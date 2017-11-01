«Виктория и Абдул»: Рецензия Киноафиши

Утешение в одиночестве

Фильм Стивена Фрирза «Виктория и Абдул» основан на реальных событиях. Королева Виктория взошла на трон в 1837 году. Но Фрирз сосредоточен на последних годах ее правления. В 1887 у нее появился слуга Абдул Карим (Али Фазал). Вместе со своим соотечественником (Адиль Ахтар) он был привезен из Индии, чтобы торжественно вручить Виктории монету мохур в качестве подарка на золотой юбилей. Получил он столь неоднозначную должность не за выдающиеся заслуги и не против своей воли. Просто Абдул был очень высоким, по крайней мере, такое объяснение дается в фильме. Он быстро приглянулся Императрице Индии и остался в Британии. Индиец-мусульманин учил королеву урду и нахваливал индийскую кухню. Виктория назначила его своим муншу ‒ духовным учителем. Рядом с ним она расцветала на глазах. Почести, оказываемые Абдулу королевой, вызвали недовольство окружающих.

Кадр из фильма «Виктория и Абдул»

Если быть немножко точнее, то надо сказать, что лента не посягает на полное соответствие историческим реалиям и не занимается дотошной реконструкцией минувших дней. Зрителя об этом с экрана кокетливо предупреждают перед началом просмотра. Иными словами, Фрирз и его команда попытались обезопасить себя от извечных упреков, звучащих в адрес исторических фильмов, вызванных наличием расхождений с имеющимися материалами. Комедия «Виктория и Абдул» фокусируется на отношении Виктории к молодому индийцу, внимательно следит за тем, как изменяется королева с появлением в ее жизни Абдула – Джуди Денч из уставшей и недовольной правительницы превращается в удивительно светлую, добродушную и очень юную душою особу. Раньше Императрица Индии засыпала на торжественном мероприятии, теперь же пританцовывает после очередной встречи.

Кадр из фильма «Виктория и Абдул»

Подобная расстановка акцентов не отменяет проблем, связанных с колониальной политикой Британии. Фрирз очень бегло показывает Индию, подавляющая часть событий в его фильме происходит в Европе. Времени оценить, чем обернулся колониализм для жителей Индии, нет. Беззаветная любовь Абдула к королеве, его почитание Императрицы Индии и радость от поездки в Англию вызывают скорее удивление, чем принятие такого поведения. Вопреки нежнейшим улыбкам и поэтическим речам, герой Али Фазала остается непроницаемым для зрительского взгляда. Упреки, правда, к британским властям в фильме все же звучат – из уст второстепенного персонажа, «расисты» Викторией тоже лихо ставятся на место, упоминается и восстание в Индии. Но гораздо интереснее в этом плане система метафор, используемая в ленте.

Кадр из фильма «Виктория и Абдул»

Метафоры вплетаются в ткань фильма ненавязчиво, подаются практически мимоходом, как очередная шутка, и перекликаются с метафорами критики классического субъекта. Обратите внимание на речи врача, пекущегося о пищеварении королевы, на ее аппетит ‒ Джуди Денч с непоколебимым спокойствием сметает изысканные кушанья с тарелки ‒ и на то, что «короля фруктов» ее героине попробовать не довелось, как бы она ни мечтала изведать индийский десерт из манго.

Кадр из фильма «Виктория и Абдул»

Заметим, что Джуди Денч не в первый раз примеряет на себя образ королевы Виктории, как и Стивен Фрирз не впервые обращается к истории королевской семьи. Актриса уже играла Викторию в ленте 1997 года «Ее величество Миссис Браун», события в ней разворачивались задолго до встречи королевы с Абдулом. Фаворитом, против которого ополчилось окружение Виктории, был Джон Браун. Как и индиец, он не принадлежал к знатному роду. У Фрирза есть намеки на работу Джона Мэддена, но настроение его фильма кардинально отличается от царившего в картине предшественника. «Миссис Браун» ‒ протяжная драма со вспыльчивым фаворитом, у Фрирза же получилась деликатная комедия, порою воздушная до головокружения. Однако она также пропитана уважением к королеве, как и его лента «Королева» о Елизавете II с Хелен Миррен и Майклом Шином.

Елена Громова

В российском прокате с 14 декабря 2017 года

Расписание и покупка билетов на фильм «Виктория и Абдул»