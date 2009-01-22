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Герцогиня - трейлер 1
Киноафиша Трейлеры Герцогиня. Трейлер 1

Герцогиня. Трейлер 1

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Дата публикации: 22 января 2009
Герцогиня – «Герцогиня» - история красивой и обворожительной Джорджины Спенсер, самой очаровательной женщины конца восемнадцатого столетия. В то время как красота и обаяние девушки, а также ее экстравагантные вкусы и аппетит к азартным играм сделали ей имя, любовь Джорджины - стала ее позором. Выйдя замуж за престарелого и холодного герцога Девоншира, близкого к министрам и принцам, Джорджина стала иконой моды, любящей матерью, проницательным политическим деятелем и любимицей простых людей. Но она не обрела счастья в любви.
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