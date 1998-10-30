Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Кукла. Последнее проклятье" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Сибирский цирюльник Сибирский цирюльник
Киноафиша Фильмы Сибирский цирюльник

Сибирский цирюльник, 1998

1998 / Россия / Франция / Италия / Чехия
7.8 Оцените
42 голоса Рейтинг IMDb: 7.7
Написать отзыв
Историческая драма Никиты Михалкова с Олегом Меньшиковым и Джулией Ормонд
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
Причины посмотреть Факты О фильме

Художественная картина Никиты Михалкова, премьера которой состоялась в 1998 году, а позже получила Государственную премию Российской Федерации.

Фильм содержит в себе сразу две взаимосвязанные сюжетные линии. Действие первой происходит в России в 1885 году, когда у власти находился император Александр III. В страну приезжает некий Дуглас МакКрекен – американский изобретатель особой машины под названием «Сибирский цирюльник». Ему необходимо как можно скорее получить заказ на производство своей паровой лесопилки в государственных органах России. Герой понимает, что одному ему никак не справиться, поэтому он просит приехать к нему Джейн Каллахен, для которой не должно составить труда помочь Дугласу благодаря своим полезным знакомствам в кругах российских чиновников. Девушке нужно очаровать генерала Николая Карловича Радлова и добиться его согласия на разработку проекта. Однако героиня неожиданно сталкивается с Андреем Толстым, юнкером военного училища. Между молодыми людьми возникают взаимоотношения, которые способен испортить лишь Радлов, планирующий попросить Джейн выйти за него замуж. Андрей, поддавшись чувству ревности, совершает непоправимые поступки, из-за которых он оказывается на каторге в Сибири.

Действие второй сюжетной линии разворачивается в летнем военном лагере Америки в 1905 году. Один из воспитанников лагеря вешает у себя в комнате портрет композитора Моцарта, из-за чего сталкивается с критикой со стороны необразованного сержанта, который просит его оскорбить великого музыканта. Герой отказывается, что приводит к конфликту между двумя военными. Юный курсант оказывается сыном Джейн и Андрея.  

 

 

 

После написания сценария прошло примерно 10 лет до того, как зрители смогли увидеть картину. Это связано с тем, что проект столкнулся со сложностями финансирования из-за своей масштабности.

Изначально планировалось, что роль Радлова сыграет Юрий Богатырев, но актер умер в 1989 году, когда ему был 41 год.

Во время выхода фильм «Сибирский цирюльник» был самым крупнобюджетным проектом в истории российского кино. Бюджет картины составляет более сорока миллионов долларов. Рекордсменом советского времени является «Война и мир» Сергея Бондарчука.

В съемочном процессе участвовали более 250 актеров, больше 1000 человек в массовке, десятки экипажей, несколько самолетов и вертолетов.

Посуда, которая использовалась для съемок, была специально заказана у чешских стеклодувов.

Сама машина «Сибирский цирюльник» была сконструирована специально для съемок фильма на территории одного из секретных военных заводов рядом с Нижним Новгородом. Конструкцию пытались похитить воры, однако они не справились с управлением.

Съемки длились 11 месяцев. Съемочная группа работала шесть дней в неделю по 12-16 часов в день.

В 1997 году зима не была белоснежной, из-за чего для съемок пришлось использовать огромное количество искусственного снега. Также в сцене Масленицы команде было необходимо решать проблему с тающим льдом с помощью жидкого азота и искусственного сухого льда.

По просьбе режиссера для съемок на десять часов было отключено внутреннее освещение кремлевских звезд. Ранее такое происходило только один раз – в начале Великой Отечественной войны.

Фильм снимали в Хакасии, Москве, Нижнем Новгороде и Красноярске. Также некоторые сцены были сняты в павильоне в Чехии, а эпизоды в Америке на самом деле снимались в Португалии.

Актерам, которые играли юнкеров и сержантов, пришлось в течение нескольких месяцев проходить обучение в Костромском военном училище.

В одной из сцен после титра «1905 год» в военном лагере показывается государственный флаг Америки. Однако в фильме используется современный флаг – на нем 50 звезд, в то время как в 1905 году в состав США входило лишь 45 штатов.

В картине можно увидеть противогазы, которые не могли существовать в 1905 году. Впервые они появились в годы Первой мировой войны.

Джейн, которая говорит только по-английски, в одной из сцен в поезде читает «Анну Каренину» Толстого. Девушка начинает свое путешествие в 1885 году, а роман будет переведен на английский только в 1887.

«Сибирский цирюльник» был выбран претендентом на «Оскар» от России. Однако фильм был дисквалифицирован, так как не успел выйти в коммерческий прокат к нужному сроку.

В 2005 году стало известно о том, что готовится телевизионная версия ленты, которая будет состоять из пяти серий. Однако в 2014 году было объявлено, что коробки с пленкой были утеряны во время перевозки из Парижа в Рим.

Годы правления Александра III. «Сибирский цирюльник» — паровая самоходная лесопилка, заказ на производство которой пытается получить в российских государственных органах американский авантюрист Маккрэкен. Для своей поддержки он вызывает в Москву Джейн, чья задача — обворожить генерала Радлова и уговорить его дать согласие на разработку машины. По пути Джейн знакомится с юнкером Андреем Толстым.

7.8 Оцените
42 голоса Рейтинг IMDb: 7.7
Продолжительность 3 часа 0 минут
Год выпуска 1998
Премьера в России 14 марта 2021
Премьера в мире 30 октября 1998
Возраст 12+
Прокатчик Централ Партнершип
Режиссер
Никита Михалков
Никита Михалков
В ролях
Джулия Ормонд
Джулия Ормонд
Ричард Харрис
Олег Меньшиков
Олег Меньшиков
Алексей Петренко
Алексей Петренко
Марина Неелова
Марина Неелова
Все актеры и съемочная группа
Похожие фильмы
Солнечный удар
Солнечный удар (2014)
6.53125
Постер фильма Сибирский цирюльник 3 постера
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов Написать
42 голоса
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Слушать
саундтрек фильма Сибирский цирюльник
Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Побег из космоса
Побег из космоса
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Месть Банши
Месть Банши
2022, США, боевик, триллер
Одержимая
Одержимая
2021, Россия, триллер
Страна Саша
Страна Саша
2022, Россия, мелодрама, комедия
Кощей. Похититель невест
Кощей. Похититель невест
2022, Россия, анимация, комедия
Первая любовь
Первая любовь
2022, США, мелодрама
Related video
Выехать за границу не смог: вот что известно о состоянии Юдашкина
«Хочется одолжить свою одежду»: вышедшая на сцену Лолита вызвала оторопь
Тест по советскому кино, который под силу только тем, кто вырос в СССР
«Следы от операций налицо»: состоянию Пугачевой нашлось объяснение
«Лучше уйти в другой театр»: вдове Караченцова раскрыли глаза на будущее в «Ленкоме»
«Это был тяжелый год»: покинувший страну Цискаридзе выступил с заявлением
«Преображение пошло на пользу»: народ ахнул при виде Пригожина
«Зачем ты это делаешь?»: очередную ложь Разина о Шатунове развенчали
«Чтобы театр выжил»: директор «Ленкома» пролил свет на будущее лишенной ролей Захаровой
«Я ему благодарна»: Акиньшина не стала молчать о роли Козловского в ее жизни
Правду о состоянии Вайкуле раскрыл известный журналист: вот что произошло
«Обернулось не в ее пользу»: оскандалившуюся Успенскую вывели на чистую воду
Приложение киноафиши