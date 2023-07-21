«Оппенгеймер»: Рецензия Киноафиши

Однажды человек добровольно создал устройство, способное уничтожить целую цивилизацию. Принято считать, что орудие конца света — дело рук Роберта Оппенгеймера, в годы Второй мировой войны возглавлявшего Манхэттенский проект. Выполнив работу дьявола, руководивший процессом физик прославился на весь мир как «отец атомной бомбы», а в послевоенное время, выразив сомнение относительно изготовления водородной бомбы, пал жертвой маккартизма. Биографическая драма Кристофера Нолана, основанная на книге «Триумф и трагедия американского Прометея», посвящена наиболее знаковым событиям из жизни физика-теоретика, навсегда изменившего ход истории.

Не изменяя себе, Нолан начинает с конца, избирая точкой отсчета 1950-е годы. Появление у СССР собственной атомной бомбы, созданной значительно раньше предполагаемого срока, породило общественную панику. В правительстве США уверены, что советы выкрали засекреченные данные из лаборатории в Лос-Аламосе. И как только в Америке развернулась полномасштабная «охота на ведьм», когда чуть ли не в каждом интеллигенте пытались разглядеть советского шпиона, Роберта Оппенгеймера (Киллиан Мерфи) незамедлительно обвинили в пособничестве коммунистам. В ходе допроса, который день за днем проходит в тесной каморке без окон, физик вспоминает о том, что происходило в пустыне Нью-Мексико.

1939 год. Гитлер вторгся в Польшу, после чего до ученых США дошли слухи, мол, Третий рейх близок к тому, чтобы заполучить невиданное прежде оружия массового истребления. С некоторым запозданием осознав всю серьезность угрозы, в 1942 году Франклин Рузвельт инициировал производство идентичной бомбы, требуя во что бы то ни стало опередить немцев. Курировать сверхсекретный Манхэттенский проект было поручено генералу Лесли Гровсу, сыгранному Мэттом Дэймоном, неожиданно органичным в образе принципиального военного. Именно он поставил во главе неопытного Оппенгеймера с сомнительным бэкграундом, впрочем, благодаря природному обаянию которого на объекте в Лос-Аламосе удалось собрать лучшие умы Америки (почти все — беженцы из Европы).

Оппенгеймер

Процесс создания бомбы, к счастью для простых смертных, вычищен от научных подробностей. Нолана интересует отнюдь не деятельность ученых в изолированном городе, а внутренний мир противоречивого героя. Вот только охватить персону такого масштаба оказалось не по силам даже столь выдающемуся кинематографисту. Основное действие регулярно прерывается вспышками огня, заполоняющими собой весь экран, как бы отражая нервозное состояние Оппенгеймера. Нестабильно и повествование, которое уходит в сторону при каждом удобном случае, перебрасывая обескураженного зрителя то в прошлое, то в будущее. В бесчисленных флешбэках, кроме прочего, освещаются детали романа физика с Джиной Тэтлок (Флоренс Пью), убежденной коммунисткой, краткосрочная связь с которой в итоге и послужила основанием для обвинений в шпионаже. Вскользь затрагиваются студенческие годы, где не обошлось без упоминания известного инцидента с отравленным яблоком. По-настоящему едкой вышла встреча с Гарри Труманом — образ 33-го президента США воплотил замурованный в грим Гари Олдман. Конечно же, не забыли и про Альберта Эйнштейна (Том Конти), с которым Оппенгеймер периодически ведет высокопарные беседы (а иных, в общем-то, в фильме нет). Но ключевым осколком этого безумного калейдоскопа вдруг оказывается линия с Льюисом Штраусом из комиссии по атомной энергии. Именно махинации бюрократа в исполнении Роберта Дауни — младшего привели к судебному разбирательству в духе Аарона Соркина, единственная цель которого — уничтожение репутации физика. Последняя четверть картины целиком состоит из политических интриг, тогда как изображение во всех сценах с участием Штрауса, где дается его точка зрения, становится черно-белым. Ставки в заключительном и как будто бы важнейшем отрезке трехчасового полотна несопоставимо ниже тех, что были в Лос-Аламосе. Весь этот кабинетный триллер с говорящими головами, развернувшийся после грандиозного воссоздания «Тринити» без использования компьютерной графики, воспринимается в подобном эпосе инородным телом. Нолан преподносит чиновника как традиционного злодея, абсолютно здесь неуместного, тем самым волей-неволей уравнивая моральные преступления Оппенгеймера и Штрауса. И вместо напрашивающегося акцента на душевных терзаниях гения, породившего чистое зло, все сводится к его заунывной борьбе с политиком, самолюбие которого когда-то было ущемлено.

Оппенгеймер

Очевидно, что Кристофер Нолан всеми силами старался избежать заурядной подачи материала, но если убрать из «Оппенгеймера» его излюбленные хронологические фокусы, то в сухом остатке мы получим стандартный и довольно-таки поверхностный байопик, где ни одна из заявленных тем не раскрывается в полной мере. Из-за мудреной структуры фильм разваливается на фрагменты, некоторые из которых тут попросту лишние. К тому же перед просмотром не погруженному в контекст зрителю потребуется проделать внушительную домашнюю работу, чтобы банально понимать, кого изображают три десятка приглашенных суперзвезд, зачастую заглядывающих в кадр на полторы минуты. Недостаток саспенса компенсируется манипулятивным саундтреком Людвига Йоранссона, а диалоги, кажется, существуют лишь для того, чтобы напоминать об исключительном интеллекте Оппи — с первого раза ведь никто не понял. Бесспорно, Киллиан Мерфи с его растерянным стеклянным взглядом, направленным то куда-то вдаль, то прямо в камеру, выдал роль всей жизни и почти наверняка выиграет «Оскар». Однако следить за происходящим просто-напросто скучно, что невообразимо, учитывая, сколь монументальный текст лежит в основе.