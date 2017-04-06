Время первых, 2017

Перед вами «Гравитация» по-русски, правда, основанная на реальных событиях. Режиссёром картины «Время первых» стал Дмитрий Киселёв («Ёлки», «Чёрная молния», «Лондонград. Знай наших»). Спродюсировал фильм, помимо всех прочих, Тимур Бекмабетов, один из самых успешных российских постановщиков. В ролях вы увидите Евгения Миронова, известного по картинам «Любовь» и «В августе 44-го», и Константина Хабенского («Географ глобус пропил», «Есенин»).

Фильм «Время первых» расскажет о событиях того дня, когда известный отечественный космонавт Алексей Леонов отправился к звёздам. Случилось это 18 марта 1965 года. Он стал первым человеком, поприветствовавшим жителей планеты из открытого космоса. Однако о многом хроника умалчивает, ведь вернуться на корабль оказывается куда сложнее из-за внезапно возникших проблем. Картина «Время первых» расскажет о настоящей выдержке и отваге людей, попавших в безвыходную ситуацию.

Начало 60-х годов XX века. СССР удалось опередить США и отправить человека в космос, но космическая гонка продолжается. Американцы не намерены сдаваться и планируют отправку человека на Луну.

Конструкторское бюро под руководством Сергея Королева работает над новым амбициозным проектом, цель которого — выход человека в открытый космос. В качестве будущих космонавтов выбраны двое: Павел Беляев и Алексей Леонов. У будущих первопроходцев очень разные характеры и это приводит к неприятности: в ходе подготовки Леонов убеждает Беляева совершить совершить прыжок с парашютом несмотря на плохие погодные условия. Во время приземления Беляев ломает ногу. Летчик-испытатель попадает в больницу и его заменяют на Хрунова, с которым Леонову никак не удается найти общий язык. Леонов понимает, что это в конечном итоге может может сыграть с ними злую шутку в космосе.

Вдобавок, руководству страны становится известно о том, что американцы сдвинули свой проект на более ранний срок, и Союзу, чтобы стать первым, придется осуществить запуск не в 1967 году, как планировалось, а на два года раньше. В такие сроки просто невозможно учесть все мелочи и избежать внештатных ситуаций, а значит остается рассчитывать на удачу и на профессионализм людей, которым в свою очередь придется рискнуть жизнью ради престижа страны.