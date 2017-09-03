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Виктория и Абдул Виктория и Абдул
Киноафиша Фильмы Виктория и Абдул
Victoria and Abdul

Виктория и Абдул, 2017

2017 / США / Великобритания
7.2 Оцените
22 голоса Рейтинг IMDb: 6.8
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История дружбы королевы Виктории и индийца Абдула
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Причины посмотреть Факты О фильме

«Виктория и Абдул» - это новый фильм Стивена Фрирза («Королева», «Филомена», «Флоренс Фостер Дженкинс»). Главные роли в картине сыграли Джуди Денч («Влюблённый Шекспир», «Отель Мэриголд: Лучший из экзотических») и Али Фазал («Форсаж 7»). Кроме того, в ленте снялись Тим Пиготт-Смит («Банды Нью-Йорка», «Восхождние Юпитер»), Оливия Уильямс («Шестое чувство», «Академия Рашмор»), Майкл Гэмбон («Гарри Поттер и Принц-полукровка», «Сонная лощина») и другие.

История, рассказанная в фильме «Виктория и Абдул», случилась на самом деле. Виктория взошла на королевский престол в возрасте 18-и лет. В придачу к статусу королевы Великобритании и Ирландии она также получила титул императрицы Индии. И вот однажды среди подданых она заметила Абдула Карима. После знакомства с Викторией он стремительно стал превращаться из никого в одного из самых влиятельных персон при дворе. А их отношения с королевой обсуждались не только внутри страны, но и по всему миру.

-  Фильм «Виктория и Абдул» основан на реальных событиях

- «Виктория и Абдул» - седьмой совместный проект режиссёра Стивена Фрирза и актрисы Джуди Денч

- Джуди Денч уже играла королеву Викторию в фильме «Её Величество Миссис Браун»

- На момент съёмок фильма «Виктория и Абдул» Джуди Денч была старше, чем Виктория в тот год, когда умерла

- Съемки фильма прошли в Осборн-Хаус. До этого резиденция открывала свои двери только для съемок документального кино

- Именно в Осборн-Хаус воспитывались внуки королевы, в том числе и последняя русская императрица Александра Федоровна

 

Взойдя на престол в возрасте 18-ти лет, Виктория стала королевой Великобритании, Ирландии, а позже и императрицей Индии. Среди бесчисленных подданных короны был красавец Абдул Карим. Появившись, казалось бы, ниоткуда, он превратился в очень влиятельного человека при дворе. Ему завидовали, против него плели интриги, а их отношения с королевой обсуждали не только в Англии, но и во всем мире. 

7.2 Оцените
22 голоса Рейтинг IMDb: 6.8
Продолжительность 1 час 52 минуты
Год выпуска 2017
Премьера в России 14 декабря 2017
Премьера в мире 3 сентября 2017
Возраст 12+
Прокатчик UPI
Режиссер
Стивен Фрирз
Стивен Фрирз
В ролях
Джуди Денч
Джуди Денч
Эдди Иззард
Эдди Иззард
Майкл Гэмбон
Майкл Гэмбон
Оливия Уильямс
Оливия Уильямс
Адиль Ахтар
Адиль Ахтар
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Виктория и Абдул 2 постера
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Виктория и Абдул смотреть онлайн

Виктория и Абдул
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Наша рецензия
Фильм Стивена Фрирза «Виктория и Абдул» основан на реальных событиях. Королева Виктория взошла на трон в 1837 году. Но Фрирз сосредоточен на последних годах ее правления. В 1887 у нее появился слуга Абдул Карим (Али Фазал). Вместе со своим соотечественником (Адиль Ахтар) он был привезен из Индии, чтобы торжественно вручить Виктории монету мохур в качестве подарка на золотой юбилей. Получил он столь неоднозначную должность не за выдающиеся заслуги и не против своей воли. Просто Абдул…
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