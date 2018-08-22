«Гоголь. Страшная месть»: Рецензия Киноафиши

Цирк уехал, а клоуны остались

Николай Васильевич и его отряд единомышленников собираются раскрыть тайну Черного всадника. А заодно спасти возлюбленную Гоголя Лизу от верной смерти, которую тот постоянно видит в своих видениях. Но все выходит из-под контроля, местные жители пытаются совершить самосуд над Гоголем, которого они считают виновным в смерти невинных девушек и казаков. Поэтому Николаю Васильевичу и его друзьям придется столкнуться с новой волной непознанного и необъяснимого, чтобы уничтожить того, кто каждые тридцать лет забирает с собой двенадцать невинных дев и одного восставшего из мертвых.

Кадр из фильма «Гоголь. Страшная месть»

Пятая глава, с которой начинается «Страшная месть», это хорошо знакомая и понятная зрителям игра в готику. У «Гоголя» есть ушки Kingsman’а, все-таки не только Колину Ферту и Супермену разрешается удивительно воскресать. Заглядываются авторы и на сериал «Игра престолов» (флешбэки), а также выезжают за счет популярности мифов и прыжков в далекое прошлое, как это было в кассовом хите «Темный мир» и недавнем «Викинге». А уж «Вурдалаков» с Пореченковым и Крюковым создателям «Страшной мести» удалось превзойти буквально во всем. А финал истории - это просто потрясающе самоиронично, чего обычно не увидишь на сеансах картин нашего производства. Случился нереальный замес в духе «Гордость и предубеждение и зомби» с Лилли Джеймс и «Президента Линкольна: Охотника на вампиров» Тимура Бекмамбетова, который ведет «Гоголя» к новым высотам.

Кадр из фильма «Гоголь. Страшная месть»

В «Страшной мести» появятся все полюбившиеся герои. Начиная с Саши Петрова и Евгения Стычкина, который все еще не доверяет писателю, и заканчивая умницами и красавицами - Юлией Франц и Таисией Вилковой, которым на этот раз дали пространство, чтобы было где развернуться. Есть и новички, например, Кирилл Зайцев в образе страшно любвеобильного колдуна. Актер хорошо знаком зрителям по суперхиту нашего проката - «Движение вверх», где у него тоже были забавные приклеенные усы. В проект вернулся Олег Меньшиков, но на этот раз он скорее наблюдатель с неизменным чувством юмора и всеми качествами, которые так понравились публике после «Гоголь. Начало», а также жуткий Безносый – Анвар Либабов из «Убойной силы» и «Улицы разбитых фонарей», чью предысторию тоже неплохо было бы узнать.

Кадр из фильма «Гоголь. Страшная месть»

Картина «Гоголь. Страшная месть» - это титанически проделанная работа над ошибками. Материал перестал выглядеть телевизионным, сериальными остались лишь некоторые диалоги, которые местами получились слишком уж камерными. Две новые главы «Гоголя» - это почти идеальное подогнанные друг к другу истории, которые, выскакивая одна из другой, ведут зрителей, обманывают и смешат. У каждого из героев в финале есть своя сцена и монолог, всем дали выговориться и отыграть как в последний раз. Возвращаясь к заглавию, к тем самым клоунам и пропавшему цирку - создатели оставили достаточное количество места для продолжения и спин-оффов в используемом ими мире. И хотя все они сейчас заняты на других проектах, хочется верить, что зрители еще не раз увидят эту причудливую вселенную добра и зла, где у каждого героя будет свой собственный рай и ад. Ведь получается, что знакомство состоялось, продолжится оно на телевидении, где покажут две оставшиеся главы, так и не вошедшие в прокатные версии, а уж дальше авторов «Гоголя» может остановить лишь бюджет и фантазия. Ведь зрители уже показали, что готовы к новым приключениям наших, а возможно, и иностранных писателей в этом мире, разделенном на белое и черное, поэтому осталось лишь определиться с новыми «жертвами» и выбрать их лучших персонажей.

Дмитрий Бортников

В российском прокате с 30 августа 2018 года

Расписание и покупка билетов на фильм «Гоголь. Страшная месть»