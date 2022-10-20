«Средневековье»: Рецензия Киноафиши

В чём главная проблема исторических фильмов? Вы думаете, что в неправильно пришитых пуговицах и просвечивающих под античными тогами трусах? Мне проблема видится иной: часто исторические фильмы посвящены тем главам истории, которые знают лишь жители отдельных стран, регионов, ну и студенты истфаков. И если бы я была не у компьютера сейчас, а в кинотеатре, я бы обязательно спросила у всех пришедших на фильм «Средневековье», сколько из присутствующих хотя бы слышали имя Яна Жижки. Ну а дальше по убывающей: а сколько знают его историю? А сколько вообще понимают его историю в контексте истории Европы? И вообще, вот вы, девушка в четвёртом ряду, почему пришли на этот фильм? Потому что тут Бен Фостер, Тиль Швайгер и про Средневековье - ответила бы мне абстрактная девушка, и была бы самым честным зрителем из всех.

Итак, средневековая Европа, раскол католической церкви, два папы, каждому из которых нужна своя поддержка со стороны разного рода королей. Наёмник Ян Жижка со своей слаженной и непобедимой командой воинов разных мастей обеспечивает безопасное передвижение из Ватикана в Чехию некоему лорду Борешу, который пытается устроить коронацию короля Вацлава IV на правильный престол. Уже запутались? А там ещё есть сводный брат Сигизмунд, какой-то очень богатый лорд Розенберг с французской невестой и политические игры всех мастей. И ни какие вводные объяснения не помогают до конца разобраться, кто кому кем приходится и кто кому и что задолжал. Поэтому остаётся просто расслабиться в кресле и понять, какую именно мысль через эту историю до нас пытается донести автор. Тем более, что фильм начинается с отменной и жестокой резни, где нам постепенно представляют бравый отряд Жижки, в лучших традициях фильмов про великолепные четвёрки, пятёрки, семёрки и 11 друзей Оушена. И смотрится это ровно так, как, наверное, ожидает увидеть зритель, который идёт на исторический экшен с локализованным названием «Средневековье».

Средневековье

Откинув попытки разобраться в том, насколько история из фильма соответствует истории реальной, становится понятно, что перед нами приключенческий экшен в историческом антураже. Создание легенды в большей степени, чем экранизация хроники. Некие наёмники похищают невесту некого лорда, чтобы у их заказчика, короля, был инструмент для политического давления. Но хитроумный план выходит из-под контроля, и вот за тем, как отряд Жижки будет выкручиваться из сложившейся ситуации, наблюдать действительно интересно. Тут и типичная средневековая бойня: без смакования, но всё же изрядно натуралистичная. Тут и сцены быта: как королевского с присущей ему варварской роскошью, так и крестьянско-мещанского со всеми сопутствующими составляющими. Тут и любовная линия, которая действительно удивит зрителей, привыкших, что в Средневековье всё решалось как-то грубее и быстрее, а в современных фильмах так вообще после первого поцелуя случалось сразу всё. И линия дружеская, которая ставит под сомнение благородство главного героя и помогает его раскрыть. Этот фильм богат на характеры и сплетения судеб. Поэтому придумать себе за два часа любимчика будет довольно легко. Хотя «Игра престолов», действие которой разворачивалось тоже в условное позднее Средневековье, приучила зрителей к тому, что в те времена на расправу люди и шоуранеры были довольно скоры.

Средневековье

Безусловным плюсом фильма является обилие натурных съёмок. Бюджета хватило на то, чтобы не пытаться нарисовать леса и замки Богемии, а всё же заставить актёров побегать по ним настоящим. Поэтому не стоит удивляться, что эмоционально будет тянуть всё время сравнить Яна Жижку с Робин Гудом, а вредного красноволосого Сигизмунда с принцем Джоном (в виде тигра).

Не будем также обсуждать, насколько по-славянски выглядят Бен Фостер, Майкл Кейн, Тиль Швайгер и остальные представители славного чешского кинонарода. Потому что ценность этого кино именно в звёздном составе. Проще говоря, сними такой фильм в самой Чехии, на него бы только в Чехии и пошли. А так - международный рынок, который работает с действительно стоящим актёрским составом и таким образом привлекает внимание и к картине, и, что уж там, к реальной истории, которую будет любопытно прочитать после просмотра хотя бы для того, чтобы убедиться в том, что Жижка действительно был одноглазым, как другой, более известный в России известный полководец.

Средневековье

Претензия к касту тут немного в другом. В его очевидности. Это кино даже не пытается удивить поступками героев. Вот кто как выглядит, тот в итоге так и поступит. Как невозможно вытравить из осунувшегося сэра Майкла Кейна его благородство, так не получится избавиться от двойственности и имперских замашек в мимике и пластике Мэттью Гуда, а уж если в кадре появляется Винценц Кифер - жди подставы. А выбор на главную роль Бена Фостера определяется и его умением сурово, многозначительно молчать, и в его визуальной крепости, но не богатырской, а такой, человечески понятной. Именно таким должен быть главный герой, предводитель и персонаж со сложной драматической линией.

Но при всей снисходительности, с которой действительно стоит посмотреть этот фильм, не придираясь, а получая удовольствие от жанра, есть один минус, о котором сложно умолчать. 2/3 «Средневековья» убеждают вас, что вы смотрите не шедевр, но вполне рабочее кино для большого экрана. Особенно в условиях нашего, российского кинодефицита. Но наступает время решающей битвы, как оно наступает всегда в таких историях, и первое, что летит к чертям, это законы анатомии. А сеча Жижки с его главным противником, Тораком, превращается в противостояние Бэтмена и Супермена. И об этом невозможно не думать, потому что зрительские переживания, что герой сейчас вот ослабнет, покалечится, вообще проиграет, оказываются пустышкой. То есть вы эмоционально потратились, а вам за это - ещё один смертельный удар, который не приводит к смерти. Причём обоих! И вот эта мелочь, это неуважение к зрителям, которые не столь наивны, как создатели, видимо, рассчитывали, портит впечатление от нормально сбитой исторической экшен-драмы, да ещё и с революционными на сегодняшний день выводами главного героя.

Средневековье

«Средневековье» Петра Якла выглядит, как фильм два в одном: для чешского проката - большое голливудское кино про их национального героя, для всего остального мира, в том числе русского - ещё одна историческая сеча. Поэтому на целевом рынке оно, как пишут, идёт с большим успехом. А вот в успехе российском есть сомнения, ибо до сих пор гремит «Сердце пармы», которое, хоть и не без греха, а всё же своё, родное.