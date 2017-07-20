«Дюнкерк»: Рецензия Киноафиши

Выживание – дело грязное? (с)

Вечером 26 мая 1940-го года началось то, что позднее назвали «чудом Дюнкерка». Британский экспедиционный корпус, блокированный немецкими войсками в районе французского порта, получил приказ об эвакуации. Правда, сразу же было ясно, что эвакуировать удастся не всех: Уинстон Черчилль планировал вывезти на Британские острова всего 30 тысяч солдат, хотя примерная численность войск составляла тысяч 400. К тому же, Великобритания не могла рисковать своим флотом, поэтому отправить на помощь все без исключения эсминцы возможности не было, ведь небо патрулировала немецкая авиация, а море – подлодки. Пришлось мобилизовать гражданские корабли и суда – любые, способные преодолеть расстояние в 42 километра…

Кадр из фильма Кристофера Нолана «Дюнкерк»

Идеей «Дюнкерка» Нолан загорелся еще в 90-х, но в то время реализовать проект возможности не было. Однако, как несложно догадаться, режиссер про него не забыл. И вот теперь, «вооружившись» камерами IMAX (и зарядив в них 65-мм пленку), корифей жанрового кино осваивает совершенно новую для себя территорию – территорию военной драмы. 1500 статистов, в качестве локации – подлинное место событий (снимали именно там, где шла эвакуация), плюс почти полный отказ от компьютерной графики (утверждается, например, что если корабль тонет, то это вовсе не имитация). Что же в результате? А в результате мощнейшее зрелище, эпический размах и … и странный, едва заметный привкус легкой неудовлетворенности в самом финале. Почему? Попробуем разобраться.

Кадр из фильма Кристофера Нолана «Дюнкерк»

Сюжета в его традиционном понимании в «Дюнкерке» нет. Это может показаться странным, может показаться ошибочным, но сие есть факт, и смиритесь с ним. Отказ Нолана от расхожей концепции «судьба человека на фоне исторической катастрофы» был принципиальным: режиссер хотел сделать реконструкцию конкретного события, а не концентрироваться на реальных или выдуманных персонажах. Впрочем, сами персонажи все-таки есть, и они четко делятся на три группы: земля, воздух, вода. Другими словами, перед нами новобранцы, ждущие эвакуации на берегу; летчики, прикрывающие солдат с воздуха, и мистер Доусон, владелец мелкого суденышка, спешащий на подмогу вместе со своим сыном. Все они – три грани одной истории, которые чередуются и развиваются параллельно.

Кадр из фильма Кристофера Нолана «Дюнкерк»

Но вот в чем парадокс. Развязка фильма известна заранее: мы прекрасно знаем, чем закончится «чудо Дюнкерка». Поэтому глобальной интриги нет. Нет интриги более конкретной: даже самому наивному зрителю ясно, что все три истории рано или поздно пересекутся. Вопрос лишь в том, что будет с тем или иным персонажем, но вот незадача! – никакой эмоциональной привязки ни к одному из них так и не возникает: герои представлены схематично, крайне скупо, и мы не успеваем их полюбить. Но не спешите с выводами: несмотря на всё сказанное, «Дюнкерк» держит зрителей мертвой хваткой, заменяя интригу экшном, а сюжет – нервом.

Кадр из фильма Кристофера Нолана «Дюнкерк»

Налеты, бомбежки, взрывы, одна катастрофа сменяет другую, за спасением – снова тревога. И никакой героики в привычном смысле слова: враг где-то за кадром, единственный вид боя – воздушный. Никто не идет сражаться в рукопашную с танком, не пытается уложить взвод фрицев с помощью перочинного ножа, не захлебывается пламенными речами на фоне догорающего заката. Солдат, которого родина встретит как героя, не делает вообще ничего: услышав выстрелы, он бежит по улице шибче зайца и не может пальнуть в ответ – то ли у него винтовку заело, то ли стрелок он «мастерский», понять сложно. Весь его подвиг – это попытка выжить, попытка пролезть на корабль впереди других, пусть и не самым честным путем.

И, тем не менее, он герой. Герой, потому что сумел остаться в живых. И в этом принципиальное отличие, скажем, от наших военных фильмов (у нас отступающих солдат да и само отступление воспринимали, мягко говоря, по-другому). Нолан демонстративно отказывается от ура-патриотизма и воссоздает на экране главное: война – это катастрофа, война – это ад. Здесь нет вывороченных кишок (оставим их Гибсону), и нет будничности боев «Рядового Райна», наоборот – своими начальными «пляжными» кадрами «Дюнкерк» делает шаг в сторону сюрреализма: происходящее кажется дурным сном, больным бредом. И в таком подходе к войне, возможно, главная ценность фильма.

Кадр из фильма Кристофера Нолана «Дюнкерк»

Однако ближе к финалу автор сворачивает в сторону. Возвращаясь домой в шикарном поезде (эх, им бы наши теплушки!), один из солдат вслух читает газету, прославляющую Дюнкерк. Получается занудно, почти бездарно (простите!) и пафосно: ну нельзя в картине такого уровня заниматься столь примитивной вербализацией. Добавим к этому парочку пафосных реплик и совершенно деревянные диалоги руководящего состава – вот вам и крохотная капля дегтя в бочке меда от Кристофера Нолана. Хотя в целом, конечно, «Дюнкерк» силен: зрелище очень мощное. Масштаб, драйв, экшен, звук – все безупречно (да кто бы сомневался). При этом сценарно фильм прост: в нем нет «запутанности» «Начала» или «Итерстеллара», как нет и их философии. Впрочем, какая уж тут «запутанность», когда в человека стреляют, а он просто пытается выжить. Не до философий, простите.

Вера Алёнушкина

В российском прокате с 20 июля

Расписание и покупка билетов на фильм «Дюнкерк»