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Время первых, 2017

2017 / Россия
8.0 Оцените
176 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
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Фильм о полете о Алексея Леонова к звёздам
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Причины посмотреть Факты О фильме

Перед вами «Гравитация» по-русски, правда, основанная на реальных событиях. Режиссёром картины «Время первых» стал Дмитрий Киселёв («Ёлки», «Чёрная молния», «Лондонград. Знай наших»). Спродюсировал фильм, помимо всех прочих, Тимур Бекмабетов, один из самых успешных российских постановщиков. В ролях вы увидите Евгения Миронова, известного по картинам «Любовь» и «В августе 44-го», и Константина Хабенского («Географ глобус пропил», «Есенин»).

Фильм «Время первых» расскажет о событиях того дня, когда известный отечественный космонавт Алексей Леонов отправился к звёздам. Случилось это 18 марта 1965 года. Он стал первым человеком, поприветствовавшим жителей планеты из открытого космоса. Однако о многом хроника умалчивает, ведь вернуться на корабль оказывается куда сложнее из-за внезапно возникших проблем. Картина «Время первых» расскажет о настоящей выдержке и отваге людей, попавших в безвыходную ситуацию.

Начало 60-х годов XX века. СССР удалось опередить США и отправить человека в космос, но космическая гонка продолжается. Американцы не намерены сдаваться и планируют отправку человека на Луну.

Конструкторское бюро под руководством Сергея Королева работает над новым амбициозным проектом, цель которого — выход человека в открытый космос. В качестве будущих космонавтов выбраны двое: Павел Беляев и Алексей Леонов. У будущих первопроходцев очень разные характеры и это приводит к неприятности: в ходе подготовки Леонов убеждает Беляева совершить совершить прыжок с парашютом несмотря на плохие погодные условия. Во время приземления Беляев ломает ногу. Летчик-испытатель попадает в больницу и его заменяют на Хрунова, с которым Леонову никак не удается найти общий язык. Леонов понимает, что это в конечном итоге может может сыграть с ними злую шутку в космосе.

Вдобавок, руководству страны становится известно о том, что американцы сдвинули свой проект на более ранний срок, и Союзу, чтобы стать первым, придется осуществить запуск не в 1967 году, как планировалось, а на два года раньше. В такие сроки просто невозможно учесть все мелочи и избежать внештатных ситуаций, а значит остается рассчитывать на удачу и на профессионализм людей, которым в свою очередь придется рискнуть жизнью ради престижа страны.

В основе фильма — реальный исторический факт. 18 марта 1965 года советский космонавт Алексей Леонов совершил первый в истории выход человека в открытый космос.

Чтобы подготовиться к съемкам актеры Константин Хабенский и Евгений Миронов больше года занимались физической подготовкой, проведя в спортзале сотни часов.

Специалисты по спецэффектам начали работу над картиной за 1,5 года до старта съемок. Ими был воссоздан весь полет “Восхода-2”: от старта до посадки.

Главным консультантом картины выступил сам Алексей Леонов.

Консультантом фильма выступил сотрудник ракетно-космической корпорации “Энергия” Виктор Благов, один из тех, кто работал на запуске корабля “Восход-2” в 1965 году.

Создатели фильма получили доступ лишь к внешнему виду космических приборов. Всё внутреннее устройство техники по прежнему остается засекреченным.

По словам Миронова, одними из самых сложных сцен для него стали те, где ему пришлось несколько часов висеть на тросах, изображая состояние невесомости.

Всего для фильма было изготовлено четыре скафандра: два для актеров и два для их дублеров. Скафандры были сделаны из специальных материалов, используемых в космонавтике и весили по 30 килограммов, но всё равно были намного легче тех, что использовались в 1965 году.

В фильме можно найти множество деталей, отражающих показываемую историческую эпоху. Например, космонавты носят часы, которые были выпущены лимитированной серией в честь космического полета Юрия Гагарина.

Создатели фильма утвердили Константина Хабенского на роль Павла Беляева без кастинга.

В разгаре съемочного процесса у проекта сменился режиссер. Начинал проект в качестве постановщика Юрий Быков, но после того, как часть большая сцен была готова, его сменил Дмитрий Киселев, который практичски полность переснял картину. До начала съемок планировалось, что место режиссера займет Сергей Бодров-старший.

Идея снять фильм о первом выходе человека в космос пришла Евгению Миронову. Он выступил в роли продюсера и сыграл одну из главных ролей.

Съемки фильма проходили в два этапа: с 1 июля в съемочных павильонах и на летней натуре, а в ноябре — сцены полета и приземления в тайге.

Для имитации Солнца использовался огромный прожектор весом 50 кг.

Для съемок были изготовлены два макета спускаемых капсул: в одном велись внутренние съемки, другой демонстрировался только снаружи.

Две сверхдержавы, СССР и США, бьются за первенство в космической гонке. Пока СССР впереди, на очереди — выход человека в открытый космос. За две недели до старта взрывается тестовый корабль. Времени на выявление причин нет. И пусть риски огромны, космонавты должны лететь. Опытный военный летчик Павел Беляев и его напарник Алексей Леонов, необстрелянный и горячий, мечтающий о подвиге, — два человека, готовые шагнуть в бездну. Но никто не мог даже предположить всего, с чем им предстояло столкнуться в полете. В этой миссии все пошло не так…
Настоящая история безграничного мужества!

 

8.0 Оцените
176 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
Продолжительность 2 часа 20 минут
Год выпуска 2017
Премьера в России 6 апреля 2017
Премьера онлайн 28 октября 2021
Премьера в мире 6 апреля 2017
Возраст 6+
Прокатчик Bazelevs Distribution
Режиссер
Дмитрий Киселев
Дмитрий Киселев
В ролях
Евгений Миронов
Евгений Миронов
Константин Хабенский
Константин Хабенский
Александра Урсуляк
Александра Урсуляк
Владимир Ильин
Владимир Ильин
Елена Панова
Елена Панова
Все актеры и съемочная группа
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
Наша рецензия
По плану, запуск космического корабля «Восход», а также первый выход человека в открытый космос намечались аж на 1967-ой. Однако ученые, как известно, предполагают, а сильные мира сего решают всё за них: что именно должно полететь, когда и куда. Вот и на этот раз партийное руководство было неумолимо: «Восход» должен отправиться в космос на два года раньше – и точка. Причем в самом начале 1965-го – в марте. А иначе американцы нас опередят, чего политика партии…
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Денис Львов 2 апреля 2017, 11:08
Фильм отличный.Держит гдето с 20 минуты до конца .Еще больше цепляет тем что история не выдуманная.Такое впечатление как будто сам с ними слетал а… Читать дальше…
zorro_1973 6 апреля 2017, 13:58
Отличный фильм, побольше таких бы!
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176 голосов
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