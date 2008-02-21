«Мы из будущего»: Рецензия Киноафиши

Режиссер Андрей Малюков снова вернулся к теме, да простит меня Господь за употребление таких оборотов, военно-патриотического воспитания молодежи. Многие наверняка еще помнят знаменитый в свое время фильм «В зоне особого внимания» (1977/78), посвященный тактическим учениям советских воздушно-десантных войск: большой художественной ценности он, конечно, не представлял, но трактовал жизнь ВДВ с таким азартом и драйвом, что, посмотрев его, советские мальчишки чуть ли не поголовно давали себе слово когда-нибудь послужить «в продуваемых всеми ветрами войсках». С наступлением перестройки Малюков и его сценарист Евгений Месяцев сочли своим долгом показать оборотную сторону армейской медали, благо что к 90-м годам одна только оборотная сторона и осталась: в фильме «Делай – раз!» (1990) советские вооруженные силы показаны в последней стадии разложения, то есть на пике расцвета дедовщины, поножовщины и уголовщины. Однако 2000-е снова востребовали по полной программе бравурный армейский официоз, и вот уже Андрей Малюков снимает одну за другой картины, призванные воспитать молодежь в нужном военно-патриотическом духе, да не как-нибудь, а на славных героических традициях относительно недавнего и совсем недавнего прошлого. В 4-серийном телефильме «Грозовые Ворота» (2006) Малюков, не жалея грубейших пропагандистских красок, рисует священную войну российских воинов, наследников боевой славы предков, с подлыми и продажными чеченскими террористами, несколько невпопад, правда, закончив это агитшоу упоминанием о героизме солдат-чеченцев в годы Великой Отечественной войны. Любопытно, что кадры боевой подготовки новобранцев в учебке чуть ли не один к одному повторяют соответствующие сцены из фильма «Делай – раз!», но теперь уже с обратным знаком: то, что в 1990-м казалось издевательством над человеческой личностью, в 2006-м воспринимается как необходимое ее формирование под нужды крепнущего не по дням, а по часам государства.

«Мы из будущего» – прямое продолжение той топорной и безоглядной военно-патриотической работы с молодежью, которую Малюков провел в «Грозовых Воротах». Новый опус рассчитан уже просто на все категории и слои «красивых, двадцатидвухлетних» – от рэперов до скинхедов, даром что во многих сценах постановщик тщательно копирует стилистику MTV. При этом, несмотря на то что путешествие четверых полукриминальных раздолбаев из славного российского настоящего в 1942 год частично воспроизводит фантастическую модель трилогии «Назад в будущее» (в середине фильма один из персонажей даже проговаривает вслух данное словосочетание), название картины явственно отсылает к совсем другому кинематографическому пласту: кто помнит старую ленту Ефима Дзигана «Мы из Кронштадта» – тот поймет режиссерский намек.

Вообще говоря, предельно абсурдный сюжет рецензируемого опуса (то, что сценарий дорабатывался ветераном отечественной кинодраматургии Эдуардом Володарским, не спасло эту антинаучную фантастику от закономерного позора) больше всего напоминает ироническую байку из фольклора поисковиков. Четверо черных следопытов с чудесными прозвищами Борман, Череп, Чуха и Спирт раскапывают блиндаж, где обнаруживают собственные документы, в которых они почему-то значатся как красноармейцы 1917 года рождения (никакого объяснения столь причудливому пространственно-временному парадоксу авторы фильма не дают). При этом почти до самого конца фильма персонажи уверены, что, отрыв в блиндаже несколько скелетов, они откопали таким образом сами себя – на манер барона Мюнхгаузена, который, крепко схватив себя за волосы, вытащил из ямы собственное тело. Затем по совету местной бабки, которой они обещают найти портсигар ее погибшего на фронте сына, друзья отправляются искупаться в местном озерце, ныряют – и выныривают в августе 1942 года. Ныряют они нагишом, оставив древние красноармейские корочки на берегу, однако корочки эти всё равно чудесным образом отыскиваются в процессе поимки великолепной четверки советскими солдатами образца 42-го. Впрочем, наши герои, замазав грязью неонацистские татуировки, довольно быстро начинают ориентироваться в новой обстановке, – как выясняется, фирма «Бабкин телепорт» предлагает весь перечень услуг, предоставляемых путешественникам по военному времени: сходить в атаку, сыграть на гитаре во время диджейского сета с пластинкой и патефоном, потискать смазливую санитарку в стоге сена и дружно набить друг другу морду в боевых условиях. К тому же 1942 год в изображении создателей картины представляет собою, скорее, какое-то альтернативное прошлое: здесь старшина Красной Армии в исполнении Бориса Галкина публично (!) творит заупокойную молитву по убиенным, а старший лейтенант с лицом Даниила Страхова перед атакой восклицает: «Мы их всех сделаем!» Новоиспеченные красноармейцы не отстают от старших товарищей, произнося очень характерное для военной поры слово fuck, ходя «за Родину с реальными пацанами драться» и сыпля афоризмами вроде «Срал я на вашего Бормана!» и «Секс, секс, как это мило! Секс, секс без перерыва!». Больше всего столь оригинальное изображение Великой Отечественной войны напоминает абсурдистскую комедию Романа Качанова «ДМБ», где трое новобранцев по имени Бомба, Пуля и Штык погружаются в самую пучину современной армейской фантасмагории.

На первый взгляд, конечно, кажется странным, что подобный номер отколол именно Андрей Малюков, в 1995 году поставивший по адаптированной Еленой Райской повести Бориса Васильева «В списках не значился» один из лучших фильмов о Великой Отечественной – «Я – русский солдат», где война, взятая на примере обороны Брестской крепости, представала как абсолютный экзистенциальный экстремум, который сдирает с человека все его биологические и социальные качества и оставляет лишь обнаженный внутренний свет. Однако в контексте упоминавшегося выше военно-патриотического воспитания молодежи все становится на свои места: четверо оболтусов, принадлежащих к разным «школам жизни» (один, например, – рэпер, другой – скинхед, третий – вообще подпольный коммерсант с исторического факультета), проходят через героическое приключение, из циников превращаются в патриотов и в финале идут бить численно превосходящих их неонацистов на канал Грибоедова (дело происходит в Питере и окрестностях). Говоря коротко, Бивис и Баттхед уделывают Гитлера и его малюток строго по военно-патриотическому воспитательному плану.

Vlad Dracula