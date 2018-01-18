«Скиф»: Рецензия Киноафиши

Не будите в нем зверя

Нет покоя князю Тмутараканскому от незваных гостей. То хан степной с сыном своим заявится ко двору, то какой-то народец неведомый в ворота княжеские ломиться начнет. Беда да и только! Правда, с ханским сынком Лютобор, ближник княжеский, поквитался легко, а вот чужеземцы из далеких скифских степей стали боярину-богатырю, как кость в глотке: украли они у Лютобора сына новорожденного да жену. А в обмен потребовали… жизнь князя. Пришлось тогда Лютобору на хитрость пойти – и отправиться искать племя скифское вместе с пленным врагом своим, скифом Куницей…

Кадр из фильма «Скиф»

Работать с этим проектом продюсер Сергей Сельянов согласился не сразу. Думал несколько лет. Оно и понятно: снять кровавый боевик с элементами фэнтези и выпустить его в широкий (!) прокат – затея рискованная. Смотреть на оторванные руки-ноги и вываливающиеся кишки народ может и не пойти. Точнее, так: спрос-то на такую продукцию есть – а значит, будет у проекта и своя публика. Но вот в чем проблема: публика эта привыкла наслаждаться хрустом ломающихся ребер исключительно в интернете, поэтому выманить их в офф-лайн – задача не из простых. Более того: любителей «кровавых бань» не так много, чтобы в течение пары недель набить битком 900 заявленных прокатчиками залов.

Кадр из фильма «Скиф»

Обычному же зрителю на «Скифе» делать, в общем-то, нечего. Фильм Рустама Мосафира интригует ровно до той минуты, пока ему удается водить нас за нос: пока мы уверены, что впереди какой-то интересный квест, какой-то новый мир и так далее. Когда же мы понимаем, что впереди только череда драк (а понимаем мы это уже драке на третьей, то есть где-то на пятнадцатой минуте фильма), то интерес к «Скифу» улетучивается в момент. Да, герой кидается на выручку своей жене, «приручает» врага, попадает в плен… Но смотрите – каждый без исключения эпизод заканчивается или вспоротыми глотками, или разбросанными по периметру частями тела. Экшен, скажите вы, что в нем плохого?! Да ничего, конечно. Плохо лишь то, что всё остальное в «Скифе» явно на второстепенных ролях: и сюжет, и диалоги, и работа художников… А на первом плане лишь водопады крови да конфетти из выбитых зубов – кажется, ради этого всё и затевалось.

Кадр из фильма «Скиф»

Конечно же, «Скиф» - кино нишевое. Откровенно пацанское. Но от него веет какой-то подростковой бравадой, болезнью роста. Мол, смотрите, какие мы храбрые! Как отважно мы осваиваем жанр! Мы не боимся крови – больше ее, больше! Не боимся жестокости – возводим ее в абсолют! Мы храбры, брутальны, наглы – бойтесь нас, бойтесь! Кстати, о брутальности. Она здесь вообще лезет из всех щелей: эдакая демонстративная средневековая брутальность, которая рычит на тебя с экрана каждую минуту фильма. И наплевать, что ханский сынок время от времени напоминает Джека Воробья, а Куница – небезызвестного Локки, наплевать, что пара кадров банально засвечена, а многие «находки» «Скифа» уже не раз где-то встречались. Наплевать, ведь мы же б-р-р-р-рутальны!!!

Кадр из фильма «Скиф»

Радует в этой ситуации только одно: по крайней мере, «Скиф» не пытается делать вид, что он сеет разумное, доброе, вечное. Как мы помним, старший брат «Скифа», «Викинг», привел своего героя к просветлению. Здесь все ровно наоборот. Путь Лютобора – это путь превращения в зверя, путь озверения, так сказать (точнее объяснить не могу, иначе получится спойлер). При этом разговоры о вере носят явно служебный характер, а христиане ведут себя вовсе не по-христиански: легко предают, легко нарушают слово, а убивают не с меньшим кайфом, чем служители Перуна или Ареса. Князь же (ау вам, депутаты Госдумы!) и вовсе погряз в непотребстве: в «тереме» сего представителя власти и церкви вечно проходят какие-то оргии с полуголыми девахами (оргии, правда, в рамках 16+).

Кадр из фильма «Скиф»

Единственное исключение – раскаяние Лютобора, дескать, он убил слишком много невинных жертв. При этом, правда, напрочь забывается, что «невинные жертвы» чуть было не скормили его Берендею, ну да пытаться откопать в таких фильмах логику – только время зря тратить. Каких-либо исторических соответствий тоже искать не надо: перед нами откровенная выдумка, начиная от одежды и быта (кстати, отличная работа художников) и заканчивая фактами (например, скифских племен в 10-11 веках уже не было, они исчезли за 5-6 столетий до этого). Ну, а то, что славяне не мазали свои лица золотом, я думаю, вы понимаете и без меня.

Вера Алёнушкина

В российском прокате с 18 января 2018-го года

Расписание и покупка билетов на фильм «Скиф»