Сибирский цирюльник, 1998

Художественная картина Никиты Михалкова, премьера которой состоялась в 1998 году, а позже получила Государственную премию Российской Федерации.
Фильм содержит в себе сразу две взаимосвязанные сюжетные линии. Действие первой происходит в России в 1885 году, когда у власти находился император Александр III. В страну приезжает некий Дуглас МакКрекен – американский изобретатель особой машины под названием «Сибирский цирюльник». Ему необходимо как можно скорее получить заказ на производство своей паровой лесопилки в государственных органах России. Герой понимает, что одному ему никак не справиться, поэтому он просит приехать к нему Джейн Каллахен, для которой не должно составить труда помочь Дугласу благодаря своим полезным знакомствам в кругах российских чиновников. Девушке нужно очаровать генерала Николая Карловича Радлова и добиться его согласия на разработку проекта. Однако героиня неожиданно сталкивается с Андреем Толстым, юнкером военного училища. Между молодыми людьми возникают взаимоотношения, которые способен испортить лишь Радлов, планирующий попросить Джейн выйти за него замуж. Андрей, поддавшись чувству ревности, совершает непоправимые поступки, из-за которых он оказывается на каторге в Сибири.
Действие второй сюжетной линии разворачивается в летнем военном лагере Америки в 1905 году. Один из воспитанников лагеря вешает у себя в комнате портрет композитора Моцарта, из-за чего сталкивается с критикой со стороны необразованного сержанта, который просит его оскорбить великого музыканта. Герой отказывается, что приводит к конфликту между двумя военными. Юный курсант оказывается сыном Джейн и Андрея.
После написания сценария прошло примерно 10 лет до того, как зрители смогли увидеть картину. Это связано с тем, что проект столкнулся со сложностями финансирования из-за своей масштабности.
Изначально планировалось, что роль Радлова сыграет Юрий Богатырев, но актер умер в 1989 году, когда ему был 41 год.
Во время выхода фильм «Сибирский цирюльник» был самым крупнобюджетным проектом в истории российского кино. Бюджет картины составляет более сорока миллионов долларов. Рекордсменом советского времени является «Война и мир» Сергея Бондарчука.
В съемочном процессе участвовали более 250 актеров, больше 1000 человек в массовке, десятки экипажей, несколько самолетов и вертолетов.
Посуда, которая использовалась для съемок, была специально заказана у чешских стеклодувов.
Сама машина «Сибирский цирюльник» была сконструирована специально для съемок фильма на территории одного из секретных военных заводов рядом с Нижним Новгородом. Конструкцию пытались похитить воры, однако они не справились с управлением.
Съемки длились 11 месяцев. Съемочная группа работала шесть дней в неделю по 12-16 часов в день.
В 1997 году зима не была белоснежной, из-за чего для съемок пришлось использовать огромное количество искусственного снега. Также в сцене Масленицы команде было необходимо решать проблему с тающим льдом с помощью жидкого азота и искусственного сухого льда.
По просьбе режиссера для съемок на десять часов было отключено внутреннее освещение кремлевских звезд. Ранее такое происходило только один раз – в начале Великой Отечественной войны.
Фильм снимали в Хакасии, Москве, Нижнем Новгороде и Красноярске. Также некоторые сцены были сняты в павильоне в Чехии, а эпизоды в Америке на самом деле снимались в Португалии.
Актерам, которые играли юнкеров и сержантов, пришлось в течение нескольких месяцев проходить обучение в Костромском военном училище.
В одной из сцен после титра «1905 год» в военном лагере показывается государственный флаг Америки. Однако в фильме используется современный флаг – на нем 50 звезд, в то время как в 1905 году в состав США входило лишь 45 штатов.
В картине можно увидеть противогазы, которые не могли существовать в 1905 году. Впервые они появились в годы Первой мировой войны.
Джейн, которая говорит только по-английски, в одной из сцен в поезде читает «Анну Каренину» Толстого. Девушка начинает свое путешествие в 1885 году, а роман будет переведен на английский только в 1887.
«Сибирский цирюльник» был выбран претендентом на «Оскар» от России. Однако фильм был дисквалифицирован, так как не успел выйти в коммерческий прокат к нужному сроку.
В 2005 году стало известно о том, что готовится телевизионная версия ленты, которая будет состоять из пяти серий. Однако в 2014 году было объявлено, что коробки с пленкой были утеряны во время перевозки из Парижа в Рим.
Годы правления Александра III. «Сибирский цирюльник» — паровая самоходная лесопилка, заказ на производство которой пытается получить в российских государственных органах американский авантюрист Маккрэкен. Для своей поддержки он вызывает в Москву Джейн, чья задача — обворожить генерала Радлова и уговорить его дать согласие на разработку машины. По пути Джейн знакомится с юнкером Андреем Толстым.