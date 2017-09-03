Виктория и Абдул, 2017

«Виктория и Абдул» - это новый фильм Стивена Фрирза («Королева», «Филомена», «Флоренс Фостер Дженкинс»). Главные роли в картине сыграли Джуди Денч («Влюблённый Шекспир», «Отель Мэриголд: Лучший из экзотических») и Али Фазал («Форсаж 7»). Кроме того, в ленте снялись Тим Пиготт-Смит («Банды Нью-Йорка», «Восхождние Юпитер»), Оливия Уильямс («Шестое чувство», «Академия Рашмор»), Майкл Гэмбон («Гарри Поттер и Принц-полукровка», «Сонная лощина») и другие.

История, рассказанная в фильме «Виктория и Абдул», случилась на самом деле. Виктория взошла на королевский престол в возрасте 18-и лет. В придачу к статусу королевы Великобритании и Ирландии она также получила титул императрицы Индии. И вот однажды среди подданых она заметила Абдула Карима. После знакомства с Викторией он стремительно стал превращаться из никого в одного из самых влиятельных персон при дворе. А их отношения с королевой обсуждались не только внутри страны, но и по всему миру.