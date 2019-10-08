«Дикая лига»: Рецензия Киноафиши

Попросите любого назвать минимум пять фильмов о спорте в России ― и обязательно получите список. «Движение вверх», «Легенда №17», «Тренер» и иже с ними, все как один ― душещипательная драма, пропитанная верой в себя и в свою страну. Каждый фильм максимально патриотичен и высокопарен. Вот только «Дикая лига» не пополнит список этих драм, хотя и повествует о становлении футбола в России.

Это основанная на реальных событиях начала XX века история парня Варлама из низших социальных слоев, которому ради того, чтобы быть с любимой, пришлось покинуть родные края и начать жить в Москве. Варлам оказался из тех редких ребят, которых Москва встретила добродушно. Парень быстро находит подработку в бою стенка на стенку, и его тут же отмечает англичанин, позвав в свою футбольную команду. Вот только разница в менталитете быстро вынуждает бурлака с Волги перейти от англичан к своим, что в итоге приводит к созданию его собственной команды футболистов.

«Так и живем, кто кого дурит», ― добродушно отмечает купец Балашов (Дмитрий Назаров) на прогулке со своим коллегой Яшей (Иван Охлобыстин). Балашов играет не менее важную роль, чем Варлам (Владимир Яглыч). Благодаря своему природному азарту купец затевает спор с англичанином Паркером (Эдриан Пол), тем самым привлекая внимание к непопулярной игре в футбол или, как тогда говорили, «ножной мяч». Дмитрий Назаров и Иван Охлобыстин радуют, отвечая за юмор в картине. Этакие озорные и азартные, но мудрые старики. А вот Владимир Яглыч откровенно ватный и не интересный в этом фильме. Еще более непонятными с точки зрения мотивации являются «англичане», а точнее, Эдриан Пол и Олеся Судзиловская. Но очевидно, что создатели кинокартины намеренно выставляют британцев в негативном свете, а русских в позитивном и добродушном ключе.

Дикая лига

Соберите в кучу брутального парня с Волги, немного магии, чуть-чуть азарта, несколько хороших актеров, отличную стилизацию под прошлый век, остроумные запоминающиеся цитаты и получите простой, но увлекающий и атмосферный фильм. Без навязчивых попыток склонить зрителя к патриотизму и завышенному ожиданию к вере в себя. По сути, вся эта история ― это цепочка драматических событий в судьбе простых людей, которая неожиданно повлияла на развитие футбола в нашей стране. Та простота и легкость, с которой подан исторически значимый момент, пускай и очень сильно разбавленный художественным вымыслом, увлекает даже искушенного или не интересующегося спортивной темой зрителя.

Не обошлось и без множества непонятных моментов. Как простые русские мужики понимают тренера, разговаривающего исключительно на английском языке? Если в прошлом веке футболу могли научить за пару недель, то почему сейчас не могут? В чем мотивация «дикарей» перейти с улиц на поле и начать играть в тогда еще не престижную игру?

Но все эти неудобные вопросы стоит опустить, поскольку создатели предлагают нам нечто более ценное ― нетипичную спортивную драму и интересную логику людей, стоявших у истоков. Так, например, Балашов пропагандирует футбол словами: «Люди выводят злобу из себя через забаву» или «Утолить жажду людей новой страстью».

Лилия Бариева