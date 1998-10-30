Сибирский цирюльник, 1998

После написания сценария прошло примерно 10 лет до того, как зрители смогли увидеть картину. Это связано с тем, что проект столкнулся со сложностями финансирования из-за своей масштабности.

Изначально планировалось, что роль Радлова сыграет Юрий Богатырев, но актер умер в 1989 году, когда ему был 41 год.

Во время выхода фильм «Сибирский цирюльник» был самым крупнобюджетным проектом в истории российского кино. Бюджет картины составляет более сорока миллионов долларов. Рекордсменом советского времени является «Война и мир» Сергея Бондарчука.

В съемочном процессе участвовали более 250 актеров, больше 1000 человек в массовке, десятки экипажей, несколько самолетов и вертолетов.

Посуда, которая использовалась для съемок, была специально заказана у чешских стеклодувов.

Сама машина «Сибирский цирюльник» была сконструирована специально для съемок фильма на территории одного из секретных военных заводов рядом с Нижним Новгородом. Конструкцию пытались похитить воры, однако они не справились с управлением.

Съемки длились 11 месяцев. Съемочная группа работала шесть дней в неделю по 12-16 часов в день.

В 1997 году зима не была белоснежной, из-за чего для съемок пришлось использовать огромное количество искусственного снега. Также в сцене Масленицы команде было необходимо решать проблему с тающим льдом с помощью жидкого азота и искусственного сухого льда.

По просьбе режиссера для съемок на десять часов было отключено внутреннее освещение кремлевских звезд. Ранее такое происходило только один раз – в начале Великой Отечественной войны.

Фильм снимали в Хакасии, Москве, Нижнем Новгороде и Красноярске. Также некоторые сцены были сняты в павильоне в Чехии, а эпизоды в Америке на самом деле снимались в Португалии.

Актерам, которые играли юнкеров и сержантов, пришлось в течение нескольких месяцев проходить обучение в Костромском военном училище.

В одной из сцен после титра «1905 год» в военном лагере показывается государственный флаг Америки. Однако в фильме используется современный флаг – на нем 50 звезд, в то время как в 1905 году в состав США входило лишь 45 штатов.

В картине можно увидеть противогазы, которые не могли существовать в 1905 году. Впервые они появились в годы Первой мировой войны.

Джейн, которая говорит только по-английски, в одной из сцен в поезде читает «Анну Каренину» Толстого. Девушка начинает свое путешествие в 1885 году, а роман будет переведен на английский только в 1887.

«Сибирский цирюльник» был выбран претендентом на «Оскар» от России. Однако фильм был дисквалифицирован, так как не успел выйти в коммерческий прокат к нужному сроку.

В 2005 году стало известно о том, что готовится телевизионная версия ленты, которая будет состоять из пяти серий. Однако в 2014 году было объявлено, что коробки с пленкой были утеряны во время перевозки из Парижа в Рим.