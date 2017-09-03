Виктория и Абдул, 2017

«Виктория и Абдул» - это новый фильм Стивена Фрирза («Королева», «Филомена», «Флоренс Фостер Дженкинс»). Главные роли в картине сыграли Джуди Денч («Влюблённый Шекспир», «Отель Мэриголд: Лучший из экзотических») и Али Фазал («Форсаж 7»). Кроме того, в ленте снялись Тим Пиготт-Смит («Банды Нью-Йорка», «Восхождние Юпитер»), Оливия Уильямс («Шестое чувство», «Академия Рашмор»), Майкл Гэмбон («Гарри Поттер и Принц-полукровка», «Сонная лощина») и другие.
История, рассказанная в фильме «Виктория и Абдул», случилась на самом деле. Виктория взошла на королевский престол в возрасте 18-и лет. В придачу к статусу королевы Великобритании и Ирландии она также получила титул императрицы Индии. И вот однажды среди подданых она заметила Абдула Карима. После знакомства с Викторией он стремительно стал превращаться из никого в одного из самых влиятельных персон при дворе. А их отношения с королевой обсуждались не только внутри страны, но и по всему миру.
- Фильм «Виктория и Абдул» основан на реальных событиях
- «Виктория и Абдул» - седьмой совместный проект режиссёра Стивена Фрирза и актрисы Джуди Денч
- Джуди Денч уже играла королеву Викторию в фильме «Её Величество Миссис Браун»
- На момент съёмок фильма «Виктория и Абдул» Джуди Денч была старше, чем Виктория в тот год, когда умерла
- Съемки фильма прошли в Осборн-Хаус. До этого резиденция открывала свои двери только для съемок документального кино
- Именно в Осборн-Хаус воспитывались внуки королевы, в том числе и последняя русская императрица Александра Федоровна
Взойдя на престол в возрасте 18-ти лет, Виктория стала королевой Великобритании, Ирландии, а позже и императрицей Индии. Среди бесчисленных подданных короны был красавец Абдул Карим. Появившись, казалось бы, ниоткуда, он превратился в очень влиятельного человека при дворе. Ему завидовали, против него плели интриги, а их отношения с королевой обсуждали не только в Англии, но и во всем мире.