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Oppenheimer

Оппенгеймер, 2023

2023 / США
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о выходе в прокат
Год выпуска 2023
Премьера в России 20 июля 2023
Премьера в мире 19 июля 2023
Прокатчик UPI
Режиссер
Кристофер Нолан
Кристофер Нолан
В ролях
Киллиан Мерфи
Киллиан Мерфи
Эмили Блант
Эмили Блант
Мэтт Дэймон
Мэтт Дэймон
Роберт Дауни-младший
Роберт Дауни-младший
Джош Хартнетт
Джош Хартнетт
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Оппенгеймер 2 постера
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Гари Олдман получил небольшую роль в «Оппенгеймере» Кристофера Нолана Кажется, словно в этом фильме снимется половина Голливуда.
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4 апреля 2022 14:12
Звезда «Армии мертвецов» Маттиас Швайгхёфер получил роль в фильме Кристофера Нолана «Оппенгеймер» Актерский состав предстоящей картины поражает количеством знаменитостей.
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14 марта 2022 09:59
Еще двое артистов пополнили каст фильма Кристофера Нолана «Оппенгеймер» Режиссер продолжает вербовать голливудских звезд.
Написать
2 марта 2022 12:14
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