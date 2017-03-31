«Время первых»: Рецензия Киноафиши

Полет в кандалах

По плану, запуск космического корабля «Восход», а также первый выход человека в открытый космос намечались аж на 1967-ой. Однако ученые, как известно, предполагают, а сильные мира сего решают всё за них: что именно должно полететь, когда и куда. Вот и на этот раз партийное руководство было неумолимо: «Восход» должен отправиться в космос на два года раньше – и точка. Причем в самом начале 1965-го – в марте. А иначе американцы нас опередят, чего политика партии допустить, конечно, не может.

Евгений Миронов в фильме «Время первых»

И никто не собирался слушать Королева (Владимир Ильин), который пытался объяснять, что «мы не просто облажаемся перед миром – мы получим два трупа». «Ничего, - успокаивали его, - Космонавты – это солдаты. А солдаты иногда погибают, если того требует государство. Но Вы, однако, сделайте так, чтоб солдаты вернулись домой». И Сергей Павлович делал. Хотя шансов на счастливый финал было не очень много: тестовый беспилотный «Восход-1» взорвался на орбите при отделении шлюзовой камеры. И нет гарантии, что «Восход-2» не последует вслед за ним. Так что первый пилот корабля Павел Беляев (Константин Хабенский) и второй пилот Алексей Леонов (Евгений Миронов) были готовы практически ко всему…

Константин Хабенский в фильме «Время первых»

До 90-х об этом предпочитали не говорить. СМИ бодро рапортовали о космонавтах-героях, о космических полетах, «проходящих в штатном режиме», и мало кто догадывался, что на орбите всё шло вовсе не идеально. Например, на борту легендарного «Восход-2» было семь (!) внештатных ситуаций, из которых 3 или 4 смертельно опасны для экипажа. Знали об этом единицы. И даже самим космонавтам очень «советовали» особо не распространяться на этот счет.

Кадр из фильма «Время первых»

Но не разоблачения ради снимали «Время первых» (хотя кое-какие ответы на вопрос «а кто виноват?» в фильме есть). Задумайтесь на секунду: а что большинство из нас знает о первом выходе в космос? – Да почти ничего, хорошо, если общее представление у кого-то имеется. «Время первых» вполне способно сделать это общее представление более детальным. Хотя сразу оговорюсь – к «безупречному соблюдению всех нюансов» авторы не стремились. Ведь мы имеем дело с художественным фильмом, а не документальным, а потому некоторые условности и отступления имеют место быть.

Кадр из фильма «Время первых»

Тем не менее, сам полет детализирован по максимуму – отсюда и иллюзия погружения. Подкрепляется она и вот еще чем: той скрупулезностью, с которой художники проекта подошли к делу. Они полностью скопировали «Восход-2», скопировали приборы, вплоть до шрифтов, до резки и гравировки циферблатов, лазерной резки стрелок, оригинальной оплетки проводов и т.д. И копии оказались настолько добротными, что даже консультант фильма, участвовавший в запуске «Восхода-2», не сразу понял, что перед ним «подделка». Согласитесь, не вызывать уважения такой подход просто не может.

Кадр из фильма «Время первых»

Со сценарием, правда, не всё так радужно. В самом начале фильм чуть было не скатывается в шаблонную и пафосную героику, однако авторы, к счастью, вовремя спохватываются и зовут на помощь Её Величество Иронию. И фильм оживает. Оживает за счет отлично прописанных диалогов, за счет живой речи, живых интонаций, за счет каких-то смешных и очень жизненных мелочей. Перед нами не ходульные плоские типажи, а вполне конкретные люди, со своими эмоциями и «тараканами». И тут бы самое время возрадоваться, но мы опять натыкаемся на очередное внезапное «но».

Кадр из фильма «Время первых»

Дело в том, что отделаться от штампов крайне тяжело. Особенно, если ничего для этого не делать. «Время первых» старается, но не всегда, а потому полностью отделаться от банальностей как-то не получилось. Например, жутко шаблонна до изжоги семья Леонова (просто жуткий лубок, если честно), стандартна финальная встреча героев в аэропорту и т.д. К счастью, таких сцен немного, но впечатление они слегка портят.

Кадр из фильма «Время первых»

Теперь немного о космосе. Было бы странно браться за подобную тему и верить в то, что никто не будет сравнивать «Время первых» с «Гравитацией», «Интестелларом» и т.д. Будут, и ещё как. И не важно, что, мол, там «фантазии сценаристов, а наш фильм основан на реальных событиях» - сравнений это не отменяет. Так вот. Конечно, «Гравитация» пуста как пробка, однако в визуальном плане она (к сожалению!) дает нашему «Времени» десять очков вперед. Не сказать об этом я не могу. Это не значит, что «Время первых» смотрится плохо – сцены в космосе выглядят очень и очень здорово. (Я серьезно!) Но беда в том, что зрители уже знают, что кое-что можно сделать еще мощнее.

Кадр из фильма «Время первых»

Впрочем, за красивостью авторы «Времени первых» и не гнались. Они говорили о подвиге – говорили просто, без пафоса, и разговор, в общем-то, получился. А этого дорогого стоит. К тому же некоторые недочеты фильма с лихвой компенсировали актеры: Константин Хабенский в «шкуре» внешне спокойного и рассудительного Белова и Владимир Ильин, сыгравший свою лучшую роль. Что же касается Евгения Миронова, то тут всё не так однозначно, да и с самим Алексеем Леоновым актер ассоциируется слабо, тем не менее, в обаянии ему не откажешь.

Вера Алёнушкина

В прокате с 6 апреля 2017 года

Расписание и покупка билетов на фильм «Время первых»