в терллере! остальное добор ненужной информации))) ну то ж - приятного мне просмотра )✊ ✊ ✊
19 октября 2015, 00:55 Ответить
3lik 19 октября 2015, 00:55
Спасибо Угольникову! Фильм достойный и эмоциональный ! Впечатлительным сидеть дома! Как и ожидалось есть на что посмотреть! И в очередной раз, напомнить себе про к уважение к Женщинам ! После просмотра - зал выходил молча в тишине! 8/10 но смотреть стоит!
19 октября 2015, 00:55 Ответить
Олег 27 августа 2016, 21:29
Огромная благодарность создателям фильма. Реалистичный, корректный, аутентичный, эстетический, нравственный фильм. Потомки помнят Марию Бочкарёву, а работа Марии Ароновой стала ещё одним ценным вкладом. И вообще, все актёрские работы на высоте. Сходил с семьёй, все под большим впечатлением. Сильное кино.
27 августа 2016, 21:29 Ответить
Андрей 12 сентября 2017, 17:55
Оценка
8 баллов из 10ти!
мне понравился фильм!
снимайте, пожалуйста, такие фильмы, а не тупые комедии или про бандитов - великие комедии за вас сняли в СССР!
12 сентября 2017, 17:55 Ответить
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