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Оппенгеймер
Oppenheimer
Оппенгеймер, 2023
2023 / США
Оценить фильм можно будет после премьеры
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Год выпуска
2023
Премьера в России
20 июля 2023
Премьера в мире
19 июля 2023
Прокатчик
UPI
Режиссер
Кристофер Нолан
В ролях
Киллиан Мерфи
Эмили Блант
Мэтт Дэймон
Роберт Дауни-младший
Джош Хартнетт
Все актеры и съемочная группа
2 постера
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Новости фильма на нашем канале Телеграм
Гари Олдман получил небольшую роль в «Оппенгеймере» Кристофера Нолана
Кажется, словно в этом фильме снимется половина Голливуда.
Написать
4 апреля 2022 14:12
Звезда «Армии мертвецов» Маттиас Швайгхёфер получил роль в фильме Кристофера Нолана «Оппенгеймер»
Актерский состав предстоящей картины поражает количеством знаменитостей.
Написать
14 марта 2022 09:59
Еще двое артистов пополнили каст фильма Кристофера Нолана «Оппенгеймер»
Режиссер продолжает вербовать голливудских звезд.
Написать
2 марта 2022 12:14
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