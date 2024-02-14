«Одна жизнь»: Рецензия Киноафиши

У вас не каменное сердце? Тогда слезы польются градом при просмотре «Одной жизни» Джеймса Хоуза. В основе фильма лежит эмоционально сильная реальная история. Ее просто и честно рассказывает Хоуз (ранее он снимал сериал «Медленные лошади» ) вместе со сценаристами Ником Дрейком и Люсиндой Коксон, опираясь на книгу «Если это не невозможно… Жизнь сэра Николаса Уинтона», написанную дочерью ее главного героя — Барбарой Уинтон. Это история коллективной травмы Европы военного времени и судьба одного человека, спасшего сотни жизней. Вплоть до конца 1980-х общественность ничего не знала о его подвиге, пока Николас Уинтон не попал на телевидение. В 1993 году Стивен Спилберг уже снял выдающееся кино об Оскаре Шиндлере. Настало время рассказать и о британском герое.

1938-й. Наступил первый этап оккупации Чехословакии нацистской Германией — аннексия Судетской области, где в основном проживали немцы. Вторая мировая война еще не началась, но еврейской общине уже пришлось нелегко. Семьи лишались своих домов, умирали с голоду, дети оставались сиротами. Один молодой биржевой маклер из Лондона по имени Николас Уинтон (в юности его сыграл Джонни Флинн , а в зрелом возрасте — Энтони Хопкинс ) оказался неравнодушным к их проблемам и посетил Прагу. В ужасе от увиденного, он объединил усилия с небольшим комитетом по делам беженцев и неукротимой матерью, которая помогала из Лондона ( Хелена Бонем Картер ). Уинтон собирал деньги, выпрашивал у правительственных ведомств визы, искал приемные семьи и организовывал киндертранспорт — поезда, на которых в конечном итоге удалось вывезти 669 детей, большинство из которых были евреями.

«Одна жизнь» рассказывает о двух ключевых периодах жизни Уинтона. В первом, в конце 1930-х годов, герой — энергичный идеалист, который берет отпуск на престижной работе в Лондоне, чтобы решать проблемы людей другой страны. Параллельно с этим выстраивается сюжетная линия о событиях, происходящих в 1980-х годах. Там Николас Уинтон уже вышел на пенсию, занимается благотворительностью и по настоянию своей жены разбирает вещи в кабинете. Среди них — потрепанный портфель со старенькой папкой. В папке — имена и фотографии детей. Детей, чей побег из Праги он когда-то организовал. Хотя Уинтон раньше не распространялся об этом, он понимает, что это документ большого исторического значения. После встречи с женой газетного магната его приглашают на популярную передачу That’s Life, где ему предстоит спустя полвека встретиться с теми, кого он спас.

Одна жизнь

За этот подвиг Николаса Уинтона назвали Британским Шиндлером. Поэтому в фильме заметно немало перекличек в том числе и с картиной Спилберга. Отсылки можно найти в сценах, в которых изысканно одетые еврейки с симпатичными детками записываются в списки. Здесь снова звучит цитата из Талмуда: «Тот, кто спасает одну жизнь, спасает целый мир». А также повторяется прием, когда стирается грань между кино и реальностью. В «Списке Шиндлера» евреи, пережившие нацистский холокост, вместе с актерами, их игравшими, посещают могилу Оскара Шиндлера. В драме «Одна жизнь» повзрослевшие спасенные дети, реальные участники тех событий, играют гостей телевизионной программы That’s Life.

В фильме звучит много безжалостной статистики. Рефреном повторяется сцена, в которой герой под лупой рассматривает фотографии детей. Многие из них (250 человек) должны были приехать в девятом по счету поезде, который не успел отъехать. В тот день началась война. Ну а Николас Уинтон так и не смог простить себя за это. Он мысленно все еще стоит там, на платформе, в ожидании поезда, который никогда не придет.

Одна жизнь

«Одна жизнь» — неплохо сделанное зрительское кино. Оно аккуратно расставляет крючки, которые сработают все до одного, выжимая эмоции. А тонкий сдержанный британский юмор даст передохнуть в перерывах между трагичными моментами. Линия с сэром Энтони Хопкинсом, который отыгрывает душевный надлом человека, не пережившего травму, реализована ярче сюжета из 30-х, изложенного в почти википедийном формате. Картина при этом во многом выезжает лишь за счет эмоционального заряда отрывка из ток-шоу, вдохновившего на фильм.

Сдержанная операторская работа Зака Николсона — совсем не то, что бескомпромиссный киноглаз Януша Камински, оператора «Списка Шиндлера». В «Одной жизни» не будет пугающих длинных планов из газовой камеры или игры с переключением точек зрений. Однако Хоуз применяет особый визуальный подход для каждого из периодов: в 1930-х изображение более нервозное, доминирующий цвет — холодный серый с его оттенками, а в 1980-х камера более устойчива и созерцательна, цвета — теплые. Связывает эти две линии персонаж, узнаваемый в обоих актерах, который всегда приходит домой с одним и тем же коротким «Home!».

Одна жизнь

Тем не менее фильм вряд ли войдет в канон лучших картин о Второй мировой войне — для этого он слишком ладно скроен, предсказуем и манипулятивен (поэтому самой жизни в нем как раз не хватает). Зато это еще одна прекрасная роль Энтони Хопкинса и еще одна важная история о тех, на ком держится этот мир. «Одна жизнь» отдает должное этому чрезвычайно трогательному событию британской истории. А еще напоминает о том, как нам всем хочется навсегда оказаться там, где самое страшное для детей — простые уроки фортепиано.